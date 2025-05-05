Akamai 与 P3M 宣布建立战略合作伙伴关系，为英国政府及国防供应链提供 Zero Trust ICAM 解决方案

Akamai Technologies（纳斯达克股票代码：AKAM）是一家致力于支持并保护在线商业活动的网络安全和云计算公司。P3M Works 是深受政府及国家关键基础设施部门信赖的英国著名网络恢复能力与转型咨询公司。双方今天宣布建立战略合作伙伴关系，为英国政府及国防供应链提供 Zero Trust 身份、凭据和访问管理 (ICAM) 解决方案。本次合作会将 Akamai 当前部署在美国国防部 (DoD) 网络中的成熟 Zero Trust 安全功能与 P3M 对英国政府需求的深入了解相结合，以提供强大的供应链安全框架。双方将共同应对日益增长的需求，确保第三方对敏感系统和数据的访问安全无虞。

P3M Works 创始人 Jack Marley 表示：“P3M Works 与英国政府及国家安全部门建立了深厚的关系，与 Akamai 成熟的 ICAM 技术深度整合后，我们将共同打造一套强大的解决方案，以填补国防供应链中一个至关重要的安全空白。通过这次合作，我们得以引入基于策略的管控机制，既能强力筑牢最小权限访问的安全底线，又能兼顾灵活性，从而确保在纷繁复杂的多方协作场景中，业务运营依然敏捷高效。我们正致力于将下一代技术解决方案提供给那些需要在每个访问决策中都获得保障、速度与信任的企业。

本次合作会将 Akamai 当前部署在美国国防部 (DoD) 多个网络中的成熟 Zero Trust 安全功能与 P3M 对英国政府需求的深入了解相结合，以提供强大的供应链安全框架。具体而言，合作重点将聚焦于 Akamai 已成功由美国陆军实施的 Zero Trust 联合 ICAM 解决方案。这些解决方案支持与供应商、承包商及盟友进行安全协作，同时不会暴露底层网络，也不会扩大攻击面。

Akamai 战略联盟副总裁 Martin Hellmer 表示：“我们很高兴能与 P3M Works 携手，将我们二十年来为美国国防部及联邦民事政府机构保障关键任务系统的成功经验以及这些优秀的解决方案，引入英国政府机构及其供应链合作伙伴。面对日益复杂的网络威胁和不断扩展的供应链攻击媒介，企业需要采用 Zero Trust 方法来持续验证每个访问请求，而不考虑其来源或目的地。”

Akamai 的解决方案打造了一个策略引擎，该引擎能够根据身份、设备运行状况和行为分析来执行动态且具备情境感知能力的访问决策。此方法能够通过持续验证所有访问请求来最大限度地降低供应链漏洞和内部威胁的风险，即便在断连、拒止、中断、间歇性和受限带宽 (DDIL) 环境中也不例外。

该联合方案的关键特性包括：

面向安全第三方协作的联合身份管理

采用动态、基于属性的访问控制来进行 Zero Trust 策略执行

在整个用户会话期间，持续进行身份验证和授权

支持各种验证器，包括硬件令牌和移动身份验证

对第三方活动进行全面审计与监控

Akamai 将与 P3M Works 携手，共同应对英国复杂且分散的国防环境下，对具备恢复能力及情境感知能力的访问管理功能的迫切需求。这一联合推出的解决方案将从 2025 年第三季度开始向英国政府机构及其供应链合作伙伴提供。

此外，Akamai 还是英国政府旗舰级网络安全盛会“CYBERUK”的首席赞助商，该活动由英国国家网络安全中心主办。本次大会于 5 月 6 日至 8 日在曼彻斯特中央会展中心举行。Akamai 将在 C10 号展位设展。

P3M Works 简介

P3M Works 是一家总部位于英国切尔滕纳姆的网络恢复能力咨询公司，负责为那些在日益严峻的网络威胁面前必须做到万无一失的公共部门、国防及金融科技机构提供服务。P3M Works 运用成熟的策略、顶尖的专业知识和保护国家安全的企业级解决方案，助力您应对各种网络挑战，从而为企业构建恢复能力。这使我们的客户能够自信运营、毫无畏惧地实现增长，并在与顶尖对手的博弈中始终保持领先优势。我们将实现国家安全防护所秉持的严谨态度、纪律性和精准性融入每个项目中，以确保您的安全策略能够像所面临的威胁一样，具备强大的恢复能力和动态适应力。P3M Works 的服务涵盖人员、流程、合规及技术四个方面，旨在提高企业的恢复能力。

如需了解详细信息，请访问 www.p3mworks.co.uk 或关注该公司的 LinkedIn 帐号。