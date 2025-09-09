Akamai Adaptive Media Player 2: Bitmovin e a Akamai definem o novo padrão de streaming

Bitmovin e Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online, têm o orgulho de anunciar o próximo lançamento da última geração do Akamai Adaptive Media Player (AMP2), impulsionado pela Bitmovin. Com lançamento oficial em 1º de outubro de 2025, o AMP2 traz um novo padrão em desempenho de reprodução de vídeo, análise e cobertura de dispositivos — beneficiando os clientes da Akamai em plataformas over-the-top, serviços diretos para o consumidor, agências governamentais e marcas globais para oferecer experiências de visualização excelentes em escala.

“O Adaptive Media Player 2 é uma evolução empolgante da nossa parceria de longa data com a Akamai”, afirma Stefan Lederer, CEO e cofundador da Bitmovin. “Ao integrar a tecnologia de reprodução e análise avançada da Bitmovin no centro do reprodutor de mídia da Akamai, estamos ajudando os clientes a alcançar mais dispositivos, obter insights mais aprofundados e oferecer experiências de streaming excelentes em escala. O AMP2 é um grande passo à frente na nossa missão compartilhada de simplificar o streaming e elevar o nível de desempenho.”

O AMP2 é o resultado de seis anos de estreita colaboração entre a Bitmovin e a Akamai, combinando as melhores tecnologias de Reprodução de vídeo, Análise e Stream Lab da Bitmovin com a entrega de conteúdo e a infraestrutura de computação em nuvem de classe mundial da Akamai. O resultado é um poderoso reprodutor de mídia pronto para o futuro, com suporte de migração perfeito para clientes existentes do Adaptive Media Player.

O lançamento do AMP2 faz parte de uma iniciativa estratégica mais ampla entre a Bitmovin e a Akamai para executar mais soluções na Akamai Cloud. A Bitmovin anunciou anteriormente que os serviços de codificação ao vivo e vídeo sob demanda (VOD) estão disponíveis de forma nativa na Akamai Cloud, permitindo que os clientes acessem fluxos de trabalho de vídeo escaláveis e de alto desempenho que são fortemente integrados à CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) da Akamai. Com base nisso, a solução de Análises da Bitmovin também estará disponível na Akamai Cloud.

“Estamos trazendo o melhor da reprodução de vídeo, análise e suporte a dispositivos da Bitmovin para potencializar a última geração do Adaptive Media Player”, afirma Jon Alexander, Vice-presidente sênior de Gerenciamento de produtos da Akamai. “Juntos, estamos enfrentando os desafios do streaming em larga escala com um reprodutor de vídeo mais inteligente que se adapta em tempo real, oferece uma visibilidade mais clara sobre a experiência do usuário e abrange o complexo espectro de dispositivos e plataformas de visualização. A execução desses recursos na Akamai Cloud globalmente distribuída pode ajudar os provedores de streaming a se manter mais próximos dos espectadores e proporcionar a melhor experiência possível.”

Principais recursos do AMP2

Cobertura mais ampla de dispositivos — suporte nativo para Smart TVs, consoles de jogos, decodificadores, Roku, Samsung, LG, Vizio, Hisense e mais

— suporte nativo para Smart TVs, consoles de jogos, decodificadores, Roku, Samsung, LG, Vizio, Hisense e mais Insights em tempo real — pré-integrados à solução de Análises da Bitmovin, proporcionando visibilidade aprofundada em termos de qualidade da experiência, engajamento dos espectadores e desempenho de publicidade

— pré-integrados à solução de Análises da Bitmovin, proporcionando visibilidade aprofundada em termos de qualidade da experiência, engajamento dos espectadores e desempenho de publicidade Novos recursos — expansão do conjunto de recursos que oferece transmissão para diversos espectadores, reprodução habilitada por IA, inserção de anúncios orientada por servidor e muito mais

— expansão do conjunto de recursos que oferece transmissão para diversos espectadores, reprodução habilitada por IA, inserção de anúncios orientada por servidor e muito mais Experiência aprimorada do desenvolvedor — documentação e guias de implantação aprimorados, além de novas integrações com o React Native e o Flutter para simplificar as implantações

— documentação e guias de implantação aprimorados, além de novas integrações com o React Native e o Flutter para simplificar as implantações Compatibilidade com o Stream Lab — testes automatizados em dispositivos reais para um desempenho robusto

— testes automatizados em dispositivos reais para um desempenho robusto Ciclo de vida gerenciado — a Bitmovin gerencia todas as atualizações de versão, atualizações de SO e suporte a dispositivos

— a Bitmovin gerencia todas as atualizações de versão, atualizações de SO e suporte a dispositivos Suporte e orientação de especialistas em streaming de vídeo — combinando a experiência da Bitmovin e da Akamai para ajudar os clientes do AMP a proporcionar a melhor experiência aos espectadores

Por que o AMP2 é um divisor de águas

O AMP2 oferece um conjunto de recursos pronto para empresas, ampla cobertura de dispositivos e manutenção automatizada para ajudar as equipes a fazer lançamentos mais rapidamente e a dimensionar com facilidade.

Combinado com a nuvem distribuída da Akamai, o AMP2 é compatível com CMCD (Common Media Client Data), proporcionando otimizações avançadas de desempenho, como a busca antecipada de dados e a ativação da correlação de registros entre o reprodutor de vídeo e a CDN. Isso melhora a resolução de problemas e ajuda a identificar gargalos de desempenho mais rápido. Os dados do AMP2 são coletados por meio da Akamai Cloud e apresentados pela solução de Análise da Bitmovin para insights aprofundados e úteis.

Juntos, a Bitmovin e a Akamai estão redefinindo o que é possível na entrega de vídeo, oferecendo uma solução perfeitamente integrada que combina experiência aprofundada, escala global e desempenho inigualável.

Sobre a Bitmovin

A Bitmovin foi fundada em 2013 pelos cocriadores do padrão de streaming de vídeo MPEG-DASH. A empresa fornece infraestrutura de vídeo para empresas globais de mídia digital, ajudando-as a oferecer experiências de vídeo de alta qualidade aos espectadores em todo o mundo. As soluções da Bitmovin incluem produtos de codificação de vídeo, reprodutor de vídeo e análise que otimizam a entrega e reprodução de vídeo em dispositivos e plataformas. Saiba mais em bitmovin.com ou siga a Bitmovin no LinkedIn.