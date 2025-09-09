Akamai Adaptive Media Player 2：Bitmovin 和 Akamai 共同树立流媒体标准新标杆

Akamai Technologies（纳斯达克股票代码：AKAM）是一家致力于支持并保护在线商业活动的网络安全和云计算公司。该公司与 Bitmovin 很荣幸地宣布，双方即将合作推出由 Bitmovin 提供技术支持的新一代 Akamai Adaptive Media Player (AMP2) 产品。AMP2 将于 2025 年 10 月 1 日正式发布，它将树立视频播放性能、分析功能及设备覆盖范围新标杆——旨在为 Akamai 客户（包括流媒体平台、直营服务商、政府机构及全球品牌）提供大规模卓越的观看体验。

Bitmovin 联合创始人兼首席执行官 Stefan Lederer 表示：“Adaptive Media Player 2 的推出，标志着我们与 Akamai 的长期合作关系迎来了令人振奋的升级。通过将 Bitmovin 的先进播放和分析技术融入 Akamai 媒体播放器的核心，我们将帮助客户覆盖更多设备、获得更深入的见解并大规模提供卓越的流媒体体验。AMP2 是我们简化流媒体技术并提升性能标准这一共同使命中的重要里程碑。”

AMP2 凝聚了 Bitmovin 与 Akamai 六年紧密合作的成果，深度融合了 Bitmovin 出色的 Player、Analytics 和 Stream Lab 技术与 Akamai 卓越的内容交付及云计算基础架构。我们在此基础上打造出一款功能强大、面向未来的媒体播放器，并且能够为现有的 Adaptive Media Player 客户提供无缝迁移支持。

AMP2 的推出是 Bitmovin 与 Akamai 之间更广泛的战略计划的重要组成部分，旨在使更多的解决方案能够在 Akamai Cloud 上运行。Bitmovin 此前宣布，其直播和点播编码服务已原生集成在 Akamai Cloud 中，使客户能够访问可扩展、高性能并与 Akamai 的内容交付网络 (CDN) 深度融合的视频工作流程。在此基础上，Bitmovin Analytics 产品也将在 Akamai Cloud 上提供。

Akamai 产品管理高级副总裁 Jon Alexander 表示：“我们将利用 Bitmovin 的最佳视频播放、分析和设备支持来助力新一代的 Adaptive Media Player。我们将通过一款智能播放器携手解决大规模流媒体传输所面临的挑战，该播放器能够实时适应变化，更清晰地呈现用户体验数据，并覆盖各类复杂的观看设备和平台。在全球广泛分布的 Akamai Cloud 上运行这些功能，可帮助流媒体提供商更贴近观众，并提供尽可能的最佳体验。”

AMP2 的主要特点：

更广设备覆盖 ：原生支持智能电视、游戏机、机顶盒、Roku、三星、LG、Vizio、海信等设备

：原生支持智能电视、游戏机、机顶盒、Roku、三星、LG、Vizio、海信等设备 实时数据见解 ：预集成 Bitmovin Analytics，深度监控体验质量、观众参与度和广告效果

：预集成 Bitmovin Analytics，深度监控体验质量、观众参与度和广告效果 创新功能扩展 ：新增多视角流媒体、AI 赋能播放、服务器导引广告插播等功能

：新增多视角流媒体、AI 赋能播放、服务器导引广告插播等功能 开发人员体验优化 ：提供改进的文档、实施指南，并新增与 React Native 和 Flutter 的集成，以简化部署

：提供改进的文档、实施指南，并新增与 React Native 和 Flutter 的集成，以简化部署 Stream Lab 兼容性 ：在真实的设备上进行自动化测试，确保性能稳定可靠

：在真实的设备上进行自动化测试，确保性能稳定可靠 全托管生命周期 ：Bitmovin 负责所有版本升级、操作系统更新及设备支持

：Bitmovin 负责所有版本升级、操作系统更新及设备支持 由视频流媒体专家提供支持和指导：融合 Bitmovin 和 Akamai 的技术专长，助力 AMP 客户为其观众提供最佳体验

为什么 AMP2 是一款变革性产品

AMP2 可提供企业级功能集、广泛的设备兼容性和免维护服务，帮助团队更快起步并轻松实现扩展。

与 Akamai 的分布式云结合使用时，AMP2 支持通用媒体客户端数据 (CMCD)，能够实现预取等高级性能优化并可在播放器与 CDN 之间进行日志关联。这增强了问题解决能力，并且可帮助更快地识别出性能瓶颈。AMP2 的数据是通过 Akamai Cloud 收集的，并通过 Bitmovin Analytics 呈现，以提供强大、具备可操作性的见解。

Bitmovin 与 Akamai 正携手重新定义视频传输技术的边界，通过深度融合双方专业优势、全球资源与卓越性能，提供无缝集成的端到端解决方案。

Bitmovin 简介

Bitmovin 由 MPEG-DASH 视频流媒体标准的联合创建者于 2013 年创立。该公司为全球数字媒体公司提供视频基础架构，助力其向全球观众提供高质量的视频体验。Bitmovin 的解决方案包括视频编码、播放器和分析产品，这些产品能够优化跨设备及平台的视频交付和播放。如需了解详细信息，请访问 bitmovin.com 或关注 Bitmovin 的 LinkedIn 帐号。