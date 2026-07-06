Akamai übernimmt LayerX und bietet durchgängige Sicherheit sowie Echtzeit-Kontrolle der KI-Nutzung in jedem Browser. Weitere Informationen
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Akamai Workforce Protector (zuvor LayerX)

Da sich die Arbeit zunehmend auf die Interaktionsebene verlagert hat, entstehen massive Schwachstellen während Sitzungen, wodurch herkömmliche Sicherheitsmodelle praktisch nutzlos werden.

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KI-Governance und Interaktionssicherheit für Nutzer und Agenten

Steuern Sie Prompts, Antworten, Aktionen von Agenten und den Datenaustausch zwischen KI-, SaaS-, Web- und Desktop-Anwendungen. Profitieren Sie von Echtzeit-Transparenz und adaptiver Durchsetzung auf Interaktionsebene, ohne Browser, Workflows oder die Netzwerkarchitektur zu ändern.

Lösungsüberblick lesen
Architekturdiagramm mit Sicherheitskomponenten, die Cloud-Durchsetzung, Protokollierung und Zugriffskontrollen für Clientgeräte und Browser-Erweiterungen bieten.
Architekturdiagramm mit Sicherheitskomponenten, die Cloud-Durchsetzung, Protokollierung und Zugriffskontrollen für Clientgeräte und Browser-Erweiterungen bieten.

Enterprise-Browser-Kontrolle. Ohne den Enterprise-Browser.

Die Erweiterung Akamai Workforce Protector ermöglicht eine reibungslose Integration, mit der jeder Browser zu einer sicheren Arbeitsumgebung wird. Sie erhalten End-to-End-Sicherheit und KI-Nutzungskontrolle in Echtzeit, ohne dass Sie den Browser wechseln müssen oder Nutzer gestört werden.

Compliance unterstützen

Mit einem Klick können CIS-Benchmarks für alle gängigen Browser aktiviert werden, was Compliance bei der Konfiguration sicherstellt.

Nicht verwaltete Geräte schützen

Setzen Sie problemlos schreibgeschützte Sitzungen und Wasserzeichen für BYOD und Drittanbieter durch, ohne dass umfangreiche Gerätemanagement-Bereitstellungen notwendig sind.

Erweiterungsrisiken eliminieren

Analysieren Sie automatisch Risikobewertungen, Verhalten und Berechtigungen mit einer nativen Risikodatenbankerweiterung, um schädliche oder überprivilegierte Browser-Plug-ins von Drittanbietern sofort zu blockieren.

So sichert Workforce Protector Interaktionen

Ermöglichen Sie die sichere Einführung von KI-Systemen durch Transparenz, Kontext und anpassungsfähige Durchsetzungsmaßnahmen. Workforce Protector beobachtet Aktivitäten genau dort, wo die Arbeit stattfindet, und führt Kontrollen direkt am Punkt der Interaktion durch.

KI-Einführung ermöglichen

Erkennen Sie KI-Anwendungen, Browser, Desktop-Tools und Agenten, damit Nutzer KI sicher und verantwortungsvoll einführen können.

Aktivität beobachten

Erhalten Sie den vollen Kontext jeder Interaktion. Erfassen Sie Prompts, Daten und Nutzeraktionen, und weisen Sie Aktivitäten in Echtzeit einer bestimmten menschlichen Identität oder einem KI-Agenten zu.

Risiken verstehen

Verknüpfen Sie Nutzerverhalten, Identität, Anwendungen und Datenaktivitäten, um Untersuchungen und Governance zu verbessern.

Richtlinien durchsetzen

Wenden Sie adaptive Kontrollen an, die basierend auf Kontext und Risiko vor Nutzeraktionen warnen, sie unkenntlich machen, sie blockieren oder anleiten.

Entwickelt für Last-Mile-Interaktionssicherheit

Wenden Sie die richtige Kontrolle am richtigen Interaktionspunkt an. Workforce Protector kombiniert browsereigenen Schutz, Desktop-Transparenz, zentralisierte Richtlinienverwaltung und Cloudintelligenz, um die Arbeit von Nutzern und KI-Agenten abzusichern.

Akamai Workforce Protector – Browserweiterung

Sichert KI-, SaaS- und Web-Aktivitäten mit Transparenz und Kontrolle über Prompts, Datenaustausch, Identitäten und Browsererweiterungen.

Akamai Workforce Protector – Verwaltungskonsole

Zentralisiert die Richtlinienerstellung, betriebliche Transparenz, Untersuchungen und Berichterstellung über mehrere Interaktionskanäle hinweg.

Akamai Workforce Protector – Cloudintelligenz

Bietet Risikoanalysen und Intelligenz für Anwendungen, Identitäten, Browsererweiterungen und KI-Aktivitäten.

Funktionen

  • Echtzeiteinblicke in Prompts, Antworten und KI-Interaktionen
  • Schützen Sie sensible Daten, bevor sie KI-Anwendungen erreichen
  • Überwachen Sie Browsererweiterungen, und verringern Sie Erweiterungsrisiken
  • Entdecken Sie Schatten-KI in Webanwendungen, Browsern und Desktop-Tools
  • Sichern Sie verwaltete und nicht verwaltete Geräte, ohne die Nutzer-Workflows zu ändern
  • Schnelle Bereitstellung ohne Proxys, Netzwerkumgestaltung oder Browser-Wechsel
  • Kontrollieren Sie die KI-Nutzung mit adaptiven, kontextabhängigen Richtlinien
  • Wenden Sie Kontrollen in Chrome, Edge, Firefox und Safari an

Gängige Anwendungsszenarien für die Interaktionssicherheit

Sichere Interaktionskanäle, wo Nutzer und KI-Agenten arbeiten. Workforce Protector wendet die richtigen Kontrollen an der richtigen Stelle an, um die KI-Nutzung zu steuern, Daten zu schützen und Risiken zu reduzieren.

Browserbasierte Interaktionen

Sichern Sie KI, SaaS, private Anwendungen und Webaktivitäten am Interaktionspunkt.

Verwenden Sie die Akamai Workforce Protector-Browsererweiterung, um Folgendes zu sichern:

  • KI-Anwendungen und Copiloten
  • Agentische Browser und KI-Assistenten
  • SaaS und Webanwendungen
  • Browsererweiterungen
  • SDV: Texteingabe, Kopieren/Einfügen, Uploads, Downloads und Datenaustausch

Profitieren Sie von Echtzeit-Transparenz und adaptiver Durchsetzung an den Orten, an denen die meisten KI- und SaaS-Interaktionen stattfinden.

Cloud security integrations dashboard displaying pending SIEM platforms like Splunk and Sentinel
Cloud security integrations dashboard displaying pending SIEM platforms like Splunk and Sentinel

Schnelle Bereitstellung

Beschleunigen Sie die Zeit bis zur Amortisierung ohne Änderungen an der Infrastruktur.

Stellen Sie Workforce Protector bereit, ohne diese Umwege gehen zu müssen:

  • Neugestaltung des Netzwerks
  • Proxy-Bereitstellungen
  • Browser-Ersatzprojekte
  • Komplexe Traffic-Umleitung

Stellen Sie sicher, dass die Interaktionssicherheit schnell und effizient umgesetzt wird, ohne dabei das natürliche Nutzererlebnis zu beeinträchtigen.

 

Browser extension deployment screen showing operating system and browser compatibility options
Browser extension deployment screen showing operating system and browser compatibility options

Einfache Integration

Erweitern Sie bestehende Investitionen mit Interaktionssicherheit.

Einfache Integration mit:

  • IAM- und Identitätsanbieter
  • SIEM-Plattformen
  • Datei-Labeling-Lösungen
  • Ticketing-Systeme
  • MDM-Plattformen

Erhalten Sie mehr Transparenz und Kontrolle auf Interaktionsebene bei gleichzeitiger Nutzung vorhandener Workflows und Investitionen.

 

SaaS application monitoring dashboard tracking usage, alerts, and data transfers for AI tools
SaaS application monitoring dashboard tracking usage, alerts, and data transfers for AI tools

Warum Interaktionssicherheit anders ist

Ansatz Was zuverlässig geschützt wird Was fehlt Warum Workforce Protector anders ist
SASE/SSE Netzwerktraffic, Anwendungszugriff und Konnektivität Prompts, Nutzeraktionen, KI-Interaktionen und Datenaustausch während Sitzungen Workforce Protector sichert die Interaktion selbst, nicht nur die Verbindung zur Anwendung
Lokaler Proxy Überprüfung des weitergeleiteten Traffics und Durchsetzung von Richtlinien Vollständiger Interaktionskontext und einfaches Nutzererlebnis Workforce Protector wendet Kontrollen direkt auf Interaktionsebene an, ohne den Traffic umzuleiten oder die Performance zu beeinträchtigen
Endpoint DLP/EDR/XDR Dateien, Prozesse, Geräte und Endpoint-Aktivitäten Dateilose Aktionen wie Prompts, Texteingaben, Kopieren/Einfügen und KI-Nutzung Workforce Protector setzt Corporate Governance für die Interaktion von Nutzern und KI innerhalb von Anwendungen durch

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine Interaktionssicherheitsplattform sichert die Aktionen, die Nutzer und KI-Agenten innerhalb von Anwendungen ausführen, einschließlich Prompts, Datenaustausch, Uploads, Downloads, Texteingaben und andere Aktivitäten während der Sitzung. Anstatt sich nur auf Traffic oder Dateien zu konzentrieren, sichert sie die Interaktion selbst.

SSE-Lösungen sichern den Zugriff und den Netzwerktraffic. Workforce Protector schützt die Interaktionsebene, auf der Nutzer und KI-Agenten Daten austauschen, Prompts eingeben und Aktionen in Anwendungen ausführen.

Viele KI-Sicherheitslösungen konzentrieren sich auf KI-Traffic oder Modellinteraktionen. Workforce Protector schützt die breitere Interaktionsebene und bietet Transparenz und Kontrolle über Prompts, Antworten, Nutzeraktionen, Anwendungen, Browser und KI-Agenten.

Endpoint DLP konzentriert sich in der Regel auf Dateien und Traffic. Workforce Protector sichert Interaktionen im Kontext, einschließlich dateibasierter und dateiloser Aktivitäten wie Texteingaben, Kopieren/Einfügen und KI-Nutzung.

Workforce Protector wurde entwickelt, um das native Nutzererlebnis zu erhalten und gleichzeitig Last-Mile-Kontrollen für Überwachung, Erkennung, Blockieren und Governance anzuwenden.

Workforce Protector erfordert keine Änderungen am Netzwerk oder an der Architektur. Es wird basierend auf dem zu schützenden Interaktionskanal bereitgestellt.

Ja. Workforce Protector ist für die Zusammenarbeit mit bestehenden IAM-/IdP, Zugriffsmanagement-, SIEM-, Datei-Labeling-, Ticketing- und MDM-Systemen konzipiert.

Sie brauchen eine Interaktionssicherheitsplattform, da herkömmliche Kontrollen die Interaktionsebene, auf der KI-Nutzung, dateiloser Datentransfer, nicht verwaltete Identitäten und Last-Mile-Nutzeraktionen tatsächlich stattfinden, nicht ausreichend schützen.

Interaktionssicherheit für KI und SaaS entdecken

Erhalten Sie eine kostenlose Demo, um zu erfahren, wie Workforce Protector Sicherheitsteams bei Folgendem unterstützt:

  • Schatten-KI und nicht verwaltete Nutzung entdecken
  • Vertrauliche Daten schützen
  • Interaktionen mit KI-Systemen in Echtzeit kontrollieren
  • Nutzer über Browser und Geräte hinweg schützen
  • KI-Einführung sicher beschleunigen

Die Registrierung für Ihre Demo erfolgt in zwei einfachen Schritten:

  1. Reichen Sie das Formular ein
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