Face à l'augmentation et à l'évolution des attaques par ransomware, les entreprises ont de plus en plus besoin de solutions capables de fournir une visibilité sur les environnements de calcul et de limiter les mouvements latéraux. Mais les approches traditionnelles de la segmentation réseau, comme les pare-feux et les VPN, ne suffisent pas. Une enquête mondiale menée auprès de 1 200 professionnels de la sécurité confirme que la microsegmentation s'impose désormais comme un ingrédient essentiel du Zero Trust. Téléchargez notre rapport pour découvrir pourquoi :
- Plus de 90 % des entreprises déclarent utiliser une certaine forme de segmentation, mais seulement 35 % ont mis en œuvre la microsegmentation.
- Les entreprises associent la maturité en matière de microsegmentation à des primes d'assurance réduites, une meilleure préparation aux audits et une protection renforcée contre les ransomwares.
- La moitié des personnes qui n'ont pas encore adopté la microsegmentation prévoient de la mettre en œuvre d'ici deux ans. Les deux tiers des personnes qui l'ont adoptée s'attendent à augmenter leur investissement.
- Les approches réglementaires et architecturales entraînent différents niveaux de maturité dans toutes les régions.