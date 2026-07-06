- Visibilità in tempo reale su messaggi, risposte e interazioni dell'intelligenza artificiale
- Proteggi i dati sensibili prima che raggiungano le applicazioni basate sull'intelligenza artificiale
- Monitora le estensioni del browser e riduci i rischi legati alle estensioni
- Scopri l'AI ombra all'interno di applicazioni web, browser e strumenti desktop
- Proteggi i dispositivi gestiti e non gestiti senza modificare i workflow degli utenti
- Rapida implementazione senza proxy, riprogettazione di rete o sostituzione del browser
- Gestisci l'utilizzo dell'intelligenza artificiale con policy adattive e contestualizzate
- Applica i controlli su Chrome, Edge, Firefox e Safari
Governance dell'intelligenza artificiale e sicurezza delle interazioni per utenti e agenti
Controlla prompt, risposte, azioni degli agenti e scambi di dati nelle applicazioni AI, SaaS, web e desktop. Ottieni una visibilità in tempo reale e applica le sessioni in modo adattivo a livello delle interazioni senza modificare browser, workflow o architetture di rete.
Controllo del browser aziendale senza il browser aziendale.
La semplice estensione di Akamai Workforce Protector trasforma un browser in un'area di lavoro sicura. Raggiungi una sicurezza end-to-end e controlla l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in tempo reale senza dover cambiare browser o interrompere gli utenti.
Come Workforce Protector protegge le interazioni
Adotta l'intelligenza artificiale in modo sicuro con visibilità, contesto e applicazione adattiva delle sessioni. Workforce Protector osserva le attività in cui avviene il lavoro e applica i controlli direttamente nel punto di interazione.
Progettato per la sicurezza delle interazioni dell'ultimo miglio
Applica il comando appropriato nel giusto punto di interazione. Workforce Protector combina protezione nativa del browser, visibilità sul desktop, gestione centralizzata delle policy e intelligence sul cloud per proteggere le attività di utenti e agenti basati sull'intelligenza artificiale.
Funzioni
Casi di utilizzo comuni per la sicurezza delle interazioni
Proteggi i canali di interazione in cui lavorano utenti e agenti basati sull'intelligenza artificiale. Workforce Protector applica i controlli appropriati al momento giusto per regolare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, proteggere i dati e ridurre i rischi.
Interazioni basate sul browser
Proteggi AI, SaaS, applicazioni private e attività web nel punto di interazione.
Utilizza Akamai Workforce Protector Browser Extension per proteggere:
- Applicazioni e copiloti basati sull'AI
- Browser agentici e assistenti basati sull'AI
- Applicazioni SaaS e web
- Estensioni del browser
- DLP: input di testo, copia/incolla, upload, download e scambio di dati
Visibilità in tempo reale e applicazione delle policy in modo adattivo nei punti in cui avviene la maggior parte delle interazioni con l'AI e le soluzioni SaaS.
Implementazione rapida
Accelera il time-to-value senza modificare l'infrastruttura.
Implementa Workforce Protector senza dover:
- Riprogettare la rete
- Implementare il proxy
- Sostituire il browser
- Eseguire un complesso routing del traffico
Offri rapidamente la sicurezza delle interazioni, preservando, al contempo, le user experience originali.
Facile integrazione
Amplia gli investimenti esistenti con la sicurezza delle interazioni.
Facile integrazione con:
- Provider di soluzioni per la gestione delle identità e IAM
- Piattaforme SIEM
- Soluzioni per l'etichettatura dei file
- Sistemi di creazione di ticket
- Piattaforme MDM
Aggiungi visibilità e controllo a livello delle interazioni, sfruttando i workflow e gli investimenti esistenti.
Perché la sicurezza delle interazioni è diversa
|Approccio
|Elementi protetti
|Elementi non protetti
|Elementi distintivi di Workforce Protector
|SASE/SSE
|Traffico di rete, accesso alle applicazioni e connettività
|Messaggi, azioni degli utenti, interazioni con l'AI e scambi di dati durante le sessioni
|Workforce Protector protegge le interazioni, non solo la connessione alle applicazioni
|Proxy locale
|Ispezione del traffico instradato e applicazione delle policy
|Tutte le interazioni e semplici user experience
|Workforce Protector applica i controlli direttamente a livello delle interazioni senza reindirizzare il traffico o influire sulle performance
|DLP/EDR/XDR degli endpoint
|File, processi, dispositivi e attività degli endpoint
|Azioni senza file come prompt, input di testo, copia/incolla e utilizzo dell'AI
|Workforce Protector applica la governance aziendale alle interazioni di utenti e AI nelle applicazioni
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Una piattaforma di sicurezza delle interazioni protegge le azioni che gli utenti e gli agenti basati sull'intelligenza artificiale effettuano all'interno delle applicazioni, tra cui prompt, scambio di dati, upload, download, input di testo e altre attività durante le sessioni. Invece di concentrarsi solo sul traffico o sui file, protegge l'interazione completa.
Le soluzioni SSE proteggono gli accessi e il traffico di rete. Workforce Protector aiuta a proteggere il livello delle interazioni in cui utenti e agenti basati sull'AI si scambiano dati, immettono messaggi ed eseguono azioni all'interno delle applicazioni.
Molte soluzioni per la sicurezza dell'AI si concentrano sul traffico dell'intelligenza artificiale o sulle interazioni dei modelli. Workforce Protector aiuta a proteggere il più ampio livello delle interazioni, fornendo visibilità e controllo su richieste, risposte, azioni degli utenti, applicazioni, browser e agenti basati sull'AI.
Le soluzioni DLP degli endpoint si concentrano, in genere, sui file e sul traffico. Workforce Protector protegge le interazioni nel contesto, incluse le attività basate o meno sui file, come le operazioni di input di testo e copia/incolla, oltre all'utilizzo dell'AI.
Workforce Protector è progettato per preservare le user experience originali applicando controlli di monitoraggio, rilevamento, blocco e governance nell'ultimo miglio.
La soluzione Workforce Protector non richiede modifiche alla rete o all'architettura perché viene implementata in base al canale di interazione da proteggere.
Sì. La soluzione Workforce Protector è progettata per funzionare insieme agli strumenti esistenti: IAM/IdP, gestione degli accessi, SIEM, etichettatura dei file, creazione di ticket e MDM.
Una piattaforma di sicurezza delle interazioni serve perché i controlli tradizionali non proteggono adeguatamente il livello delle interazioni in cui si verificano effettivamente le operazioni di utilizzo dell'intelligenza artificiale, trasferimento dei dati senza file, identità non gestite e azioni degli utenti nell'ultimo miglio.
Scopri la sicurezza delle interazioni per l'AI e le soluzioni SaaS
Richiedi una demo gratuita per scoprire come Workforce Protector aiuta i team addetti alla sicurezza a:
- Individuare l'AI ombra e il suo utilizzo non gestito
- Prevenire l'esposizione dei dati sensibili
- Gestire le interazioni dell'intelligenza artificiale in tempo reale
- Proteggere gli utenti su browser e dispositivi
- Accelerare l'adozione dell'intelligenza artificiale in tutta sicurezza
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