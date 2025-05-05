Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online, e P3M Works, una società britannica di consulenza per la resilienza informatica e la trasformazione, a cui la pubblica amministrazione e il governo nel Regno Unito affidano le proprie infrastrutture più importanti, ha annunciato oggi una partnership strategica per offrire soluzioni di gestione delle identità, delle credenziali e degli accessi (ICAM) per le supply chain della pubblica amministrazione e della difesa nel Regno Unito. La partnership combinerà le comprovate funzionalità di sicurezza Zero Trust offerte da Akamai e attualmente implementate nelle reti del dipartimento della difesa (DoD) degli Stati Uniti con le approfondite conoscenze dei requisiti della pubblica amministrazione nel Regno Unito di cui dispone P3M nell'intento di offrire solide strutture di sicurezza della supply chain. Insieme, le due aziende affronteranno la crescente necessità di proteggere l'accesso di terze parti a sistemi e dati sensibili.

"I rapporti consolidati di P3M Works con il governo britannico e la sicurezza nazionale, insieme alle comprovate tecnologie ICAM di Akamai, creano una potente soluzione che risolve un'importante lacuna di sicurezza nella supply chain della difesa", ha affermato Jack Marley, fondatore di P3M Works. "Questa partnership ci consente di implementare controlli basati su policy che applicano l'accesso basato sul privilegio minimo, offrendo, al contempo, la flessibilità necessaria per mantenere l'efficacia operativa in complesse collaborazioni di più parti. Offriamo soluzioni tecnologiche di nuova generazione alle organizzazioni che hanno bisogno di sicurezza, velocità e fiducia in ogni decisione legata agli accessi".

La partnership combinerà le comprovate funzionalità di sicurezza Zero Trust offerte da Akamai e attualmente implementate nelle reti del DoD degli Stati Uniti con le approfondite conoscenze dei requisiti della pubblica amministrazione nel Regno Unito di cui dispone P3M nell'intento di offrire solide strutture di sicurezza della supply chain. In particolare, l'attenzione sarà rivolta alle soluzioni ICAM federate Zero Trust di Akamai, che sono state implementate con successo dall'esercito statunitense. Queste soluzioni consentono una collaborazione sicura con fornitori, appaltatori e alleati senza esporre le reti sottostanti o espandere la superficie di attacco.

"Sulla base dei nostri vent'anni di successi nella sicurezza di sistemi mission-critical per il dipartimento della difesa degli Stati Uniti e il governo federale degli Stati Uniti, siamo entusiasti di collaborare con P3M Works per portare queste soluzioni agli enti governativi del Regno Unito e ai loro partner della supply chain", ha dichiarato Martin Hellmer, vicepresidente del reparto Strategic Alliances di Akamai. "La crescente complessità delle minacce informatiche e l'espansione dei vettori di attacco della supply chain richiedono un approccio Zero Trust che verifica continuamente ogni richiesta di accesso, indipendentemente dall'origine o dalla destinazione".

Le soluzioni di Akamai attivano un motore di policy che applica decisioni di accesso dinamiche e sensibili al contesto basate su identità, stato dei dispositivi e analisi comportamentali. Questo approccio riduce al minimo il rischio di vulnerabilità della supply chain e minacce interne attraverso la verifica continua di tutte le richieste di accesso, anche in caso di connessione, rifiuto, interruzione, stati intermittenti e ambienti a larghezza di banda limitata (DDIL).

Le principali funzionalità della proposta congiunta includono:

Gestione federata delle identità per una collaborazione sicura con terze parti

Applicazione di policy Zero Trust con controllo degli accessi dinamico basato su attributi

Autenticazione e autorizzazione continue in tutte le sessioni utente

Supporto per vari autenticatori, tra cui token hardware e autenticazione mobile

Controllo e monitoraggio completi delle attività di terze parti

Insieme, Akamai e P3M Works si occuperanno dell'urgente necessità di una gestione degli accessi resiliente e basata sul contesto negli ambienti di difesa del Regno Unito complessi e distribuiti. L'offerta collaborativa sarà disponibile per gli enti governativi del Regno Unito e i loro partner della supply chain a partire dal terzo trimestre del 2025.

Akamai è uno sponsor principale del CYBERUK, l'evento sulla cybersecurity più importante del governo del Regno Unito, ospitato dal National Cyber Security Center. L'evento si svolge a Manchester, nel centro di Manchester, dal 6 all'8 maggio. Akamai sarà presente allo stand C10.

Informazioni su P3M Works

P3M Works è una società di consulenza sulla resilienza informatica con sede a Cheltenham, nel Regno Unito, che aiuta le organizzazioni del settore pubblico, della difesa e della tecnofinanza che non riescono a gestire problemi o compromessi causati dalle minacce informatiche in continua evoluzione. P3M Works ottiene la resilienza applicando le nostre strategie collaudate, le nostre eccellenti competenze e le soluzioni di livello aziendale per proteggere la sicurezza nazionale dalle sfide informatiche. Ciò consente ai nostri clienti di operare con sicurezza, crescere con tranquillità e restare al passo con i loro avversari più avanzati. Offriamo a ogni progetto lo stesso livello di rigore, disciplina e precisione da noi utilizzato per la sicurezza nazionale, garantendo che la vostra strategia di sicurezza sia resiliente e dinamica come le minacce che deve affrontare. I servizi di P3M Works includono persone, processi, questioni relative alla conformità e tecnologie tali da creare resilienza organizzativa.

Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito www.p3mworks.co.uk o seguire LinkedIn.