- Echtzeiteinblicke in Prompts, Antworten und KI-Interaktionen
- Schützen Sie sensible Daten, bevor sie KI-Anwendungen erreichen
- Überwachen Sie Browsererweiterungen, und verringern Sie Erweiterungsrisiken
- Entdecken Sie Schatten-KI in Webanwendungen, Browsern und Desktop-Tools
- Sichern Sie verwaltete und nicht verwaltete Geräte, ohne die Nutzer-Workflows zu ändern
- Schnelle Bereitstellung ohne Proxys, Netzwerkumgestaltung oder Browser-Wechsel
- Kontrollieren Sie die KI-Nutzung mit adaptiven, kontextabhängigen Richtlinien
- Wenden Sie Kontrollen in Chrome, Edge, Firefox und Safari an
KI-Governance und Interaktionssicherheit für Nutzer und Agenten
Steuern Sie Prompts, Antworten, Aktionen von Agenten und den Datenaustausch zwischen KI-, SaaS-, Web- und Desktop-Anwendungen. Profitieren Sie von Echtzeit-Transparenz und adaptiver Durchsetzung auf Interaktionsebene, ohne Browser, Workflows oder die Netzwerkarchitektur zu ändern.
Enterprise-Browser-Kontrolle. Ohne den Enterprise-Browser.
Die Erweiterung Akamai Workforce Protector ermöglicht eine reibungslose Integration, mit der jeder Browser zu einer sicheren Arbeitsumgebung wird. Sie erhalten End-to-End-Sicherheit und KI-Nutzungskontrolle in Echtzeit, ohne dass Sie den Browser wechseln müssen oder Nutzer gestört werden.
So sichert Workforce Protector Interaktionen
Ermöglichen Sie die sichere Einführung von KI-Systemen durch Transparenz, Kontext und anpassungsfähige Durchsetzungsmaßnahmen. Workforce Protector beobachtet Aktivitäten genau dort, wo die Arbeit stattfindet, und führt Kontrollen direkt am Punkt der Interaktion durch.
Entwickelt für Last-Mile-Interaktionssicherheit
Wenden Sie die richtige Kontrolle am richtigen Interaktionspunkt an. Workforce Protector kombiniert browsereigenen Schutz, Desktop-Transparenz, zentralisierte Richtlinienverwaltung und Cloudintelligenz, um die Arbeit von Nutzern und KI-Agenten abzusichern.
Funktionen
Gängige Anwendungsszenarien für die Interaktionssicherheit
Sichere Interaktionskanäle, wo Nutzer und KI-Agenten arbeiten. Workforce Protector wendet die richtigen Kontrollen an der richtigen Stelle an, um die KI-Nutzung zu steuern, Daten zu schützen und Risiken zu reduzieren.
Browserbasierte Interaktionen
Sichern Sie KI, SaaS, private Anwendungen und Webaktivitäten am Interaktionspunkt.
Verwenden Sie die Akamai Workforce Protector-Browsererweiterung, um Folgendes zu sichern:
- KI-Anwendungen und Copiloten
- Agentische Browser und KI-Assistenten
- SaaS und Webanwendungen
- Browsererweiterungen
- SDV: Texteingabe, Kopieren/Einfügen, Uploads, Downloads und Datenaustausch
Profitieren Sie von Echtzeit-Transparenz und adaptiver Durchsetzung an den Orten, an denen die meisten KI- und SaaS-Interaktionen stattfinden.
Schnelle Bereitstellung
Beschleunigen Sie die Zeit bis zur Amortisierung ohne Änderungen an der Infrastruktur.
Stellen Sie Workforce Protector bereit, ohne diese Umwege gehen zu müssen:
- Neugestaltung des Netzwerks
- Proxy-Bereitstellungen
- Browser-Ersatzprojekte
- Komplexe Traffic-Umleitung
Stellen Sie sicher, dass die Interaktionssicherheit schnell und effizient umgesetzt wird, ohne dabei das natürliche Nutzererlebnis zu beeinträchtigen.
Einfache Integration
Erweitern Sie bestehende Investitionen mit Interaktionssicherheit.
Einfache Integration mit:
- IAM- und Identitätsanbieter
- SIEM-Plattformen
- Datei-Labeling-Lösungen
- Ticketing-Systeme
- MDM-Plattformen
Erhalten Sie mehr Transparenz und Kontrolle auf Interaktionsebene bei gleichzeitiger Nutzung vorhandener Workflows und Investitionen.
Warum Interaktionssicherheit anders ist
|Ansatz
|Was zuverlässig geschützt wird
|Was fehlt
|Warum Workforce Protector anders ist
|SASE/SSE
|Netzwerktraffic, Anwendungszugriff und Konnektivität
|Prompts, Nutzeraktionen, KI-Interaktionen und Datenaustausch während Sitzungen
|Workforce Protector sichert die Interaktion selbst, nicht nur die Verbindung zur Anwendung
|Lokaler Proxy
|Überprüfung des weitergeleiteten Traffics und Durchsetzung von Richtlinien
|Vollständiger Interaktionskontext und einfaches Nutzererlebnis
|Workforce Protector wendet Kontrollen direkt auf Interaktionsebene an, ohne den Traffic umzuleiten oder die Performance zu beeinträchtigen
|Endpoint DLP/EDR/XDR
|Dateien, Prozesse, Geräte und Endpoint-Aktivitäten
|Dateilose Aktionen wie Prompts, Texteingaben, Kopieren/Einfügen und KI-Nutzung
|Workforce Protector setzt Corporate Governance für die Interaktion von Nutzern und KI innerhalb von Anwendungen durch
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Eine Interaktionssicherheitsplattform sichert die Aktionen, die Nutzer und KI-Agenten innerhalb von Anwendungen ausführen, einschließlich Prompts, Datenaustausch, Uploads, Downloads, Texteingaben und andere Aktivitäten während der Sitzung. Anstatt sich nur auf Traffic oder Dateien zu konzentrieren, sichert sie die Interaktion selbst.
SSE-Lösungen sichern den Zugriff und den Netzwerktraffic. Workforce Protector schützt die Interaktionsebene, auf der Nutzer und KI-Agenten Daten austauschen, Prompts eingeben und Aktionen in Anwendungen ausführen.
Viele KI-Sicherheitslösungen konzentrieren sich auf KI-Traffic oder Modellinteraktionen. Workforce Protector schützt die breitere Interaktionsebene und bietet Transparenz und Kontrolle über Prompts, Antworten, Nutzeraktionen, Anwendungen, Browser und KI-Agenten.
Endpoint DLP konzentriert sich in der Regel auf Dateien und Traffic. Workforce Protector sichert Interaktionen im Kontext, einschließlich dateibasierter und dateiloser Aktivitäten wie Texteingaben, Kopieren/Einfügen und KI-Nutzung.
Workforce Protector wurde entwickelt, um das native Nutzererlebnis zu erhalten und gleichzeitig Last-Mile-Kontrollen für Überwachung, Erkennung, Blockieren und Governance anzuwenden.
Workforce Protector erfordert keine Änderungen am Netzwerk oder an der Architektur. Es wird basierend auf dem zu schützenden Interaktionskanal bereitgestellt.
Ja. Workforce Protector ist für die Zusammenarbeit mit bestehenden IAM-/IdP, Zugriffsmanagement-, SIEM-, Datei-Labeling-, Ticketing- und MDM-Systemen konzipiert.
Sie brauchen eine Interaktionssicherheitsplattform, da herkömmliche Kontrollen die Interaktionsebene, auf der KI-Nutzung, dateiloser Datentransfer, nicht verwaltete Identitäten und Last-Mile-Nutzeraktionen tatsächlich stattfinden, nicht ausreichend schützen.
Interaktionssicherheit für KI und SaaS entdecken
Erhalten Sie eine kostenlose Demo, um zu erfahren, wie Workforce Protector Sicherheitsteams bei Folgendem unterstützt:
- Schatten-KI und nicht verwaltete Nutzung entdecken
- Vertrauliche Daten schützen
- Interaktionen mit KI-Systemen in Echtzeit kontrollieren
- Nutzer über Browser und Geräte hinweg schützen
- KI-Einführung sicher beschleunigen
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