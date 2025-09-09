Akamai Adaptive Media Player 2: Bitmovin e Akamai hanno stabilito un nuovo standard per lo streaming

Bitmovin e Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online, sono liete di annunciare il prossimo lancio della nuova generazione di Akamai Adaptive Media Player (AMP2) con tecnologia Bitmovin. Con il suo lancio ufficiale previsto per il 1° ottobre 2025, AMP2 introduce un nuovo standard nelle performance della riproduzione di video, nell'analisi e nella copertura dei dispositivi, di cui potranno beneficiare i clienti di Akamai che utilizzano piattaforme OTT (Over-The-Top), servizi DTC (Direct-To-Consumer), enti governativi e brand globali che desiderano offrire straordinarie experience di visione su larga scala.

"Adaptive Media Player 2 è un'interessante evoluzione della duratura partnership che abbiamo instaurato con Akamai", ha affermato Stefan Lederer, CEO e cofondatore di Bitmovin. "Integrando l'avanzata tecnologia di riproduzione e analisi offerta da Bitmovin nel lettore multimediale di Akamai, intendiamo aiutare i clienti a raggiungere più dispositivi, ottenere informazioni più approfondite e fornire straordinarie experience di streaming su larga scala. AMP2 rappresenta un importante passo in avanti nell'intento condiviso dalle nostre aziende di semplificare lo streaming ed elevare lo standard delle performance".

AMP2 si basa su una stretta collaborazione tra Bitmovin e Akamai, instaurata sei anni fa, che vede la combinazione delle migliori tecnologie Player, Analytics e Stream Lab di Bitmovin con l'eccellente infrastruttura di Akamai per la delivery dei contenuti e il cloud computing. Ne è risultato un potente lettore multimediale di nuova generazione con uno straordinario supporto offerto per la migrazione ai clienti esistenti di Adaptive Media Player.

Il lancio di AMP2 fa parte di una più ampia iniziativa strategica avviata tra Bitmovin e Akamai con il proposito di eseguire più soluzioni sull'Akamai Cloud. Bitmovin ha già annunciato che i suoi servizi di codifica live e VOD sono disponibili in modalità nativa sull'Akamai Cloud per consentire ai clienti di accedere a workflow video scalabili e performanti, che sono strettamente integrati nella rete per la distribuzione dei contenuti (CDN) di Akamai. Sulla base di ciò, anche la tecnologia di analisi offerta da Bitmovin sarà disponibile sull'Akamai Cloud.

"Stiamo fornendo le migliori performance nella riproduzione di video, nell'analisi e nella copertura dei dispositivi per la nuova generazione di Adaptive Media Player", ha affermato Jon Alexander, Senior Vice President del reparto Product Management di Akamai. "Insieme, ci proponiamo di risolvere i problemi legati allo streaming su larga scala con un lettore più intelligente in grado di adattarsi alle situazioni in tempo reale, fornire una maggiore visibilità sulle user experience e coprire il complicato spettro dei dispositivi e delle piattaforme di visione. L'esecuzione di queste funzionalità sulla piattaforma Akamai Cloud distribuita a livello globale può aiutare i provider di servizi di streaming ad avvicinarsi ai loro spettatori e a fornire le migliori experience possibili".

Caratteristiche principali dello standard AMP2

Maggiore copertura dei dispositivi: supporto per Smart TV, console di gioco, set-top box, Roku, Samsung, LG, Vizio, Hisense e molti altri

supporto per Smart TV, console di gioco, set-top box, Roku, Samsung, LG, Vizio, Hisense e molti altri Informazioni in tempo reale: preintegrato nella funzionalità Analytics offerta da Bitmovin per una maggiore visibilità sulla QoE (Quality of Experience), sull'engagement degli spettatori e sulle performance degli annunci pubblicitari

preintegrato nella funzionalità Analytics offerta da Bitmovin per una maggiore visibilità sulla QoE (Quality of Experience), sull'engagement degli spettatori e sulle performance degli annunci pubblicitari Nuove funzioni : l'ampliato set di funzioni include il multi-streaming, la riproduzione basata sull'AI, l'inserimento di annunci pubblicitari guidati dal server e molto altro

: l'ampliato set di funzioni include il multi-streaming, la riproduzione basata sull'AI, l'inserimento di annunci pubblicitari guidati dal server e molto altro Migliori experience per gli sviluppatori: documentazione migliorata, guide all'implementazione e nuove integrazioni con React Native e Flutter per semplificare i processi di implementazione

documentazione migliorata, guide all'implementazione e nuove integrazioni con React Native e Flutter per semplificare i processi di implementazione Compatibilità con Stream Lab: esecuzione automatizzata di test su dispositivi reali per garantire performance elevate

esecuzione automatizzata di test su dispositivi reali per garantire performance elevate Ciclo di vita gestito: Bitmovin gestisce tutti gli aggiornamenti delle versioni e dei sistemi operativi, nonché il supporto dei dispositivi

Bitmovin gestisce tutti gli aggiornamenti delle versioni e dei sistemi operativi, nonché il supporto dei dispositivi Supporto e guida di esperti nello streaming video: combina le competenze di Bitmovin e Akamai per aiutare i clienti di AMP ad offrire le migliori experience ai loro spettatori

Perché AMP2 rappresenta una vera svolta

AMP2 fornisce un set di funzioni aziendali, una vasta copertura dei dispositivi e una manutenzione pratica per aiutare i team a lanciare i prodotti più rapidamente e a scalare con facilità.

Se combinato con il cloud distribuito di Akamai, AMP2 supporta CMCD (Common Media Client Data), favorendo avanzate ottimizzazioni delle performance, come il prefetching, e facilitando la correlazione dei registri tra il lettore e la CDN. In tal modo, migliora la risoluzione dei problemi e aiuta ad identificare più velocemente i colli di bottiglia delle performance. I dati provenienti da AMP2 vengono raccolti tramite l'Akamai Cloud e trasmessi mediante la funzione Analytics di Bitmovin per offrire preziose informazioni.

Insieme, Bitmovin e Akamai stanno ridefinendo lo scenario della delivery dei video per offrire una soluzione perfettamente integrata che combina competenze approfondite, una scalabilità globale e performance imbattibili.

Informazioni su Bitmovin

Bitmovin è stata fondata nel 2013 dai creatori di MPEG-DASH, lo standard dello streaming video. L'azienda fornisce infrastrutture video per le società che operano nel settore dei media digitali a livello globale, aiutandole ad offrire experience video di alta qualità agli spettatori in tutto il mondo. Le soluzioni di Bitmovin includono prodotti per la codifica, la riproduzione e l'analisi in grado di ottimizzare la delivery e la riproduzione di video su vari dispositivi e piattaforme. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito bitmovin.com o seguire Bitmovin su LinkedIn.