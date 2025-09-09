Akamai Adaptive Media Player 2: Bitmovin과 Akamai, 새로운 스트리밍의 표준 제시

Bitmovin과 Akamai Technologies(NASDAQ: AKAM)는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, Bitmovin의 기술을 기반으로 한 차세대 Akamai AMP2(Adaptive Media Player)의 출시를 예고했다. 2025년 10월 1일 정식 출시되는 AMP2는 비디오 재생 성능, 애널리틱스 및 디바이스 지원 범위에 대한 새로운 기준을 제시하며, OTT(Over-The-Top) 플랫폼, D2C(Direct-to Customer) 서비스, 정부 기관, 글로벌 브랜드에 이르기까지 Akamai 고객이 대규모 환경에서도 탁월한 시청 경험을 제공할 수 있도록 지원한다.

Bitmovin의 CEO 겸 공동설립자인 스테판 레더러(Stefan Lederer)는 이렇게 말했다. “Adaptive Media Player 2는 오랜 기간 이어져 오고 있는 Akamai와의 파트너십을 통해 놀라운 발전을 거듭하고 있다. Bitmovin의 최신 재생 및 애널리틱스 기술을 Akamai Media Player의 핵심 기능으로 탑재한 덕분에, 고객은 더 많은 디바이스에 도달하고, 더 깊은 인사이트를 확보하며, 대규모 스트리밍에서도 차별화된 경험을 제공할 수 있다. AMP2는 스트리밍을 간소화하고 성능의 기준을 한층 끌어올리려는 양사의 공동 목표를 구체화한 중요한 성과이다.”

AMP2는 6년 간 Bitmovin과 Akamai의 긴밀한 협업을 통해 탄생했다. Akamai의 세계적인 콘텐츠 전송 및 클라우드 컴퓨팅 인프라를 바탕으로 업계 최고 수준을 자랑하는 Bitmovin의 Player, Analytics 및 Stream Lab 기술이 적용되었다. 그 결과, 강력하고 미래 지향적인 미디어 플레이어가 제작되었으며, 기존 Adaptive Media Player 고객도 이 제품으로 원활하게 전환할 수 있다.

AMP2의 출시는 Akamai Cloud에서 더 많은 솔루션을 실행하겠다는 Bitmovin과 Akamai의 폭넓은 전략적 이니셔티브의 일환이다. Bitmovin은 Akamai Cloud 내에서 라이브 및 VOD 인코딩 서비스를 기본 제공해 고객은 Akamai의 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)와 긴밀하게 통합되고 확장성이 뛰어난 고성능 비디오 워크플로우를 활용할 수 있을 것이라고 발표한 바 있다. 이와 더불어 Bitmovin Analytics도 이제 Akamai Cloud에서 사용할 수 있다.

Akamai의 제품 관리 담당 수석 부사장인 존 알렉산더(Jon Alexander)는 “차세대 Adaptive Media Player를 위해 Bitmovin의 비디오 재생, 애널리틱스 및 디바이스 지원을 최대한 활용하고 있다.”라고 말했다. “실시간으로 적응하고, 사용자 경험에 대한 보다 명확한 가시성을 제공하고, 다양한 시청 디바이스 및 플랫폼을 지원하는 더욱 스마트한 플레이어를 통해 양사가 함께, 대규모 스트리밍에 따른 과제를 해결하고 있다. 전세계적으로 분산된 Akamai Cloud를 기반으로 이러한 역량을 발휘함으로써 스트리밍 공급업체는 시청자와 더욱 가까운 위치에서 최상의 경험을 제공할 수 있다.”

AMP2의 주요 특징

디바이스 지원 범위 확대 - 스마트 TV, 게임 콘솔, 셋톱 박스, Roku, 삼성, LG, Vizio, Hisense 등을 기본 지원한다.

- 스마트 TV, 게임 콘솔, 셋톱 박스, Roku, 삼성, LG, Vizio, Hisense 등을 기본 지원한다. 실시간 인사이트 - Bitmovin Analytics와 사전 통합되어 경험 품질, 시청자 몰입도 및 광고 실적에 대한 심도 있는 가시성을 확보할 수 있다.

- Bitmovin Analytics와 사전 통합되어 경험 품질, 시청자 몰입도 및 광고 실적에 대한 심도 있는 가시성을 확보할 수 있다. 새로운 기능 - 기능이 확대되어 멀티뷰 스트리밍, AI 지원 재생, 서버 측 광고 삽입 등을 제공한다.

- 기능이 확대되어 멀티뷰 스트리밍, AI 지원 재생, 서버 측 광고 삽입 등을 제공한다. 향상된 개발자 경험 - 문서, 구축 가이드, React Native 및 Flutter와의 새로운 통합이 개선되어 배포를 간소화할 수 있다.

- 문서, 구축 가이드, React Native 및 Flutter와의 새로운 통합이 개선되어 배포를 간소화할 수 있다. Stream Lab 호환성 - 실제 디바이스에서 자동화된 테스트를 거쳐 강력한 성능이 입증되었다.

- 실제 디바이스에서 자동화된 테스트를 거쳐 강력한 성능이 입증되었다. 라이프사이클 관리 - Bitmovin에서 모든 버전 업그레이드, OS 업데이트 및 디바이스 지원을 처리한다.

- Bitmovin에서 모든 버전 업그레이드, OS 업데이트 및 디바이스 지원을 처리한다. 비디오 스트리밍 전문가의 지원 및 안내 - Bitmovin과 Akamai의 전문가들이 힘을 합쳐 AMP 고객이 시청자에게 최상의 경험을 제공할 수 있도록 지원한다.

AMP2가 획기적인 이유

AMP2는 팀이 보다 빠르게 출시하고 손쉽게 확장할 수 있도록 엔터프라이즈 지원 기능, 광범위한 디바이스 지원 범위 및 자동 유지 관리 기능을 제공한다.

Akamai의 분산 클라우드와 함께 AMP2는 CMCD(Common Media Client Data)를 지원하므로 프리페치와 같은 최신 성능 최적화를 활용하고 플레이어와 CDN 간의 로그 상관 관계를 파악할 수 있다. 이를 통해 문제 해결 역량을 높이고 성능 병목 현상을 보다 빠르게 탐지할 수 있다. AMP2의 데이터는 Akamai Cloud를 통해 수집되며 Bitmovin Analytics를 통해 시각화되어 강력하고 유용한 정보를 얻을 수 있다.

Bitmovin과 Akamai는 함께 비디오 전송의 가능성을 새롭게 정의하고 있으며, 깊이 있는 전문성, 전 세계를 아우르는 규모, 탁월한 성능을 모두 갖춘 완벽한 통합 솔루션을 제공한다.

Bitmovin 소개

Bitmovin은 MPEG-DASH 비디오 스트리밍 표준의 공동 개발자들이 2013년에 설립했습니다. 이 회사는 글로벌 디지털 미디어 기업을 위한 비디오 인프라를 제공해 이들이 전세계 시청자들에게 고품질 비디오 경험을 선사할 수 있도록 지원합니다. Bitmovin의 솔루션으로는 비디오 인코딩 제품과 플레이어 제품, 그리고 디바이스 및 플랫폼 간에 이루어지는 비디오 전송 및 재생을 최적화할 수 있는 애널리틱스 제품이 있습니다. 자세한 내용은 bitmovin.com을 방문하거나 LinkedIn에서 Bitmovin을 팔로우해 확인할 수 있습니다.