Akamai Adaptive Media Player 2: Bitmovin y Akamai establecen un nuevo estándar de streaming

Bitmovin y Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online, ha anunciado el próximo lanzamiento de la nueva generación de Akamai Adaptive Media Player (AMP2), con tecnología de Bitmovin. Disponible oficialmente el 1 de octubre de 2025, AMP2 presenta un rendimiento novedoso en reproducción de vídeo, análisis y cobertura de dispositivos a los clientes de Akamai, ya se trate de plataformas líderes, proveedores de servicios directos al consumidor, agencias gubernamentales o grandes marcas de todo el mundo, que podrán transmitir unos visionados excepcionales a gran escala.

"Adaptive Media Player 2 refleja la evolución de nuestra duradera alianza con Akamai", afirma Stefan Lederer, director ejecutivo y cofundador de Bitmovin. "Al incorporar la avanzada tecnología de análisis y reproducción de Bitmovin en la base del reproductor multimedia de Akamai, los clientes pueden llegar a más dispositivos, obtener información más detallada y ofrecer experiencias excepcionales de streaming a escala. AMP2 es un gran paso adelante en nuestra misión compartida de simplificar el streaming y mejorar el rendimiento".

AMP2 surge tras seis años de estrecha colaboración entre Bitmovin y Akamai, y combina las tecnologías de primera clase de Player, Analytics y Stream Lab de Bitmovin con la infraestructura global de distribución de contenido y recursos en la nube de Akamai. El resultado es un potente reproductor multimedia, capaz de adaptarse a las exigencias futuras y con una migración sencilla para los clientes existentes de Adaptive Media Player.

El lanzamiento de AMP2 forma parte de una iniciativa estratégica más amplia entre Bitmovin y Akamai para ejecutar más soluciones en Akamai Cloud. Bitmovin anunció anteriormente que sus servicios de codificación en directo y vídeo a la carta (VOD) están disponibles de forma nativa en Akamai Cloud, lo que permite a los clientes acceder a flujos de trabajo de vídeo escalables y de alto rendimiento estrechamente integrados con la red de distribución de contenido (CDN) de Akamai. Además, Analytics de Bitmovin también estará disponible en Akamai Cloud.

"Ofrecemos lo mejor de Bitmovin en reproducción de vídeo, análisis y compatibilidad de dispositivos para optimizar la próxima generación de Adaptive Media Player", afirma Jon Alexander, vicepresidente sénior de Gestión de Productos de Akamai. "Juntos, abordamos los retos del streaming a gran escala con un reproductor más inteligente que se adapta en tiempo real, ofrece una mayor visibilidad de la experiencia de usuario y cubre el complicado espectro de dispositivos y plataformas de visualización. La ejecución de estas funciones en Akamai Cloud, con su distribución global, acerca los proveedores de streaming a sus usuarios y ofrece la mejor experiencia posible".

Características principales de AMP2

Más tipos de dispositivos : compatibilidad nativa con televisores Smart TV, consolas de juego, decodificadores, Roku, Samsung, LG, Vizio, Hisense y más.

: compatibilidad nativa con televisores Smart TV, consolas de juego, decodificadores, Roku, Samsung, LG, Vizio, Hisense y más. Información en tiempo real : preintegración con Analytics de Bitmovin para obtener una visibilidad profunda de la calidad de la experiencia, la participación de los espectadores y el rendimiento publicitario.

: preintegración con Analytics de Bitmovin para obtener una visibilidad profunda de la calidad de la experiencia, la participación de los espectadores y el rendimiento publicitario. Nuevas funciones : el conjunto ampliado de funciones ofrece streaming de varias imágenes en una sola pantalla (multiview), reproducción con IA e inserción de anuncios guiada por el servidor entre otros.

: el conjunto ampliado de funciones ofrece streaming de varias imágenes en una sola pantalla (multiview), reproducción con IA e inserción de anuncios guiada por el servidor entre otros. Experiencia de desarrollador mejorada : mejoras en la documentación, guías de implementación y nuevas integraciones con React Native y Flutter para optimizar las implementaciones.

: mejoras en la documentación, guías de implementación y nuevas integraciones con React Native y Flutter para optimizar las implementaciones. Compatibilidad con Stream Lab : pruebas automatizadas en dispositivos reales para un rendimiento sólido.

: pruebas automatizadas en dispositivos reales para un rendimiento sólido. Ciclo de vida gestionado : Bitmovin gestiona todas las actualizaciones de versiones, las actualizaciones del sistema operativo y la compatibilidad con dispositivos.

: Bitmovin gestiona todas las actualizaciones de versiones, las actualizaciones del sistema operativo y la compatibilidad con dispositivos. Asistencia y orientación de expertos en streaming de vídeo: la trayectoria combinada de Bitmovin y Akamai ayuda a los clientes de AMP a ofrecer la mejor experiencia a sus espectadores.

Por qué AMP2 supone un cambio radical

AMP2 proporciona un conjunto de funciones que se adapta a grandes empresas, una amplia cobertura de dispositivos y un mantenimiento sin intervención. Así se consiguen una escalabilidad sencilla y unos lanzamientos más rápidos.

Cuando se combina con la nube distribuida de Akamai, AMP2 es compatible con Common Media Client Data (CMCD), lo que permite realizar optimizaciones de rendimiento avanzadas como la precarga y la correlación de registros entre el reproductor y la CDN. De este modo, se mejora la resolución de problemas y se agiliza la identificación de los cuellos de botella que puedan afectar al rendimiento. Los datos de AMP2 se recopilan con Akamai Cloud para luego mostrar la información clave más útil en Bitmovin Analytics.

Juntos, Bitmovin y Akamai están redefiniendo las posibilidades de la distribución de vídeo, con una solución perfectamente integrada que combina su saber hacer con una escala global y un rendimiento inigualable.

Acerca de Bitmovin

Bitmovin fue fundada el 2013 por los cocreadores del estándar de streaming de vídeo MPEG-DASH. La empresa proporciona infraestructura de vídeo para empresas de medios digitales de todo el mundo que buscan ofrecer unas experiencias de vídeo de alta calidad a sus espectadores, estén donde estén. Las soluciones de Bitmovin incluyen productos de codificación, reproducción y análisis de vídeo que optimizan la distribución y reproducción en todos los dispositivos y plataformas. Obtenga más información en bitmovin.com o siga a Bitmovin en LinkedIn.