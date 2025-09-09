Adaptive Media Player 2 von Akamai: Bitmovin und Akamai setzen neue Streaming-Standards

Bitmovin und Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud-Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt, sind stolz darauf, die nächste Generation des Akamai Adaptive Media Player (AMP2) mit Unterstützung von Bitmovin vorstellen zu können. Der AMP2, der am 1. Oktober 2025 offiziell veröffentlicht wird, bietet einen neuen Standard in den Bereichen Performance der Videowiedergabe, Analyse und Geräteabdeckung – so profitieren Kunden von Akamai wie Over-the-Top-Plattformen, Direct-to-Consumer-Services, staatliche Behörden und globale Marken von einem herausragenden Zuschauererlebnis im Großmaßstab.

„Adaptive Media Player 2 ist eine spannende Weiterentwicklung unserer langjährigen Partnerschaft mit Akamai,“, meint Stefan Lederer, CEO und Mitbegründer von Bitmovin. „Indem wir die modernen Wiedergabe- und Analysetechnologien von Bitmovin in das Herzstück des Media Players von Akamai integrieren, helfen wir Kunden, mehr Geräte zu erreichen, genauere Einblicke zu erhalten und ein herausragendes Streaming-Erlebnis im Großmaßstab bereitzustellen. AMP2 ist ein bedeutender Schritt nach vorn in unserer gemeinsamen Mission, das Streaming zu vereinfachen und die Leistungsstandards zu erhöhen.“

Der AMP2 basiert auf sechs Jahren enger Zusammenarbeit zwischen Bitmovin und Akamai und kombiniert die branchenführenden Technologien für Wiedergabe, Analysen und Stream Lab von Bitmovin mit der Cloud-Computing-Infrastruktur und erstklassigen Inhaltsbereitstellung von Akamai. Das Ergebnis ist ein leistungsstarker, zukunftssicherer Media Player mit nahtloser Migrationsunterstützung für bestehende Adaptive Media Player-Kunden.

Die Einführung des AMP2 ist Teil einer umfassenderen strategischen Initiative von Bitmovin und Akamai im Hinblick auf weitere Lösungen in der Akamai Cloud. Bitmovin gab zuvor bekannt, seine Live- und VOD-Encoding-Services nativ in der Akamai Cloud zur Verfügung zu stellen, sodass Kunden auf skalierbare, leistungsstarke Video-Workflows zugreifen können, die eng in das Content Delivery Network (CDN) von Akamai integriert sind. Darauf aufbauend wird Analytics von Bitmovin nun auch in der Akamai Cloud verfügbar sein.

„Wir setzen auf Videowiedergabe, Analyse und Geräte-Support von Bitmovin, um die nächste Generation des Adaptive Media Players zu unterstützen“, so Jon Alexander, Senior Vice President, Product Management bei Akamai. „Gemeinsam gehen wir die Herausforderungen des skalierten Streamings mit einem intelligenteren Player an, der sich in Echtzeit anpasst, eine klarere Übersicht über das Nutzererlebnis bietet und das komplexe Spektrum an Wiedergabegeräten und Plattformen abdeckt. Durch die Nutzung dieser Funktionen in der global verteilten Akamai Cloud können Streaming-Anbieter näher an ihrer Zielgruppe bleiben und dieser ein optimales Erlebnis bieten.“

Die wichtigsten Merkmale des AMP2

Breitere Geräteabdeckung: Native Unterstützung für Smart TVs, Spielkonsolen, Set-Top-Boxen, Roku, Samsung, LG, Vizio, Hisense und mehr

Native Unterstützung für Smart TVs, Spielkonsolen, Set-Top-Boxen, Roku, Samsung, LG, Vizio, Hisense und mehr Echtzeiteinblicke: Vorintegriert in die Analysen von Bitmovin für umfassende Einblicke in die Qualität des Erlebnisses, die Zuschauerinteraktionen und die Werbeperformance

Vorintegriert in die Analysen von Bitmovin für umfassende Einblicke in die Qualität des Erlebnisses, die Zuschauerinteraktionen und die Werbeperformance Neue Funktionen: Erweiterte Funktionen für MultiView-Streaming, KI-fähige Wiedergabe, serverbasiertes Einfügen von Werbeanzeigen und vieles mehr

Erweiterte Funktionen für MultiView-Streaming, KI-fähige Wiedergabe, serverbasiertes Einfügen von Werbeanzeigen und vieles mehr Verbesserte Entwicklererfahrung: Verbesserte Dokumentation, Implementierungsleitfäden und neue Integrationen mit React Native und Flutter zur Optimierung von Bereitstellungen

Verbesserte Dokumentation, Implementierungsleitfäden und neue Integrationen mit React Native und Flutter zur Optimierung von Bereitstellungen Stream-Lab-Kompatibilität: Automatisierte Tests auf echten Geräten für robuste Leistung

Automatisierte Tests auf echten Geräten für robuste Leistung Verwalteter Lebenszyklus: Bitmovin verarbeitet alle Versions-Upgrades, Betriebssystem-Updates und die Geräteunterstützung

Bitmovin verarbeitet alle Versions-Upgrades, Betriebssystem-Updates und die Geräteunterstützung Unterstützung und Anleitung von Videostreaming-Experten: Die Expertise von Bitmovin und Akamai hilft AMP-Kunden gemeinsam dabei, dem Publikum das bestmögliche Erlebnis zu bieten

Warum der AMP2 ein Game-Changer ist

AMP2 bietet für Unternehmen geeignete Funktionen, umfassende Geräteabdeckung und automatisierte Wartung, damit Teams schneller starten und problemlos skalieren können.

In Kombination mit der verteilten Cloud von Akamai unterstützt AMP2 Common Media Client Data (CMCD) und ermöglicht so erweiterte Leistungsoptimierungen wie Prefetching und die Aktivierung der Protokoll-Korrelation zwischen Player und Netzwerk zur Inhaltsbereitstellung. Dies verbessert die Problemlösung und hilft, Performanceengpässe schneller zu erkennen. Daten aus dem AMP2 werden über die Akamai Cloud erfasst und über die Analysen von Bitmovin für aussagekräftige, verwertbare Einblicke bereitgestellt.

Gemeinsam definieren Bitmovin und Akamai die Möglichkeiten der Videobereitstellung neu und bieten eine nahtlos integrierte Lösung, die tiefgreifendes Fachwissen, globale Skalierung und unübertroffene Performance vereint.

Über Bitmovin

Bitmovin wurde 2013 von den Co-Entwicklern des MPEG-DASH-Videostreaming-Standards gegründet. Das Unternehmen liefert Video-Infrastruktur für globale digitale Medienunternehmen und hilft dabei, Zuschauern weltweit ein hochwertiges Videoerlebnis zu bieten. Zu den Lösungen von Bitmovin gehören Videocodierung, Player und Analyseprodukte, die die Videobereitstellung und -wiedergabe über Geräte und Plattformen hinweg optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter bitmovin.com, oder folgen Sie Bitmovin auf LinkedIn.