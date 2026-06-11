A medida que los ataques de ransomware crecen y evolucionan, la necesidad de encontrar soluciones que ofrezcan visibilidad en los entornos informáticos y limiten el movimiento lateral también aumenta. Sin embargo, los enfoques tradicionales de la segmentación de red, como los firewalls y las VPN, no son suficientes. Según una encuesta global dirigida a 1200 profesionales de la seguridad, la microsegmentación es ahora un componente esencial de la estrategia Zero Trust. Obtenga nuestro informe ahora para obtener información sobre por qué: