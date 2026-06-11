A medida que los ataques de ransomware crecen y evolucionan, la necesidad de encontrar soluciones que ofrezcan visibilidad en los entornos informáticos y limiten el movimiento lateral también aumenta. Sin embargo, los enfoques tradicionales de la segmentación de red, como los firewalls y las VPN, no son suficientes. Según una encuesta global dirigida a 1200 profesionales de la seguridad, la microsegmentación es ahora un componente esencial de la estrategia Zero Trust. Obtenga nuestro informe ahora para obtener información sobre por qué:
- Más del 90 % de las organizaciones utilizan algún tipo de segmentación, pero solo alrededor del 35 % usa la microsegmentación.
- Las empresas asocian la madurez de la microsegmentación con primas de seguros más bajas, una mayor preparación para las auditorías y mejores resultados contra el ransomware.
- La mitad de las organizaciones que aún no la han implementado tienen previsto hacerlo en un plazo de dos años. Dos tercios de las empresas microsegmentadas planean aumentar su inversión.
- Los enfoques normativos y arquitectónicos explican los diferentes niveles de madurez en las distintas las regiones.