Akamai Technologies (NASDAQ : AKAM), l'entreprise de cybersécurité et de cloud computing qui soutient et protège l'activité en ligne, et P3M Works, une société britannique de conseil en cybersécurité et en transformation reconnue par le secteur public et les infrastructures nationales critiques, annoncent aujourd'hui leur partenariat stratégique visant à fournir des solutions de gestion des identités, des informations d'identification et des accès (ICAM) Zero Trust pour les chaînes d'approvisionnement du secteur public et de la défense britanniques. Cette alliance combine les capacités éprouvées de sécurité Zero Trust d'Akamai, déjà déployées sur les réseaux du Département de la Défense (DoD) américain, à la connaissance approfondie des exigences gouvernementales britanniques de P3M, afin de mettre en place des cadres de sécurité robustes pour la chaîne d'approvisionnement. Ensemble, ils répondent à un besoin croissant : celui de sécuriser l'accès tiers aux systèmes et données sensibles.

Les relations établies par P3M Works avec le secteur public britannique et la sécurité nationale, combinées aux technologies ICAM éprouvées d'Akamai, créent une offre puissante qui comble une lacune de sécurité critique dans la chaîne d'approvisionnement de la défense », explique Jack Marley, fondateur de P3M Works. « Ce partenariat nous permet de mettre en œuvre des contrôles basés sur des règles qui appliquent le principe de moindre privilège, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour maintenir l'efficacité opérationnelle des collaborations multi-parties complexes. Nous proposons des solutions technologiques de nouvelle génération aux entreprises qui ont besoin d'assurance, de rapidité et de confiance dans chaque décision d'accès. »

Cette alliance combine les capacités éprouvées de sécurité Zero Trust d'Akamai, déjà déployées sur les réseaux du Département de la Défense (DoD) américain, à la connaissance approfondie des exigences gouvernementales britanniques de P3M, afin de mettre en place des cadres de sécurité robustes pour la chaîne d'approvisionnement. Plus précisément, la priorité portera sur les solutions d'ICAM fédérée Zero Trust d'Akamai, qui ont déjà été adoptées avec succès par l'armée américaine. Ces solutions assurent une collaboration sécurisée avec les fournisseurs, les sous-traitants et les associés sans exposer les réseaux sous-jacents ou étendre la surface d'attaque.

« Forts de deux décennies de réussite dans la sécurisation des systèmes stratégiques pour le DoD des États-Unis et le gouvernement civil fédéral, nous sommes ravis de collaborer avec P3M Works pour apporter ces solutions aux agences gouvernementales britanniques et à leurs partenaires de la chaîne d'approvisionnement », ajoute Martin Hellmer, Vice President of Strategic Alliances chez Akamai. « La sophistication croissante des cybermenaces et l'expansion des vecteurs d'attaque dans la chaîne d'approvisionnement exigent un modèle Zero Trust qui valide en permanence chaque demande d'accès, quelle qu'en soit la source ou la destination. »

Les solutions d'Akamai intègrent un moteur de règles qui applique des décisions d'accès dynamiques et contextuelles basées sur l'identité, l'intégrité des terminaux et l'analyse comportementale. Cette approche réduit les risques liés aux vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement et aux menaces internes, grâce à une vérification continue de toutes les demandes d'accès, même dans des environnements déconnectés, refusés, perturbés, intermittents ou à bande passante limitée (DDIL).

Principales caractéristiques de la proposition conjointe :

Gestion fédérée des identités pour assurer la sécurité de la collaboration avec des tiers

Application de règles Zero Trust avec contrôle d'accès dynamique basé sur les attributs

Authentification et autorisation continues pendant les sessions utilisateur

Prise en charge de diverses méthodes d'authentification, y compris les jetons matériels et l'authentification mobile

Surveillance et audits complets des activités des tiers

Ensemble, Akamai et P3M Works souhaitent répondre à l'impératif d'une gestion des accès résiliente et contextuelle dans les environnements complexes et distribués de la défense britannique. L'offre collaborative sera disponible pour les agences gouvernementales britanniques et leurs partenaires de la chaîne d'approvisionnement à partir du 3e trimestre 2025.

Akamai est l'un des principaux sponsors du CYBERUK, l'événement phare du gouvernement britannique sur la cybersécurité, organisé par le National Cyber Security Center. L'événement se tiendra à Manchester, dans le centre de Manchester, du 6 au 8 mai 2025. Akamai sera présent sur le stand C10.