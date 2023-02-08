온라인 라이프를 강력하게 지원하고 보호하는 클라우드 기업 Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM)가 Gartner®의 2023년 1월 Peer Insights™ 'Voice of the Customer' 클라우드 WAAP(Web Application and API Protection) 부문에 이름을 올리며 4년 연속 Customers’ Choice로 선정됐다.

Gartner® 는 클라우드 웹 애플리케이션 및 API 보안 플랫폼을 "다양한 런타임 공격, 특히 웹 애플리케이션 위협, 자동화된 위협, 특수 API 공격에 대한 OWASP(Open Web Application Security Project) 10대 취약점을 방어하는 플랫폼"으로 정의하며, "클라우드 WAAP를 주로 퍼블릭 웹 애플리케이션 및 API를 보호하는 클라우드 기반 서비스"로 정의한다.

가트너 피어 인사이트의 Customers’ Choice는 고객의 높은 평가를 받은 벤더사와 제품을 선정한다. 선정된 제품들은 IT 엔터프라이즈 전문가들이 가장 높게 평가한 최고 수준의 벤더사 소프트웨어 제품들이다.

Akamai 애플리케이션 보안 담당 수석 부사장 겸 총괄 매니저인 루페시 초크시(Rupesh Chokshi)는 "Akamai의 사명은 앱 및 API 보안, 적응형 보안 엔진, DDoS 방어, 봇 관리 등의 선도적인 기능을 통해 고객과 고객의 웹 애플리케이션 전체를 광범위한 위협으로부터 보호하는 것"이며, "빠르게 진화하는 위협 환경에서 지속적으로 애플리케이션과 비즈니스를 보호하고 이에 대해 고객의 인정을 받게 되어 영광"이라고 말했다.

아래는 Akamai 고객들의 실제 평가 내용을 인용한 것이다.

"Akamai API Protector를 몇 달 동안 사용하며 성능과 기능에 깊은 인상을 받았습니다." - 뱅킹 업계, 정보 보안 직원

"제품군 내의 다른 Akamai 제품과도 완벽하게 통합되는 매우 우수한 보안 제품입니다." - 제조 업계, IT 팀

"Akamai AAP는 웹 공격 탐지, DDOS 방어, 봇 관리, API 보안 등 모든 기능을 갖춘 WAF입니다. 우수한 프로덕션 외에도 서비스 팀이 상당히 전문적이며 대응도 빠릅니다." - IT 서비스 업계, 보안 엔지니어링 팀

"광범위한 설정 범위를 갖춘 강력한 보안 엔진" - 제조 업계, ICT 매니저