Sécurisez les activités liées à l'IA, aux applications SaaS, aux applications privées et au Web directement au point d'interaction.

Utilisez l'extension de navigateur Akamai Workforce Protector pour sécuriser :

les applications d'IA et les copilotes ;

les navigateurs autonomes et les assistants d'IA ;

les applications SaaS et Web ;

les extensions de navigateur ;

la prévention des pertes de données (DLP) : saisie de texte, copier-coller, téléchargements, importations et échanges de données.

Bénéficiez d'une visibilité en temps réel et de contrôles adaptatifs là où se concentrent la plupart des interactions avec l'IA et les applications SaaS.