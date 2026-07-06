- Visibilité en temps réel sur les prompts, les réponses et les interactions avec l'IA
- Protection des données sensibles avant leur transmission aux applications d'IA
- Surveillance des extensions de navigateur et réduction des risques associés
- Détection de l'IA fantôme dans les applications Web, les navigateurs et les outils de bureau
- Sécurité des terminaux gérés et non gérés, sans impact sur les flux de travail des utilisateurs
- Déploiement rapide sans proxy, refonte de l'architecture réseau ni changement de navigateur
- Gouvernance de l'usage de l'IA grâce à des règles adaptatives qui tiennent compte du contexte
- Application des contrôles sur Chrome, Edge, Firefox et Safari
Gouvernance de l'IA et sécurité des interactions pour les utilisateurs et les agents
Contrôlez les prompts, les réponses, les actions des agents et les échanges de données au sein des applications d'IA, SaaS, Web et de bureau. Bénéficiez d'une visibilité en temps réel et d'une application adaptative des règles au niveau de la couche d'interaction, sans modifier les navigateurs, les flux de travail ou l'architecture réseau.
Contrôle des navigateurs d'entreprise. Sans navigateur d'entreprise.
L'extension d'Akamai Workforce Protector, simple à déployer, transforme n'importe quel navigateur en espace de travail sécurisé. Vous bénéficiez d'une sécurité complète et d'un contrôle en temps réel de l'utilisation de l'IA, sans imposer de changement de navigateur ni perturber l'expérience utilisateur.
Comment la solution Workforce Protector protège-t-elle les interactions ?
Favorisez une adoption de l'IA sécurisée grâce à la visibilité, au contexte et à une application adaptative des règles. Workforce Protector surveille les activités au cœur des environnements de travail et met en œuvre les contrôles directement au point d'interaction.
Conçu pour assurer la sécurité des interactions au plus près des utilisateurs
Appliquez le bon contrôle au bon point d'interaction. Workforce Protector allie une protection intégrée au navigateur, une visibilité sur les postes de travail, une gestion centralisée des règles et des informations issues du cloud pour sécuriser les utilisateurs et les agents d'IA au travail.
Fonctionnalités
Cas d'utilisation courants de la sécurité des interactions
Sécurisez les canaux d'interaction sur lesquels travaillent les utilisateurs et les agents d'IA. Workforce Protector met en place les contrôles appropriés au bon point d'interaction afin de réguler l'utilisation de l'IA, de protéger les données et de réduire les risques.
Interactions via navigateur
Sécurisez les activités liées à l'IA, aux applications SaaS, aux applications privées et au Web directement au point d'interaction.
Utilisez l'extension de navigateur Akamai Workforce Protector pour sécuriser :
- les applications d'IA et les copilotes ;
- les navigateurs autonomes et les assistants d'IA ;
- les applications SaaS et Web ;
- les extensions de navigateur ;
- la prévention des pertes de données (DLP) : saisie de texte, copier-coller, téléchargements, importations et échanges de données.
Bénéficiez d'une visibilité en temps réel et de contrôles adaptatifs là où se concentrent la plupart des interactions avec l'IA et les applications SaaS.
Déploiement rapide
Accélérer la création de valeur sans modifier l'infrastructure.
Déployez Workforce Protector sans :
- refonte de l'architecture réseau ;
- proxy ;
- changement de navigateur ;
- routage complexe du trafic.
Mettez en œuvre rapidement une sécurité des interactions tout en préservant l'expérience utilisateur native.
Intégration facile
Complétez vos investissements actuels grâce à une sécurité des interactions.
Intégrez-la facilement avec les :
- fournisseurs d'identité et solutions IAM ;
- plateformes SIEM ;
- solutions d'étiquetage de fichiers ;
- systèmes de gestion des tickets ;
- plateformes MDM.
Ajoutez visibilité et contrôle au niveau de la couche d'interaction, tout en tirant parti des flux de travail et investissements existants.
La différence entre la sécurité des interactions et les autres approches
|Approche
|Ce qu'elle protège avec efficacité
|Ce qu'elle ne couvre pas
|L'atout de Workforce Protector
|SASE/SSE
|Trafic réseau, accès aux applications et connectivité
|Prompts, actions des utilisateurs, interactions avec l'IA et échanges de données en cours de session
|Workforce Protector sécurise l'interaction elle-même, et pas seulement la connexion à l'application
|Proxy local
|Inspection du trafic routé et application des règles de sécurité
|Contexte complet des interactions et simplicité de l'expérience utilisateur
|Workforce Protector applique des contrôles directement au niveau de la couche d'interaction, sans réacheminement du trafic ni impact sur les performances
|DLP/EDR/XDR pour les points de terminaison
|Fichiers, processus, terminaux et activités des points de terminaison
|Actions sans fichier (ex. : prompts, saisie de texte, copier-coller, utilisation de l'IA)
|Workforce Protector applique les règles de gouvernance de l'entreprise à la manière dont les utilisateurs et les agents d'IA interagissent au sein des applications
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Une plateforme de sécurité des interactions sécurise les actions des utilisateurs et des agents d'IA au sein des applications, notamment les prompts, les échanges de données, les importations, les téléchargements, la saisie de texte et les autres activités effectuées en cours de session. Plutôt que de se concentrer uniquement sur le trafic ou les fichiers, elle sécurise l'interaction elle-même.
Les solutions SSE protègent l'accès et le trafic réseau. Workforce Protector sécurise la couche d'interaction, où les utilisateurs et les agents d'IA échangent des données, saisissent des prompts et effectuent des actions au sein des applications.
De nombreuses solutions de sécurité de l'IA se concentrent sur le trafic lié à l'IA ou sur les interactions avec les modèles. Workforce Protector protège la couche d'interaction au sens large en offrant visibilité et contrôle sur les prompts, les réponses, les actions des utilisateurs, les applications, les navigateurs et les agents d'IA.
Les solutions DLP pour les points de terminaison se concentrent généralement sur les fichiers et le trafic. Workforce Protector sécurise les interactions dans leur contexte, qu'il s'agisse d'activités impliquant des fichiers ou non, telles que la saisie de texte, le copier-coller ou l'utilisation de l'IA.
Workforce Protector est conçu pour préserver l'expérience native tout en appliquant des mécanismes de surveillance, de détection, de blocage et de gouvernance au plus près des utilisateurs.
Workforce Protector n'exige aucune modification du réseau ou de l'architecture. Son déploiement dépend simplement du canal d'interaction à protéger.
Oui. Workforce Protector est pensé pour fonctionner en complément des systèmes existants de gestion des identités et des accès (IAM/IdP), de SIEM, d'étiquetage de fichiers, de gestion des tickets et de gestion des appareils mobiles (MDM).
Une plateforme de sécurité des interactions est indispensable, car les contrôles traditionnels ne couvrent pas suffisamment la couche d'interaction, là où se concentrent réellement l'utilisation de l'IA, les transferts de données sans fichier, les identités non gérées et les actions des utilisateurs au niveau du dernier kilomètre.
Découvrez la sécurité des interactions pour l'IA et les applications SaaS
Profitez d'une démonstration gratuite pour savoir comment Workforce Protector aide les équipes de sécurité à :
- Identifier l'IA fantôme et son utilisation non gérée
- Prévenir l'exposition de données sensibles
- Gouverner les interactions avec l'IA en temps réel
- Protéger les utilisateurs sur tous les navigateurs et terminaux
- Accélérer l'adoption de l'IA en toute confiance
Planifiez votre démonstration en deux étapes simples :
- Envoyez le formulaire
- Réservez un créneau avec notre équipe