- Visibilidade em tempo real de prompts, respostas e interações com IA
- Proteja dados confidenciais antes que cheguem aos aplicações de IA
- Monitore extensões de navegador e reduza os riscos associados a elas
- Descubra o uso não autorizado de IA em aplicações web, navegadores e ferramentas para desktop
- Proteja dispositivos gerenciados e não gerenciados sem alterar os fluxos de trabalho dos usuários
- Implante rapidamente sem proxies, reformulação da rede ou substituição do navegador
- Gerencie o uso de IA com políticas adaptativas e sensíveis ao contexto
- Aplique controles no Chrome, Edge, Firefox e Safari
Governança de IA e segurança das interações para usuários e agentes
Controle prompts, respostas, ações de agentes e trocas de dados em aplicações de IA, SaaS, web e desktop. Obtenha visibilidade em tempo real e aplicação adaptativa de políticas na camada de interação sem alterar navegadores, fluxos de trabalho ou a arquitetura de rede.
Controle para navegadores corporativos. Sem o navegador corporativo.
A extensão sem atrito do Akamai Workforce Protector transforma qualquer navegador em um espaço de trabalho seguro. Você obtém segurança de ponta a ponta e controle em tempo real do uso de IA sem obrigar os usuários a trocar de navegador nem interromper o trabalho deles.
Como o Workforce Protector protege as interações
Permita a adoção segura da IA com visibilidade, contexto e aplicação adaptativa de políticas. O Workforce Protector observa as atividades onde o trabalho acontece e aplica controles diretamente no ponto de interação.
Proteção sob medida para a ponta final da sua operação
Aplique o controle certo no ponto de interação certo. O Workforce Protector combina proteção nativa do navegador, visibilidade no desktop, gerenciamento centralizado de políticas e inteligência na nuvem para proteger a forma como usuários e agentes de IA trabalham.
Recursos
Casos de uso comuns de segurança das interações
Proteja os canais de interação em que usuários e agentes de IA trabalham. O Workforce Protector aplica os controles certos no ponto certo para gerenciar o uso de IA, proteger dados e reduzir riscos.
Interações baseadas em navegador
Proteja atividades de IA, SaaS, aplicações privadas e web no ponto de interação.
Use a Extensão de navegador Akamai Workforce Protector para proteger:
- Aplicações de IA e copilotos
- Navegadores com agentes e assistentes de IA
- Aplicações SaaS e web
- Extensões de navegador
- DLP: Entrada de texto, copiar/colar, uploads, downloads e trocas de dados
Obtenha visibilidade em tempo real e aplicação adaptativa de políticas onde ocorre a maioria das interações de IA e SaaS.
Implantação rápida
Acelere o retorno sobre o investimento sem alterar a infraestrutura.
Implante o Workforce Protector sem:
- Reformulações de rede
- Implantação de proxies
- Projetos de substituição de navegador
- Roteamento complexo de tráfego
Implemente rapidamente a segurança das interações, preservando a experiência nativa do usuário.
Fácil integração
Amplie os investimentos existentes com segurança das interações.
Integre-se facilmente a:
- Provedores de IAM e identidade
- Plataformas de SIEM
- Soluções de rotulagem de arquivos
- Sistemas de emissão de tíquetes
- Plataformas de MDM
Adicione visibilidade e controle à camada de interação, aproveitando os fluxos de trabalho e investimentos existentes.
Por que a segurança das interações é diferente
|Abordagem
|O que protege bem
|O que não abrange
|Por que o Workforce Protector é diferente
|SASE/SSE
|Tráfego de rede, acesso a aplicações e conectividade
|Prompts, ações dos usuários, interações com IA e trocas de dados durante as sessões
|O Workforce Protector protege a própria interação, não apenas a conexão com a aplicação
|Proxy local
|Inspeção do tráfego roteado e aplicação de políticas
|Contexto completo das interações e simplicidade da experiência do usuário
|O Workforce Protector aplica controles diretamente na camada de interação, sem redirecionar o tráfego nem afetar o desempenho
|DLP/EDR/XDR de endpoint
|Arquivos, processos, dispositivos e atividades no endpoint
|Ações sem uso de arquivos, como prompts, entrada de texto, copiar/colar e uso de IA
|O Workforce Protector aplica a governança corporativa à forma como usuários e agentes de IA interagem nas aplicações
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Uma plataforma de segurança de interações protege as ações realizadas por usuários e agentes de IA nas aplicações, incluindo prompts, trocas de dados, uploads, downloads, entrada de texto e outras atividades durante as sessões. Em vez de se concentrar apenas no tráfego ou nos arquivos, ela protege a própria interação.
As soluções de SSE protegem o acesso e o tráfego de rede. O Workforce Protector ajuda a proteger a camada de interação, na qual usuários e agentes de IA trocam dados, inserem prompts e realizam ações nas aplicações.
Muitas soluções de segurança de IA se concentram no tráfego de IA ou nas interações com modelos. O Workforce Protector ajuda a proteger a camada de interação mais ampla, fornecendo visibilidade e controle sobre prompts, respostas, ações dos usuários, aplicações, navegadores e agentes de IA.
As soluções de DLP de endpoint normalmente se concentram em arquivos e tráfego. O Workforce Protector protege as interações de acordo com o contexto, incluindo atividades com e sem arquivos, como entrada de texto, copiar/colar e uso de IA.
O Workforce Protector foi desenvolvido para preservar a experiência nativa do usuário enquanto aplica controles de monitoramento, detecção, bloqueio e governança na ponta final do processo.
O Workforce Protector não exige mudanças na rede nem na arquitetura. A implantação é realizada de acordo com o canal de interação que será protegido.
Sim. O Workforce Protector foi desenvolvido para funcionar em conjunto com sistemas existentes de IAM/IdP, gerenciamento de acesso, SIEM, rotulagem de arquivos, gerenciamento de chamados e MDM.
Você precisa de uma plataforma de segurança de interações porque os controles tradicionais não protegem adequadamente a camada de interação, onde realmente ocorrem o uso de IA, as transferências de dados sem arquivos, o uso de identidades não gerenciadas e as ações dos usuários na última milha.
Explore a segurança das interações para IA e SaaS
Solicite uma demonstração gratuita para ver como o Workforce Protector ajuda as equipes de segurança a:
- Descobrir IA oculta e usos não gerenciados
- Evitar a exposição de dados confidenciais
- Gerenciar as interações com IA em tempo real
- Proteger os usuários em diferentes navegadores e dispositivos
- Acelerar a adoção da IA com confiança
Agende sua demonstração em duas etapas fáceis:
- Envie o formulário
- Agende um horário com nossa equipe