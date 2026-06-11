Da Ransomware-Angriffe zunehmen und sich weiterentwickeln, steigt der Bedarf an Lösungen, die einen Einblick in Computing-Umgebungen ermöglichen und die laterale Netzwerkbewegung einschränken. Herkömmliche Ansätze zur Netzwerksegmentierung, wie Firewalls und VPNs, sind jedoch nicht ausreichend. Eine globale Umfrage unter 1.200 Sicherheitsexperten bestätigt, dass Mikrosegmentierung nun ein wichtiger Bestandteil von Zero Trust ist. Lesen Sie jetzt unseren Bericht, um zu erfahren, warum:
- Mehr als 90 % der Unternehmen angeben, eine Form der Segmentierung zu verwenden, aber nur etwa 35 % Mikrosegmentierung implementiert haben.
- Unternehmen den Reifegrad der Mikrosegmentierung mit niedrigeren Versicherungsprämien, einer höheren Audit-Bereitschaft und besseren Ransomware-Ergebnissen verbinden.
- Die Hälfte der Nichtanwender plant, die Mikrosegmentierung innerhalb von zwei Jahren umzusetzen. Zwei Drittel der derzeitigen Anwender gehen davon aus, ihre Investitionen zu erhöhen.
- Regulatorische und architektonische Ansätze zu unterschiedlichen Reifegraden in den verschiedenen Regionen führen.