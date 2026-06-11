Face à l'augmentation et à l'évolution des attaques par ransomware, les entreprises ont de plus en plus besoin de solutions capables de fournir une visibilité sur les environnements de calcul et de limiter les mouvements latéraux. Mais les approches traditionnelles de la segmentation réseau, comme les pare-feux et les VPN, ne suffisent pas. Une enquête mondiale menée auprès de 1 200 professionnels de la sécurité confirme que la microsegmentation s'impose désormais comme un ingrédient essentiel du Zero Trust. Téléchargez notre rapport pour découvrir pourquoi :