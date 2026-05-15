랜섬웨어 공격이 계속 증가하고 발전하면서, 컴퓨팅 환경에 대한 가시성을 제공하고 측면 이동을 제한할 수 있는 솔루션의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 그러나 방화벽이나 VPN 같은 기존의 네트워크 세그멘테이션 접근 방식만으로는 충분하지 않습니다. 보안 전문가 1200명을 대상으로 한 글로벌 설문조사에서 마이크로세그멘테이션이 이제 제로 트러스트의 필수 요소임이 드러났습니다. 지금 보고서를 받고 다음에 대한 인사이트를 얻으세요.
- 90% 이상의 기업이 어떤 형태로든 세그멘테이션을 사용하고 있지만, 마이크로세그멘테이션을 구축한 곳은 약 35%에 불과합니다.
- 기업은 마이크로세그멘테이션 성숙도를 낮은 보험료, 더 높은 수준의 감사 준비도, 더 나은 랜섬웨어 대응 성과와 연결 짓고 있습니다.
- 도입하지 않은 기업의 절반은 2년 안에 마이크로세그멘테이션을 구축할 계획입니다. 현재 도입한 기업 중 3분의 2는 투자를 늘릴 것으로 예상됩니다.
- 규제와 아키텍처 접근 방식에 따라 지역별 성숙도 수준은 다르게 나타납니다.