랜섬웨어 공격이 계속 증가하고 발전하면서, 컴퓨팅 환경에 대한 가시성을 제공하고 측면 이동을 제한할 수 있는 솔루션의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 그러나 방화벽이나 VPN 같은 기존의 네트워크 세그멘테이션 접근 방식만으로는 충분하지 않습니다. 보안 전문가 1200명을 대상으로 한 글로벌 설문조사에서 마이크로세그멘테이션이 이제 제로 트러스트의 필수 요소임이 드러났습니다. 지금 보고서를 받고 다음에 대한 인사이트를 얻으세요.