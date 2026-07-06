Akamai acquisisce LayerX, offrendo sicurezza end-to-end e controllo in tempo reale dell’uso dell’IA su qualsiasi browser. Visualizza dettagli
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Akamai Workforce Protector (in precedenza LayerX)

Il lavoro è passato al livello di interazione, creando enormi vulnerabilità durante le sessioni e superando radicalmente i modelli di sicurezza tradizionali

Guarda il video (9:21)

Governance dell'intelligenza artificiale e sicurezza delle interazioni per utenti e agenti

Controlla prompt, risposte, azioni degli agenti e scambi di dati nelle applicazioni AI, SaaS, web e desktop. Ottieni una visibilità in tempo reale e applica le sessioni in modo adattivo a livello delle interazioni senza modificare browser, workflow o architetture di rete.

Leggi la descrizione delle soluzioni
Diagramma dell'architettura con i componenti del sistema di sicurezza che collegano i dispositivi client e le estensioni del browser all'applicazione di policy nel cloud, alla registrazione e ai controlli degli accessi.
Diagramma dell'architettura con i componenti del sistema di sicurezza che collegano i dispositivi client e le estensioni del browser all'applicazione di policy nel cloud, alla registrazione e ai controlli degli accessi.

Controllo del browser aziendale senza il browser aziendale.

La semplice estensione di Akamai Workforce Protector trasforma un browser in un'area di lavoro sicura. Raggiungi una sicurezza end-to-end e controlla l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in tempo reale senza dover cambiare browser o interrompere gli utenti.

Supporto della conformità

Applica i benchmark CIS nei principali browser in un solo clic, garantendo la conformità alla configurazione.

Protezione dei dispositivi non gestiti

Applica facilmente le sessioni di sola lettura e il watermarking per BYOD e collaboratori di terze parti, senza dover implementare pesanti sistemi di gestione dei dispositivi.

Elimina i rischi di estensione

Analizza in modo automatico punteggi di rischio, comportamenti e autorizzazioni con un'estensione nativa del database dei rischi per bloccare istantaneamente i plug-in dei browser di terze parti dannosi o con privilegi eccessivi.

Come Workforce Protector protegge le interazioni

Adotta l'intelligenza artificiale in modo sicuro con visibilità, contesto e applicazione adattiva delle sessioni. Workforce Protector osserva le attività in cui avviene il lavoro e applica i controlli direttamente nel punto di interazione.

Adotta l'intelligenza artificiale in modo sicuro

Scopri applicazioni, browser, strumenti desktop e agenti basati sull'intelligenza artificiale per consentire agli utenti di adottare l'AI in modo sicuro e responsabile.

Osserva le attività

Ottieni il contesto completo di ogni interazione. Puoi acquisire prompt, dati e azioni degli utenti, attribuendo le attività a specifiche identità di un agente umano o basato sull'AI, in tempo reale.

Definisci i rischi

Correla comportamento degli utenti, identità, applicazioni e attività dei dati per migliorare le indagini e la governance.

Applica le policy

Applica controlli adattivi che avvisano, nascondono, bloccano o guidano le azioni degli utenti in base al contesto e al rischio.

Progettato per la sicurezza delle interazioni dell'ultimo miglio

Applica il comando appropriato nel giusto punto di interazione. Workforce Protector combina protezione nativa del browser, visibilità sul desktop, gestione centralizzata delle policy e intelligence sul cloud per proteggere le attività di utenti e agenti basati sull'intelligenza artificiale.

Akamai Workforce Protector Browser Extension

Proteggi AI, SaaS e attività web con visibilità e controllo su prompt, scambio di dati, identità ed estensioni del browser.

Akamai Workforce Protector Management Console

Centralizza la creazione di policy, la visibilità operativa, le indagini e i rapporti nei canali di interazione.

Akamai Workforce Protector Cloud Intelligence

Offre l'analisi dei rischi e l'intelligence per applicazioni, identità, estensioni del browser e attività dell'intelligenza artificiale.

Funzioni

  • Visibilità in tempo reale su messaggi, risposte e interazioni dell'intelligenza artificiale
  • Proteggi i dati sensibili prima che raggiungano le applicazioni basate sull'intelligenza artificiale
  • Monitora le estensioni del browser e riduci i rischi legati alle estensioni
  • Scopri l'AI ombra all'interno di applicazioni web, browser e strumenti desktop
  • Proteggi i dispositivi gestiti e non gestiti senza modificare i workflow degli utenti
  • Rapida implementazione senza proxy, riprogettazione di rete o sostituzione del browser
  • Gestisci l'utilizzo dell'intelligenza artificiale con policy adattive e contestualizzate
  • Applica i controlli su Chrome, Edge, Firefox e Safari

Casi di utilizzo comuni per la sicurezza delle interazioni

Proteggi i canali di interazione in cui lavorano utenti e agenti basati sull'intelligenza artificiale. Workforce Protector applica i controlli appropriati al momento giusto per regolare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, proteggere i dati e ridurre i rischi.

Interazioni basate sul browser

Proteggi AI, SaaS, applicazioni private e attività web nel punto di interazione.

Utilizza Akamai Workforce Protector Browser Extension per proteggere:

  • Applicazioni e copiloti basati sull'AI
  • Browser agentici e assistenti basati sull'AI
  • Applicazioni SaaS e web
  • Estensioni del browser
  • DLP: input di testo, copia/incolla, upload, download e scambio di dati

Visibilità in tempo reale e applicazione delle policy in modo adattivo nei punti in cui avviene la maggior parte delle interazioni con l'AI e le soluzioni SaaS.

Cloud security integrations dashboard displaying pending SIEM platforms like Splunk and Sentinel
Cloud security integrations dashboard displaying pending SIEM platforms like Splunk and Sentinel

Implementazione rapida

Accelera il time-to-value senza modificare l'infrastruttura.

Implementa Workforce Protector senza dover:

  • Riprogettare la rete
  • Implementare il proxy
  • Sostituire il browser
  • Eseguire un complesso routing del traffico

Offri rapidamente la sicurezza delle interazioni, preservando, al contempo, le user experience originali.

 

Browser extension deployment screen showing operating system and browser compatibility options
Browser extension deployment screen showing operating system and browser compatibility options

Facile integrazione

Amplia gli investimenti esistenti con la sicurezza delle interazioni.

Facile integrazione con:

  • Provider di soluzioni per la gestione delle identità e IAM
  • Piattaforme SIEM
  • Soluzioni per l'etichettatura dei file
  • Sistemi di creazione di ticket
  • Piattaforme MDM

Aggiungi visibilità e controllo a livello delle interazioni, sfruttando i workflow e gli investimenti esistenti.

 

SaaS application monitoring dashboard tracking usage, alerts, and data transfers for AI tools
SaaS application monitoring dashboard tracking usage, alerts, and data transfers for AI tools

Perché la sicurezza delle interazioni è diversa

Approccio Elementi protetti Elementi non protetti Elementi distintivi di Workforce Protector
SASE/SSE Traffico di rete, accesso alle applicazioni e connettività Messaggi, azioni degli utenti, interazioni con l'AI e scambi di dati durante le sessioni Workforce Protector protegge le interazioni, non solo la connessione alle applicazioni
Proxy locale Ispezione del traffico instradato e applicazione delle policy Tutte le interazioni e semplici user experience Workforce Protector applica i controlli direttamente a livello delle interazioni senza reindirizzare il traffico o influire sulle performance
DLP/EDR/XDR degli endpoint File, processi, dispositivi e attività degli endpoint Azioni senza file come prompt, input di testo, copia/incolla e utilizzo dell'AI Workforce Protector applica la governance aziendale alle interazioni di utenti e AI nelle applicazioni

Domande frequenti (FAQ)

Domande frequenti (FAQ)

Una piattaforma di sicurezza delle interazioni protegge le azioni che gli utenti e gli agenti basati sull'intelligenza artificiale effettuano all'interno delle applicazioni, tra cui prompt, scambio di dati, upload, download, input di testo e altre attività durante le sessioni. Invece di concentrarsi solo sul traffico o sui file, protegge l'interazione completa.

Le soluzioni SSE proteggono gli accessi e il traffico di rete. Workforce Protector aiuta a proteggere il livello delle interazioni in cui utenti e agenti basati sull'AI si scambiano dati, immettono messaggi ed eseguono azioni all'interno delle applicazioni.

Molte soluzioni per la sicurezza dell'AI si concentrano sul traffico dell'intelligenza artificiale o sulle interazioni dei modelli. Workforce Protector aiuta a proteggere il più ampio livello delle interazioni, fornendo visibilità e controllo su richieste, risposte, azioni degli utenti, applicazioni, browser e agenti basati sull'AI.

Le soluzioni DLP degli endpoint si concentrano, in genere, sui file e sul traffico. Workforce Protector protegge le interazioni nel contesto, incluse le attività basate o meno sui file, come le operazioni di input di testo e copia/incolla, oltre all'utilizzo dell'AI.

Workforce Protector è progettato per preservare le user experience originali applicando controlli di monitoraggio, rilevamento, blocco e governance nell'ultimo miglio.

La soluzione Workforce Protector non richiede modifiche alla rete o all'architettura perché viene implementata in base al canale di interazione da proteggere.

Sì. La soluzione Workforce Protector è progettata per funzionare insieme agli strumenti esistenti: IAM/IdP, gestione degli accessi, SIEM, etichettatura dei file, creazione di ticket e MDM.

Una piattaforma di sicurezza delle interazioni serve perché i controlli tradizionali non proteggono adeguatamente il livello delle interazioni in cui si verificano effettivamente le operazioni di utilizzo dell'intelligenza artificiale, trasferimento dei dati senza file, identità non gestite e azioni degli utenti nell'ultimo miglio.

Scopri la sicurezza delle interazioni per l'AI e le soluzioni SaaS

Richiedi una demo gratuita per scoprire come Workforce Protector aiuta i team addetti alla sicurezza a:

  • Individuare l'AI ombra e il suo utilizzo non gestito
  • Prevenire l'esposizione dei dati sensibili
  • Gestire le interazioni dell'intelligenza artificiale in tempo reale
  • Proteggere gli utenti su browser e dispositivi
  • Accelerare l'adozione dell'intelligenza artificiale in tutta sicurezza

Pianifica una demo in due semplici passaggi:

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