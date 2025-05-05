Akamai와 P3M, 영국 정부 및 국방 공급망을 위한 제로 트러스트 ICAM 솔루션을 위한 전략적 파트너십 발표

온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업 Akamai Technologies(NASDAQ: AKAM)와 영국 정부 및 국가 핵심 인프라 전반에서 신뢰받는 사이버 안정성 및 혁신 컨설팅 기업 P3M Works는 오늘, 영국 정부 및 국방 공급망을 위해 제로 트러스트 ID, 인증정보, 접속 관리(ICAM) 솔루션을 제공하기 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했다. 이번 파트너십은 미국 국방부(DoD) 네트워크 전반에 이미 적용되어 검증된 Akamai의 제로 트러스트 보안 역량과, 영국 정부 요구사항에 대한 P3M의 깊은 이해를 결합해 강력한 공급망 보안 프레임워크를 제공할 예정이다. 양사는 민감한 시스템 및 데이터에 대한 써드파티 접속을 보호해야 한다는 증가하는 요구를 함께 해결할 것이다.

P3M Works의 설립자인 잭 말리(Jack Marley)는 "P3M Works는 영국 정부 및 국가 안보 기관과의 긴밀한 협력 관계, 그리고 Akamai의 검증된 ICAM 기술을 결합함으로써 국방 공급망에서 존재해 온 중요한 보안 격차를 해소할 수 있는 강력한 솔루션을 제공할 수 있게 됐다."라고 말했다. 이어 "이번 파트너십을 통해 최소 권한 원칙을 적용하는 정책 기반 접속 제어를 구축하는 동시에, 복잡한 다자 협업 환경에서도 운영 효율성을 유지할 수 있는 유연성을 제공할 수 있을 것이다. 모든 접속 결정에 대한 보증, 속도, 신뢰가 요구되는 조직에 차세대 기술 솔루션을 제공하게 될 것이다."라고 덧붙였다.

이번 파트너십은 여러 미국 국방부(DoD) 네트워크 전반에 이미 적용되어 검증된 Akamai의 제로 트러스트 보안 역량과, 영국 정부 요구사항에 대한 P3M의 깊은 이해를 결합해 강력한 공급망 보안 프레임워크를 제공할 예정이다. 특히 양사는 미 육군에서 성공적으로 도입된 Akamai의 제로 트러스트 연합형 ICAM 솔루션을 중심으로 협력을 진행한다. 해당 솔루션은 기반 네트워크를 노출하거나 공격 표면을 확장하지 않고도 벤더사, 협력업체, 동맹국과 안전하게 협업할 수 있도록 지원한다.

Akamai 전략적 제휴 담당 부사장 마틴 헬머(Martin Hellmer)는 다음과 같이 말한다. "미 국방부와 연방 민간 정부 기관의 미션 크리티컬 시스템을 20년 이상 성공적으로 보호해 온 경험을 바탕으로, P3M Works와 협력해 이러한 검증된 솔루션을 영국 정부 기관과 그 공급망 파트너에게 제공하게 되어 매우 뜻깊다. 갈수록 정교해지는 사이버 위협과 확대되는 공급망 공격 기법은, 접속의 주체나 목적지와 관계없이 모든 접속 요청을 지속적으로 검증하는 제로 트러스트 접근 방식을 요구하고 있다.

Akamai의 솔루션은 ID, 디바이스 상태, 행위 분석을 기반으로 동적이고 상황 인식이 가능한 접속 결정을 내리는 정책 엔진을 제공한다. 이 접근 방식은 연결이 끊어지거나, 차단되거나, 중단되거나, 간헐적이거나, 대역폭이 제한된(DDIL) 환경에서도 모든 접속 요청을 지속적으로 검증함으로써 공급망의 취약점과 내부자 위협으로 인한 리스크를 최소화할 수 있다.

양사가 공동으로 제안하는 솔루션의 주요 기능은 다음과 같다.

보안이 보장된 써드파티 협업을 위한 연합형 ID 관리 기능 제공

동적 속성 기반 접속 제어를 통해 제로 트러스트 정책 적용

사용자 세션 전반에 걸쳐 지속적인 인증과 권한 부여 수행

하드웨어 토큰과 모바일 인증을 포함한 다양한 인증 수단 지원

써드파티 활동 전반에 대해 종합적인 감사와 모니터링 기능 제공

Akamai와 P3M Works는 이러한 협력을 통해 복잡하고 분산된 영국 국방 환경에서 요구되는 안정적이면서도 상황을 인식하는 접속 관리의 필요성을 해소할 것이다. 해당 공동 솔루션은 2025년 3분기부터 영국 정부 기관과 그 공급망 파트너를 대상으로 제공될 예정이다.

한편 Akamai는 영국 정부의 대표적인 사이버 보안 행사인 CYBERUK의 수석 후원사로 참여한다. 이 행사는 영국 국가사이버보안센터(National Cyber Security Center)에서 주최하며 5월 6일부터 8일까지 Manchester Central에서 진행된다. Akamai는 행사 기간 동안 부스 C10에서 전시를 진행한다.

P3M 소개

영국 첼트넘에 본사를 둔 P3M Works는 발전하는 사이버 위협에 직면해 장애나 감염이 용납되지 않는 공공 부문, 방위 및 금융 기업을 지원하는 사이버 안전성 컨설팅 기업입니다. P3M Works는 검증된 전략, 전문 지식, 엔터프라이즈급 솔루션을 적용해 사이버 문제에 대한 국가 안보를 보호함으로써 안정성을 보장합니다. 이를 통해 고객은 확신을 가지고 비즈니스를 운영하고 두려움 없이 성장하고 가장 진보된 공격자보다 앞서 나갈 수 있습니다. P3M Works는 국가 안보 분야에 적용하는 것과 동일한 엄정성, 규율, 정확성을 모든 프로젝트에 적용해 귀사의 보안 전략이 직면한 위협만큼이나 안정성과 유연성을 갖추도록 보장하고 있습니다. 인력, 프로세스, 컴플라이언스 관련 사안, 기술을 포괄하는 P3M Works의 서비스로 기업 안정성을 구축할 수 있습니다.

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