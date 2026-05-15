Com o crescimento e a evolução contínuos dos ataques de ransomware, aumenta a necessidade de soluções que possam fornecer visibilidade dos ambientes de computação e limitar o movimento lateral. Mas abordagens tradicionais de segmentação de redes, como firewalls e VPNs, não são suficientes. Uma pesquisa global com 1.200 profissionais de segurança confirma que a microssegmentação é um aspecto fundamental da jornada Zero Trust. Obtenha nosso relatório agora para ver insights sobre por que: