ランサムウェア攻撃が増加し、進化し続ける中、コンピューティング環境の可視性を提供し、ラテラルムーブメント（横方向の移動）を制限できるソリューションの必要性はますます高まっています。しかし、ファイアウォールや VPN など、従来型のネットワークセグメンテーションアプローチでは不十分です。1,200 名のセキュリティ担当者を対象としたグローバル調査では、マイクロセグメンテーションがゼロトラストに不可欠な要素であることが確認されています。今すぐレポートを入手して、理由を示す以下の知見をご確認ください。
- 組織の 90% 以上が何らかの形態のセグメンテーションを使用していると報告しているが、マイクロセグメンテーションを導入しているのは 35% 程度に過ぎない
- 企業は、マイクロセグメンテーションの成熟度を、保険料の削減、監査への対応力の強化、ランサムウェアによる影響の抑制に関連付けている
- マイクロセグメンテーションを導入していない企業の半数は、2 年以内にマイクロセグメンテーションの実装を予定している。導入済み企業の 3 分の 2 は、投資を増やすことが予想される
- 規制およびアーキテクチャに対するアプローチにより、地域によって成熟度に差が生じている