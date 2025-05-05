Akamai e P3M anunciam parceria estratégica para soluções ICAM Zero Trust na cadeia de suprimentos do governo e defesa do Reino Unido

A Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege os negócios online, e a P3M Works, uma consultoria de resiliência cibernética e transformação sediada no Reino Unido, com credibilidade junto ao governo e infraestruturas nacionais críticas, anunciaram hoje uma parceria estratégica para fornecer soluções de gerenciamento de identidade, credenciais e acesso (ICAM) Zero Trust para o governo do Reino Unido e cadeias de suprimentos de defesa. A parceria combinará os recursos comprovados de segurança Zero Trust da Akamai, atualmente implantados em redes do Departamento de Defesa dos EUA (DoD), com o profundo entendimento da P3M sobre os requisitos do governo do Reino Unido para fornecer estruturas robustas de segurança da cadeia de suprimentos. Juntas, abordarão a crescente necessidade de proteger o acesso de terceiros a sistemas e dados confidenciais.

"As relações estabelecidas da P3M Works com o governo do Reino Unido e com a Segurança Nacional, combinadas com as comprovadas tecnologias ICAM da Akamai, criam uma oferta poderosa que aborda uma lacuna de segurança crítica na cadeia de suprimentos de defesa", disse Jack Marley, fundador da P3M Works. "Essa parceria nos permite implementar controles baseados em políticas que impõem o acesso de menor privilégio, ao mesmo tempo em que fornece a flexibilidade necessária para manter a eficácia operacional em colaborações complexas de vários participantes. Estamos trazendo soluções de tecnologia de última geração para organizações que precisam de garantia, velocidade e confiança em todas as decisões de acesso."

A parceria combinará os recursos comprovados de segurança Zero Trust da Akamai, atualmente implantados em várias redes DoD dos EUA, com o profundo entendimento da P3M sobre os requisitos do governo do Reino Unido para fornecer estruturas robustas de segurança da cadeia de suprimentos. Especificamente, o foco estará nas soluções federadas de ICAM Zero Trust da Akamai, que foram implementadas com sucesso pelo Exército dos Estados Unidos. Essas soluções permitem a colaboração segura com fornecedores, contratados e aliados sem expor redes subjacentes ou expandir a superfície de ataque.

"Com base em nossas duas décadas de sucesso protegendo sistemas de missão crítica para o DoD dos EUA e o governo civil federal, estamos animados em nos juntar com a P3M Works para trazer essas soluções para agências governamentais do Reino Unido e seus parceiros da cadeia de suprimentos", disse Martin Hellmer, vice-presidente de alianças estratégicas da Akamai. "A crescente sofisticação das ameaças cibernéticas e a expansão dos vetores de ataque da cadeia de suprimentos exigem uma abordagem Zero Trust que valida continuamente cada solicitação de acesso, independentemente da origem ou destino."

As soluções da Akamai permitem um mecanismo de políticas que impõe decisões de acesso dinâmicas e sensíveis ao contexto com base em identidade, integridade do dispositivo e análise comportamental. Essa abordagem minimiza o risco de vulnerabilidades na cadeia de suprimentos e ameaças internas por meio da verificação contínua de todas as solicitações de acesso, mesmo em ambientes desconectados, negados, interrompidos, intermitentes e com largura de banda limitada (DDIL).

As principais características da proposta conjunta incluem:

Gerenciamento de identidade federado para colaboração segura de terceiros

Aplicação de políticas Zero Trust com controle de acesso dinâmico e baseado em atributos

Autenticação e autorização contínuas em todas as sessões do usuário

Suporte para vários autenticadores, incluindo tokens de hardware e autenticação móvel

Auditoria e monitoramento abrangentes de atividades de terceiros

Juntas, a Akamai e a P3M Works abordarão a necessidade urgente de gerenciamento de acesso resiliente e sensível ao contexto em ambientes complexos e distribuídos de defesa do Reino Unido. A oferta colaborativa estará disponível para agências governamentais do Reino Unido e seus parceiros da cadeia de suprimentos a partir do terceiro trimestre de 2025.

A Akamai é patrocinadora principal do CYBERUK, o principal evento de cibersegurança do governo do Reino Unido, organizado pelo National Cyber Security Center. O evento acontecerá em Manchester, no Manchester Central, de 6 a 8 de maio. A Akamai estará presente no estande C10.

Sobre a P3M Works

A P3M Works é uma consultoria de resiliência cibernética baseada em Cheltenham, Reino Unido, que ajuda organizações do setor público, de defesa e fintech que não podem arcar com falhas ou compromissos em face de ameaças cibernéticas em evolução e de alto risco. A P3M Works alcança resiliência aplicando nossas estratégias comprovadas, expertise de elite e soluções de nível empresarial para proteger a segurança nacional contra seus desafios cibernéticos. Isso permite que nossos clientes operem com confiança, cresçam sem medo e fiquem à frente de seus adversários mais avançados. Trazemos o mesmo rigor, disciplina e precisão que usamos em toda a segurança nacional para cada projeto, garantindo que sua estratégia de segurança seja tão resiliente e dinâmica quanto as ameaças que enfrenta. Os serviços P3M Works abrangem pessoas, processos, questões de conformidade e tecnologia para construir resiliência organizacional.

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