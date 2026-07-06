Utilisez votre méthode d'authentification unique Google ou GitHub ou renseignez votre adresse e-mail pour créer un nouveau compte. Un mode de paiement valide est requis pour confirmer votre identité, mais aucuns frais ne vous seront facturés pendant votre essai. Les crédits promotionnels ne sont disponibles que pour les nouveaux clients qui n'ont pas encore souscrit un essai gratuit.
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Foire aux questions (FAQ)
Une fois que vous avez terminé votre inscription et accepté nos Conditions d'utilisation, vous pouvez utiliser votre crédit pour nos nombreuses offres de calcul (les forfaits de processeur graphique ne sont pas inclus dans cette promotion), Object Storage, Block Storage ou NodeBalancers. Si vous dépassez le montant de crédit alloué au cours de la période d'essai spécifiée, le dépassement vous sera facturé aux tarifs standard indiqués sur notre page de tarification.
Nous acceptons les cartes Visa, Mastercard, American Express, Discover, PayPal, et Google Pay (avec une carte de crédit associée). Pour plus d'options de paiement, telles que le virement bancaire, les bons de commande et le transfert ACH, veuillez nous contacter. Remarque : lorsque vous ajoutez une carte, nous pouvons envoyer une demande de préautorisation temporaire à la banque émettrice. Ces frais de préautorisation sont immédiatement libérés, mais peuvent être retenus sur votre carte quelques jours avant de disparaître, selon la banque.
Vous devez dépenser vos crédits de service pendant la période d'essai. Les crédits de service non utilisés expireront automatiquement et nos tarifs standard vous seront facturés pour tout service dépassant le montant de crédit alloué. Pour en savoir plus sur nos tarifs, consultez notre page de tarification.
L'inférence de l'IA est le stade où l'IA passe de la promesse de potentiel à une application concrète avec un impact réel. Les clients d'Akamai Cloud utilisent l'inférence IA dans un large éventail de secteurs et de cas d'utilisation. Notamment :
- Villes intelligentes : Optimisation du flux de trafic pour réduire les embouteillages et améliorer la sécurité ; amélioration de la sécurité publique grâce à une surveillance intelligente
- Véhicules autonomes : Prise de décision instantanée et gestion efficace du platooning
- Internet des objets (IoT) industriel et fabrication : Mise en œuvre de la maintenance prédictive pour éviter les temps d'arrêt ; amélioration du contrôle qualité grâce à l'analyse vidéo en temps réel
- Commerce de détail intelligent : Expériences d'achat hyperpersonnalisées et rationalisation des opérations grâce à des caisses intelligentes et à la gestion des stocks
- Santé et télémédecine : Surveillance des patients en temps réel, accélération des diagnostics médicaux grâce au traitement des images et alimentation des appareils portables avancés
- Médias et divertissement : Mise en place de contenus personnalisés, permettant le transcoding vidéo en temps réel et l'amélioration de la diffusion live
Ces exemples ne représentent qu'une infime partie des possibilités offertes par l'inférence IA. À mesure que l'Edge Computing continue d'évoluer, nous nous attendons à des applications toujours plus innovantes dans des secteurs variés.