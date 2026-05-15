Scaricate lo studio sull'impatto della segmentazione nel Un sondaggio condotto su 1200 esperti della sicurezza a livello globale conferma che la microsegmentazione è ora un componente vitale del modello Zero Trust. Scaricate il nostro rapporto per scoprire perché:
- Più del 90% delle organizzazioni riferisce di utilizzare una forma di segmentazione, ma solo approssimativamente il 35% di esse ha implementato la microsegmentazione.
- Le aziende associano una microsegmentazione efficace con ridotti premi assicurativo, una migliore preparazione in vista degli audit e migliori risultati contro i ransomware
- La metà delle aziende che non l'hanno adottata intende implementare la microsegmentazione nei prossimi 2 anni. I 2/3 delle aziende che l'hanno adottata si aspettano di aumentare il proprio investimento.
- Gli approcci alle normative vigenti favoriscono la microsegmentazione nelle varie aree geografiche