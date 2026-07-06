Akamai adquire a LayerX, oferecendo segurança de ponta a ponta e controle em tempo real do uso de IA em qualquer navegador. Veja os detalhes
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Akamai Workforce Protector (anteriormente conhecido como LayerX)

O trabalho migrou para a camada de interação, criando enormes vulnerabilidades durante as sessões e comprometendo profundamente os modelos de segurança tradicionais

Assista ao vídeo (9:21)

Governança de IA e segurança das interações para usuários e agentes

Controle prompts, respostas, ações de agentes e trocas de dados em aplicações de IA, SaaS, web e desktop. Obtenha visibilidade em tempo real e aplicação adaptativa de políticas na camada de interação sem alterar navegadores, fluxos de trabalho ou a arquitetura de rede.

Leia o resumo da solução
Diagrama de arquitetura mostrando componentes de segurança que conectam dispositivos clientes e extensões de navegador à aplicação de políticas na nuvem, ao registro de logs e aos controles de acesso.
Diagrama de arquitetura mostrando componentes de segurança que conectam dispositivos clientes e extensões de navegador à aplicação de políticas na nuvem, ao registro de logs e aos controles de acesso.

Controle para navegadores corporativos. Sem o navegador corporativo.

A extensão sem atrito do Akamai Workforce Protector transforma qualquer navegador em um espaço de trabalho seguro. Você obtém segurança de ponta a ponta e controle em tempo real do uso de IA sem obrigar os usuários a trocar de navegador nem interromper o trabalho deles.

Promova a conformidade

Aplique os CIS Benchmarks aos principais navegadores com um único clique, garantindo a conformidade das configurações.

Proteja dispositivos não gerenciados

Aplique de forma transparente sessões somente leitura e marcas d'água a dispositivos BYOD e de prestadores de serviços externos, sem implantações complexas de gerenciamento de dispositivos.

Elimine os riscos das extensões

Analise automaticamente pontuações de risco, comportamentos e permissões com um banco de dados nativo de riscos de extensões para bloquear instantaneamente plug-ins de navegador maliciosos ou de terceiros com privilégios excessivos.

Como o Workforce Protector protege as interações

Permita a adoção segura da IA com visibilidade, contexto e aplicação adaptativa de políticas. O Workforce Protector observa as atividades onde o trabalho acontece e aplica controles diretamente no ponto de interação.

Permita a adoção da IA

Descubra aplicações de IA, navegadores, ferramentas para desktop e agentes para que os usuários possam adotar a IA com segurança e responsabilidade.

Monitore as atividades

Obtenha o contexto completo de cada interação. Capture prompts, dados e ações dos usuários, atribuindo as atividades a identidades específicas de humanos ou agentes de IA em tempo real.

Entenda os riscos

Correlacione o comportamento dos usuários, as identidades, os aplicações e as atividades relacionadas a dados para aprimorar as investigações e a governança.

Aplique políticas

Aplique controles adaptativos que alertam, ocultam, bloqueiam ou orientam as ações dos usuários com base no contexto e no risco.

Proteção sob medida para a ponta final da sua operação

Aplique o controle certo no ponto de interação certo. O Workforce Protector combina proteção nativa do navegador, visibilidade no desktop, gerenciamento centralizado de políticas e inteligência na nuvem para proteger a forma como usuários e agentes de IA trabalham.

Extensão de navegador Akamai Workforce Protector

Protege atividades de IA, SaaS e web com visibilidade e controle sobre prompts, trocas de dados, identidades e extensões de navegador.

Console de gerenciamento Akamai Workforce Protector

Centraliza a criação de políticas, a visibilidade operacional, as investigações e os relatórios em todos os canais de interação.

Akamai Workforce Protector Cloud Intelligence

Fornece análise de riscos e inteligência para aplicações, identidades, extensões de navegador e atividades de IA.

Recursos

  • Visibilidade em tempo real de prompts, respostas e interações com IA
  • Proteja dados confidenciais antes que cheguem aos aplicações de IA
  • Monitore extensões de navegador e reduza os riscos associados a elas
  • Descubra o uso não autorizado de IA em aplicações web, navegadores e ferramentas para desktop
  • Proteja dispositivos gerenciados e não gerenciados sem alterar os fluxos de trabalho dos usuários
  • Implante rapidamente sem proxies, reformulação da rede ou substituição do navegador
  • Gerencie o uso de IA com políticas adaptativas e sensíveis ao contexto
  • Aplique controles no Chrome, Edge, Firefox e Safari

Casos de uso comuns de segurança das interações

Proteja os canais de interação em que usuários e agentes de IA trabalham. O Workforce Protector aplica os controles certos no ponto certo para gerenciar o uso de IA, proteger dados e reduzir riscos.

Interações baseadas em navegador

Proteja atividades de IA, SaaS, aplicações privadas e web no ponto de interação.

Use a Extensão de navegador Akamai Workforce Protector para proteger:

  • Aplicações de IA e copilotos
  • Navegadores com agentes e assistentes de IA
  • Aplicações SaaS e web
  • Extensões de navegador
  • DLP: Entrada de texto, copiar/colar, uploads, downloads e trocas de dados

Obtenha visibilidade em tempo real e aplicação adaptativa de políticas onde ocorre a maioria das interações de IA e SaaS.

Cloud security integrations dashboard displaying pending SIEM platforms like Splunk and Sentinel
Cloud security integrations dashboard displaying pending SIEM platforms like Splunk and Sentinel

Implantação rápida

Acelere o retorno sobre o investimento sem alterar a infraestrutura.

Implante o Workforce Protector sem:

  • Reformulações de rede
  • Implantação de proxies
  • Projetos de substituição de navegador
  • Roteamento complexo de tráfego

Implemente rapidamente a segurança das interações, preservando a experiência nativa do usuário.

 

Browser extension deployment screen showing operating system and browser compatibility options
Browser extension deployment screen showing operating system and browser compatibility options

Fácil integração

Amplie os investimentos existentes com segurança das interações.

Integre-se facilmente a:

  • Provedores de IAM e identidade
  • Plataformas de SIEM
  • Soluções de rotulagem de arquivos
  • Sistemas de emissão de tíquetes
  • Plataformas de MDM

Adicione visibilidade e controle à camada de interação, aproveitando os fluxos de trabalho e investimentos existentes.

 

SaaS application monitoring dashboard tracking usage, alerts, and data transfers for AI tools
SaaS application monitoring dashboard tracking usage, alerts, and data transfers for AI tools

Por que a segurança das interações é diferente

Abordagem O que protege bem O que não abrange Por que o Workforce Protector é diferente
SASE/SSE Tráfego de rede, acesso a aplicações e conectividade Prompts, ações dos usuários, interações com IA e trocas de dados durante as sessões O Workforce Protector protege a própria interação, não apenas a conexão com a aplicação
Proxy local Inspeção do tráfego roteado e aplicação de políticas Contexto completo das interações e simplicidade da experiência do usuário O Workforce Protector aplica controles diretamente na camada de interação, sem redirecionar o tráfego nem afetar o desempenho
DLP/EDR/XDR de endpoint Arquivos, processos, dispositivos e atividades no endpoint Ações sem uso de arquivos, como prompts, entrada de texto, copiar/colar e uso de IA O Workforce Protector aplica a governança corporativa à forma como usuários e agentes de IA interagem nas aplicações

Perguntas frequentes (FAQ)

Perguntas frequentes (FAQ)

Uma plataforma de segurança de interações protege as ações realizadas por usuários e agentes de IA nas aplicações, incluindo prompts, trocas de dados, uploads, downloads, entrada de texto e outras atividades durante as sessões. Em vez de se concentrar apenas no tráfego ou nos arquivos, ela protege a própria interação.

As soluções de SSE protegem o acesso e o tráfego de rede. O Workforce Protector ajuda a proteger a camada de interação, na qual usuários e agentes de IA trocam dados, inserem prompts e realizam ações nas aplicações.

Muitas soluções de segurança de IA se concentram no tráfego de IA ou nas interações com modelos. O Workforce Protector ajuda a proteger a camada de interação mais ampla, fornecendo visibilidade e controle sobre prompts, respostas, ações dos usuários, aplicações, navegadores e agentes de IA.

As soluções de DLP de endpoint normalmente se concentram em arquivos e tráfego. O Workforce Protector protege as interações de acordo com o contexto, incluindo atividades com e sem arquivos, como entrada de texto, copiar/colar e uso de IA.

O Workforce Protector foi desenvolvido para preservar a experiência nativa do usuário enquanto aplica controles de monitoramento, detecção, bloqueio e governança na ponta final do processo.

O Workforce Protector não exige mudanças na rede nem na arquitetura. A implantação é realizada de acordo com o canal de interação que será protegido.

Sim. O Workforce Protector foi desenvolvido para funcionar em conjunto com sistemas existentes de IAM/IdP, gerenciamento de acesso, SIEM, rotulagem de arquivos, gerenciamento de chamados e MDM.

Você precisa de uma plataforma de segurança de interações porque os controles tradicionais não protegem adequadamente a camada de interação, onde realmente ocorrem o uso de IA, as transferências de dados sem arquivos, o uso de identidades não gerenciadas e as ações dos usuários na última milha.

Explore a segurança das interações para IA e SaaS

Solicite uma demonstração gratuita para ver como o Workforce Protector ajuda as equipes de segurança a:

  • Descobrir IA oculta e usos não gerenciados
  • Evitar a exposição de dados confidenciais
  • Gerenciar as interações com IA em tempo real
  • Proteger os usuários em diferentes navegadores e dispositivos
  • Acelerar a adoção da IA com confiança

Agende sua demonstração em duas etapas fáceis:

  1. Envie o formulário
  2. Agende um horário com nossa equipe