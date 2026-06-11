ランサムウェア攻撃が増加し、進化し続ける中、コンピューティング環境の可視性を提供し、ラテラルムーブメント（横方向の移動）を制限できるソリューションの必要性はますます高まっています。しかし、ファイアウォールや VPN など、従来型のネットワークセグメンテーションアプローチでは不十分です。1,200 名のセキュリティ担当者を対象としたグローバル調査では、マイクロセグメンテーションがゼロトラストに不可欠な要素であることが確認されています。今すぐレポートを入手して、理由を示す以下の知見をご確認ください。