オンラインライフの力となり、守るクラウド企業、Akamai Technologies, Inc. （NASDAQ：AKAM）は、2023 年 1 月に発表された Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’：Cloud Web Application and API Protection（WAAP）部門において、4 年連続で Customers’ Choice に選出されました。

Gartner® は、クラウド Web アプリケーションと API の保護プラットフォームを次のように定義しています。「広範なランタイム攻撃、特に、Web アプリケーション脅威、自動化された脅威、API に対する特殊な攻撃に関して、Open Web Application Security Project（OWASP）トップ 10 に当てはまるものを緩和します。Cloud WAAP は、主に公開されている Web アプリケーションと API を保護するクラウド配信型サービスです」。

Gartner Peer Insights Customers’ Choice は、顧客から高い評価を受けているベンダーと製品を認定するものです。Customers’ Choice では、IT エンタープライズの専門家が最も高く評価するベンダーのソフトウェア製品について、さまざまなデータを収集して、まとめています。

「Akamai のミッションはお客様と Web アプリケーションのフットプリント全体を、拡大する脅威から保護することです。そのために、アプリ & API 保護、適応型セキュリティエンジン、DDoS 防御、ボット管理など、業界をリードする機能を活用します」と、Akamai の Application Security 部門 SVP 兼 General Manager の Rupesh Chokshi は語ります。「お客様より高い評価をいただき、大変光栄です。急速に脅威が進化する中、アプリケーションのセキュリティ確保とビジネスの保護を継続してきたことが認められたと考えています」

Customers’ Choice にフィードバックを提供した Akamai のお客様の声を以下に紹介します。

「Akamai API Protector を数か月使用しています。パフォーマンスと機能の素晴らしさに感銘を受けています」- 銀行業、Information Security Associate

「スイート内の他の Akamai 製品と完全に統合された、非常に優れたセキュリティ製品です」- 製造業、IT 担当

「Akamai AAP は、Web 攻撃の検知、DDoS 防御、ボット管理、API 保護などの機能を完備した WAF です。優れた生産性に加えて、サービスチームは非常にプロ意識が高く、迅速に対応してくれます」- IT サービス業、Security Engineering

「設定範囲の広い、強力なセキュリティエンジンです」 - 製造業、ICT Manager