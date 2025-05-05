Akamai und P3M kündigen strategische Partnerschaft für Zero-Trust-ICAM-Lösungen in den Lieferketten der britischen Regierung und Verteidigung an

Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), das Cybersicherheits- und Cloud-Computing-Unternehmen, das das digitale Leben unterstützt und schützt, und P3M Works, ein im Vereinigten Königreich ansässiges Beratungsunternehmen für Cybersicherheit und Transformation, das sich in staatlichen und kritischen nationalen Infrastrukturen bewährt hat, gab heute eine strategische Partnerschaft bekannt. Ziel dabei soll die Bereitstellung von Zero-Trust-Lösungen für Identitäts-, Zugangsdaten- und Zugriffsmanagement (ICAM) für die britische Regierung und Verteidigungslieferketten sein. Die Partnerschaft wird die bewährten Zero-Trust-Sicherheitsfunktionen von Akamai, die derzeit in den Netzwerken des US-Verteidigungsministeriums (DoD) bereitgestellt werden, mit dem umfassenden Verständnis der Anforderungen der britischen Regierung von P3M kombinieren, um zuverlässige Frameworks für die Lieferkettensicherheit bereitzustellen. Gemeinsam bedienen sie die wachsende Nachfrage, den Zugriff Dritter auf sensible Systeme und Daten zu sichern.

„Die etablierten Beziehungen von P3M Works mit der britischen Regierung und National Security in Kombination mit den bewährten ICAM-Technologien von Akamai schaffen ein leistungsstarkes Angebot, das eine kritische Sicherheitslücke in der Verteidigungslieferkette schließt“, so Jack Marley, Gründer von P3M Works. „Diese Partnerschaft ermöglicht uns die Implementierung richtlinienbasierter Kontrollen, die den Zugriff mit den geringstmöglichen Berechtigungen erzwingen und gleichzeitig die erforderliche Flexibilität bieten, um die betriebliche Effektivität über komplexe Zusammenarbeit mit mehreren Parteien hinweg zu gewährleisten. Wir bieten Technologielösungen der nächsten Generation für Unternehmen, die bei jeder Zugriffsentscheidung Sicherheit, Geschwindigkeit und Vertrauen benötigen.“

Die Partnerschaft wird die bewährten Zero-Trust-Sicherheitsfunktionen von Akamai, die derzeit in den Netzwerken des Verteidigungsministeriums bereitgestellt werden, mit dem umfassenden Verständnis der Anforderungen der britischen Regierung von P3M kombinieren, um zuverlässige Frameworks für die Lieferkettensicherheit bereitzustellen. Der Schwerpunkt liegt insbesondere auf den „Zero Trust Federated ICAM“-Lösungen von Akamai, die von der US-Armee erfolgreich implementiert wurden. Diese Lösungen ermöglichen eine sichere Zusammenarbeit mit Anbietern, Auftragnehmern und Verbündeten, ohne die zugrunde liegenden Netzwerke offenzulegen oder die Angriffsfläche zu erweitern.

„Aufbauend auf unseren zwei Jahrzehnten der erfolgreichen Absicherung unternehmenskritischer Systeme für das US-amerikanische Verteidigungsministerium und die zivile Bundesregierung freuen wir uns, mit P3M Works zusammenarbeiten zu können, um diese Lösungen für britische Regierungsbehörden und deren Lieferkettenpartner bereitzustellen“, so Martin Hellmer, Vice President of Strategic Alliances bei Akamai. „Die zunehmende Komplexität von Cyberbedrohungen und die Ausweitung der Angriffsvektoren in der Lieferkette erfordern einen Zero-Trust-Ansatz, der jede Zugriffsanforderung kontinuierlich validiert, unabhängig von Quelle oder Ziel.“

Die Lösungen von Akamai ermöglichen eine Richtlinien-Engine, die dynamische, kontextsensitive Zugriffsentscheidungen basierend auf Identität, Gerätezustand und Verhaltensanalysen durchsetzt. Dieser Ansatz minimiert das Risiko von Schwachstellen in der Lieferkette und Insider-Bedrohungen durch kontinuierliche Überprüfung aller Zugriffsanfragen, selbst bei getrennten, verweigerten, unterbrochenen, intermittierenden oder Umgebungen mit begrenzter Bandbreite (DDIL).

Zu den wichtigsten Merkmalen dieses gemeinsamen Angebots gehören:

Föderiertes Identitätsmanagement für die sichere Zusammenarbeit von Drittanbietern

Die Durchsetzung von Zero-Trust-Richtlinien mit dynamischer, attributbasierter Zugriffskontrolle

Kontinuierliche Authentifizierung und Autorisierung während der Nutzersitzungen

Unterstützung für verschiedene Authentifikatoren, einschließlich Hardware-Token und mobile Authentifizierung

Umfassende Prüfung und Überwachung der Aktivitäten Dritter

Gemeinsam werden Akamai und P3M Works den dringenden Bedarf an einem zuverlässigen, kontextsensiten Zugriffsmanagement in komplexen und verteilten britischen Verteidigungsumgebungen erfüllen. Das Kooperationsangebot wird britischen Regierungsbehörden und deren Lieferkettenpartnern ab dem dritten Quartal 2025 zur Verfügung stehen.

Akamai ist einer der Hauptsponsoren von CYBERUK, der führenden Cybersicherheitsveranstaltung der britischen Regierung, die vom National Cyber Security Centre veranstaltet wird. Die Veranstaltung findet vom 6. bis 8. Mai in Manchester Central statt. Akamai finden Sie an Stand C10.

Über P3M Works

P3M Works ist eine Beratungsfirma in Cheltenham im Vereinigten Königreich, die im Bereich Cyberresilienz tätig ist und Organisationen im öffentlichen Sektor, im Verteidigungssektor und in der Finanztechnologiebranche unterstützt, die sich angesichts ständig weiterentwickelnder Cyberbedrohungen keine Ausfälle oder Kompromisse leisten können. P3M Works erzielt Resilienz, indem wir unsere bewährten Strategien, unser Elite-Know-how und unsere Unternehmenslösungen anwenden, um die nationale Sicherheit für Ihre Cyberherausforderungen zu schützen. So können unsere Kunden sicher arbeiten, ohne Angst ihr Geschäft ausbauen und ihren fortschrittlichsten Gegnern einen Schritt voraus bleiben. Wir bringen die gleiche Stringenz, Disziplin und Präzision wie bei der nationalen Sicherheit in jedes Projekt ein. So stellen wir sicher, dass Ihre Sicherheitsstrategie genauso resilient und dynamisch ist wie die Bedrohungen, denen sie ausgesetzt ist. Die Services von P3M Works umfassen Menschen, Prozesse, Compliance-Angelegenheiten und Technologie, um die Resilienz der Organisation zu stärken.

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