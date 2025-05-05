Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online, y P3M Works, una consultoría de ciberresiliencia y transformación con sede en el Reino Unido a la que se han confiado infraestructuras gubernamentales y nacionales críticas, han anunciado hoy una asociación estratégica para ofrecer soluciones de gestión de acceso, credenciales e identidades Zero Trust (ICAM) para las cadenas de suministro del gobierno y de defensa del Reino Unido. La asociación combinará las capacidades probadas de seguridad Zero Trust de Akamai, actualmente implementadas en las redes del Departamento de Defensa (DoD) de EE. UU., con los profundos conocimientos por parte de P3M de los requisitos gubernamentales del Reino Unido para ofrecer sólidos marcos de seguridad para la cadena de suministro. Juntos abordarán la creciente necesidad de proteger el acceso de terceros a los sistemas y datos confidenciales.

“Las establecidas relaciones de P3M Works con el gobierno del Reino Unido y la Seguridad Nacional, combinadas con las tecnologías ICAM de eficacia probada de Akamai, crean una potente oferta que aborda una brecha de seguridad crítica en la cadena de suministro de defensa”, afirma Jack Marley, fundador de P3M Works. “Esta asociación nos permite implementar controles basados en políticas que aplican el principio de privilegios mínimos, al tiempo que proporciona la flexibilidad necesaria para mantener la eficacia operativa en colaboraciones complejas entre varias partes. Ofrecemos soluciones tecnológicas de última generación a organizaciones que necesitan seguridad, velocidad y confianza en cada decisión de acceso”.

La asociación combinará las capacidades probadas de seguridad Zero Trust de Akamai, actualmente implementadas en varias redes del DoD de EE. UU., con el profundo conocimiento de P3M de los requisitos gubernamentales del Reino Unido para ofrecer sólidos marcos de seguridad para la cadena de suministro. En concreto, se centrará en las soluciones ICAM federadas Zero Trust de Akamai que el ejército de EE. UU. ha implementado con éxito. Estas soluciones permiten una colaboración segura con proveedores, contratistas y aliados sin exponer las redes subyacentes ni ampliar la superficie de ataque.

“Tras dos décadas de éxito en la protección de sistemas de misión crítica para el Departamento de Defensa de EE. UU. y el Gobierno civil federal, estamos encantados de colaborar con P3M Works para llevar estas soluciones a las agencias gubernamentales del Reino Unido y a sus socios de la cadena de suministro”, afirma Martin Hellmer, vicepresidente de alianzas estratégicas de Akamai. “La creciente sofisticación de las ciberamenazas y la expansión de los vectores de ataque a la cadena de suministro exigen un enfoque de confianza cero Zero Trust que valide continuamente todas las solicitudes de acceso, independientemente del origen o el destino”.

Las soluciones de Akamai posibilitan un motor de políticas que aplica decisiones de acceso dinámicas y contextuales basadas en la identidad, el estado de los dispositivos y los análisis de comportamiento. Este enfoque minimiza el riesgo de vulnerabilidades de la cadena de suministro y las amenazas internas mediante la verificación continua de todas las solicitudes de acceso, incluso en situaciones de desconexión, denegación, interrupción o intermitencia, y de ancho de banda limitado (DDIL).

Las características clave de la propuesta conjunta incluyen:

Gestión de identidades federadas para una colaboración segura con terceros

Aplicación de políticas Zero Trust con control de acceso dinámico basado en atributos

Autenticación y autorización continuas durante las sesiones de usuario

Compatibilidad con varios autenticadores, incluidos tokens de hardware y autenticación móvil

Auditoría y supervisión completas de las actividades de terceros

Juntos, Akamai y P3M Works abordarán la necesidad urgente de una gestión de acceso resiliente y contextual en entornos de defensa complejos y distribuidos del Reino Unido. La oferta de colaboración estará disponible para las agencias gubernamentales del Reino Unido y sus socios de la cadena de suministro a partir del tercer trimestre de 2025.

Akamai es patrocinador principal de CYBERUK, el evento de ciberseguridad insignia del gobierno del Reino Unido, organizado por el National Cyber Security Centre. El evento tendrá lugar en complejo de convenciones Manchester Central, del 6 al 8 de mayo en Manchester. Akamai estará presente en el stand C10.

Acerca de P3M Works

P3M Works es una consultoría de ciberresiliencia con sede en Cheltenham, Reino Unido, que ayuda a las organizaciones del sector público, defensa y tecnología financiera que no pueden permitirse fallar ni verse comprometidas frente a las amenazas cibernéticas en constante evolución y de alto riesgo. P3M Works logra la resiliencia aplicando sus estrategias probadas, su experiencia de élite y sus soluciones empresariales para proteger la seguridad nacional frente a los desafíos cibernéticos. Esto permite a nuestros clientes realizar sus operaciones con confianza, crecer sin miedo y mantenerse por delante de sus adversarios más avanzados. Aportamos el mismo rigor, disciplina y precisión que utilizamos en todos los proyectos de seguridad nacional, garantizando que la estrategia de seguridad sea tan resiliente y dinámica como las amenazas a las que se enfrenta. Los servicios de P3M Works cubren a personas, procesos, asuntos de cumplimiento y tecnología para crear resiliencia organizativa.

Obtenga más información en www.p3mworks.co.uk o siga a la empresa en LinkedIn.