Da Ransomware-Angriffe zunehmen und sich weiterentwickeln, steigt der Bedarf an Lösungen, die einen Einblick in Computing-Umgebungen ermöglichen und die laterale Netzwerkbewegung einschränken. Herkömmliche Ansätze zur Netzwerksegmentierung, wie Firewalls und VPNs, sind jedoch nicht ausreichend. Eine globale Umfrage unter 1.200 Sicherheitsexperten bestätigt, dass Mikrosegmentierung nun ein wichtiger Bestandteil von Zero Trust ist. Lesen Sie jetzt unseren Bericht, um zu erfahren, warum: