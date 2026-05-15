Com o crescimento e a evolução contínuos dos ataques de ransomware, aumenta a necessidade de soluções que possam fornecer visibilidade dos ambientes de computação e limitar o movimento lateral. Mas abordagens tradicionais de segmentação de redes, como firewalls e VPNs, não são suficientes. Uma pesquisa global com 1.200 profissionais de segurança confirma que a microssegmentação é um aspecto fundamental da jornada Zero Trust. Obtenha nosso relatório agora para ver insights sobre por que:
- Mais de 90% das organizações relatam usar alguma forma de segmentação, mas apenas cerca de 35% implementaram a microssegmentação
- As empresas associam a maturidade da microssegmentação a prêmios de seguro menores, maior preparação para auditorias e melhores resultados contra ransomware
- Metade daqueles que não usam a microssegmentação planejam implementá-la em até dois anos. Dois terços dos atuais usuários esperam aumentar seu investimento.
- As abordagens normativas e arquitetônicas geram diferentes níveis de maturidade entre regiões