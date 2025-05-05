オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業、Akamai Technologies（NASDAQ：AKAM）は本日、P3M Works と戦略的パートナーシップを締結したことを発表しました。同社は英国を拠点とするサイバーレジリエンスおよび変革コンサルタント企業として、英国の政府や重要な国家インフラ全体に信頼されています。今回のパートナーシップは、英国政府および防衛サプライチェーン向けのゼロトラストのアイデンティティ、認証情報、およびアクセス管理（ICAM）ソリューションを提供することを目的としています。このパートナーシップでは、現在米国国防総省（DoD）ネットワークに導入されている Akamai の実証済みのゼロトラストセキュリティ機能と、英国政府の要件に対する P3M の深い理解を組み合わせることで、堅牢なサプライ・チェーン・セキュリティ・フレームワークを提供します。これらを組み合わせることで、機密性の高いシステムやデータへのサードパーティアクセスを保護するというニーズの高まりに対応できるようになります。

P3M Works の創設者である Jack Marley 氏は次のように述べています。「P3M Works は、英国政府や国家安全保障との確立された関係を築いており、Akamai の実績ある ICAM テクノロジーと組み合わせることで、防衛サプライチェーンにおける重要なセキュリティギャップに対処する強力な製品を生み出しています。このパートナーシップにより、複雑な多者間協働の中でも業務効率を維持するための柔軟性を確保しつつ、最小権限アクセスを徹底するポリシーベースの制御を実装できるようになります。私たちは、アクセスに関するあらゆる判断において、確実性、スピード、信頼性を求める組織に次世代のテクノロジーソリューションを提供しています」

このパートナーシップでは、米国 DoD の複数のネットワークで既に導入されている Akamai の実績あるゼロトラストセキュリティ機能と、P3M の英国政府要件に対する深い理解を組み合わせ、堅牢なサプライ・チェーン・セキュリティ・フレームワークを提供します。特に注目なのは、米国陸軍が導入している Akamai のゼロトラスト・フェデレーション ICAM ソリューションです。これらのソリューションは、基盤となるネットワークを公開したり、アタックサーフェスを拡大したりすることなく、ベンダー、業務委託先、および同盟国との安全なコラボレーションを可能にします。

Akamai の Vice President of Strategic Alliances、Martin Hellmer は次のように述べています。「米国 DoD や連邦政府機関の重要システムを守ってきた 20 年間の実績を基に、P3M Works と提携して、これらのソリューションを英国政府機関とそのサプライチェーンパートナーに提供できることを嬉しく思います。サイバー脅威の高度化やサプライチェーン攻撃ベクトルの拡大により、アクセス元やアクセス先に関係なく、すべてのアクセス要求を継続的に検証するゼロトラストのアプローチが求められています」

Akamai のソリューションは、アイデンティティ、デバイスの健全性、ふるまい分析に基づいて、コンテキストに応じた動的なアクセス判断を適用するポリシーエンジンを実現します。このアプローチでは、非接続環境、拒否環境、中断環境、断続的環境、制限された低帯域幅（DDIL）環境であっても、あらゆるアクセス要求を継続的に検証することで、サプライチェーンにおける脆弱性や内部脅威のリスクを最小限に抑えます。

共同提案の主な特徴は次のとおりです。

セキュアなサードパーティコラボレーションを実現する統合アイデンティティ管理

動的な属性ベースのアクセス制御によるゼロトラストポリシーの適用

ユーザーセッション全体での継続的な認証と許可

ハードウェアトークンやモバイル認証など、さまざまな認証者方式のサポート

サードパーティの活動を包括的に監査および監視する機能

Akamai と P3M Works は、複雑で分散した英国の防衛環境全体において、レジリエントなコンテキスト認識型のアクセス管理という喫緊の課題に対応します。この共同ソリューションは、2025 年第 3 四半期から英国政府機関およびそのサプライチェーンパートナーに提供される予定です。

Akamai は、英国政府の主力サイバーセキュリティイベントである CYBERUK のリードスポンサーです。このイベントは National Cyber Security Center が主催しており、5 月 6 日から 8 日までマンチェスターセントラルで開催されます。Akamai は C10 番ブースに出展します。