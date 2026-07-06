- Visibilidad en tiempo real de las instrucciones, las respuestas y las interacciones de IA
- Proteja los datos confidenciales antes de que lleguen a las aplicaciones de IA
- Supervise las extensiones de los navegadores y reduzca el riesgo asociado a las extensiones
- Descubra la IA en la sombra en aplicaciones web, navegadores y herramientas de escritorio
- Proteja los dispositivos gestionados y no gestionados sin cambiar los flujos de trabajo de los usuarios
- Implemente rápidamente sin proxies, sin rediseñar la red y sin reemplazar el navegador
- Controle el uso de la IA con políticas adaptativas y con reconocimiento del contexto
- Aplique controles en Chrome, Edge, Firefox y Safari
Control de IA y seguridad de interacción para usuarios y agentes
Controle las instrucciones, las respuestas, las acciones de los agentes y los intercambios de datos en aplicaciones de IA, SaaS, web y de escritorio. Obtenga visibilidad en tiempo real y aplicación adaptativa en la capa de interacción sin cambiar el navegador, los flujos de trabajo o la arquitectura de red.
Control del navegador empresarial. Sin el navegador empresarial.
La extensión fluida de Akamai Workforce Protector convierte cualquier navegador en un espacio de trabajo seguro. Obtendrá seguridad integral y control del uso de la IA en tiempo real sin obligar a cambiar de navegador ni interrumpir a los usuarios.
Cómo protege Workforce Protector las interacciones
Permita una adopción segura de la IA con visibilidad, contexto y aplicación adaptativa. Workforce Protector observa la actividad en la que se desarrolla el trabajo y aplica controles directamente en el punto de interacción.
Diseñado para la seguridad de las interacciones de última milla
Aplique el control correcto en el punto de interacción adecuado. Workforce Protector combina protección nativa del navegador, visibilidad de los escritorios, gestión centralizada de políticas e inteligencia en la nube para proteger la forma en que trabajan los usuarios y los agentes de IA.
Características
Casos de uso de seguridad de las interacciones comunes
Canales de interacción seguros donde trabajan los usuarios y los agentes de IA. Workforce Protector aplica los controles adecuados en el momento adecuado para controlar el uso de la IA, proteger los datos y reducir el riesgo.
Interacciones basadas en navegador
Proteja la IA, SaaS, las aplicaciones privadas y la actividad web en el punto de interacción.
Utilice la extensión de navegador Akamai Workforce Protector para proteger:
- Aplicaciones y copilotos de IA
- Navegadores agénticos y asistentes de IA
- SaaS y aplicaciones web
- Extensiones de navegadores
- DLP: introducción de texto, copiar/pegar, cargas, descargas e intercambios de datos
Obtenga visibilidad en tiempo real y una aplicación adaptativa donde se producen la mayoría de las interacciones de IA y SaaS.
Implementación rápida
Acelere la rentabilidad sin cambios en la infraestructura.
Implemente Workforce Protector sin:
- Rediseños de redes
- Implementaciones de proxy
- Proyectos de sustitución del navegador
- Enrutamiento de tráfico complejo
Ofrezca seguridad de la interacciones rápidamente al tiempo que conserva la experiencia de usuario nativa.
Integración sencilla
Amplíe las inversiones existentes con seguridad de las interacciones.
Integración sencilla con:
- Proveedores de identidad e IAM
- Plataformas SIEM
- Soluciones de etiquetado de archivos
- Sistemas de tickets
- Plataformas MDM
Añada visibilidad y control en la capa de interacción al tiempo que aprovecha los flujos de trabajo y las inversiones existentes.
Por qué la seguridad de las interacciones es diferente
|Enfoque
|Lo que protege bien
|Lo que pasa por alto
|Por qué es Workforce Protector diferente
|SASE/SSE
|Tráfico de red, acceso a las aplicaciones y conectividad
|Instrucciones, acciones de usuario, interacciones de IA e intercambios de datos durante la sesión
|Workforce Protector protege la interacción en sí, no solo la conexión a la aplicación
|Proxy local
|Inspección y aplicación de políticas de tráfico
|Contexto completo de las interacciones y sencillez en la experiencia del usuario
|Workforce Protector aplica controles directamente en la capa de interacción sin redireccionar el tráfico y sin que afecte al rendimiento
|DLP/EDR/XDR de terminales
|Archivos, procesos, dispositivos y actividad de terminales
|Acciones sin archivos, como instrucciones, introducción de texto, copiar/pegar y uso de IA
|Workforce Protector aplica el control corporativo sobre cómo interactúan los usuarios y la IA dentro de las aplicaciones
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Una plataforma de seguridad de las interacciones protege las acciones que los usuarios y los agentes de IA llevan a cabo dentro de las aplicaciones, incluidos los mensajes, los intercambios de datos, las cargas, las descargas, la introducción de texto y otras actividades durante la sesión. En lugar de centrarse únicamente en el tráfico o los archivos, protege la interacción en sí.
Las soluciones SSE protegen el acceso y el tráfico de red. Workforce Protector ayuda a proteger la capa de interacción en la que los usuarios y los agentes de IA intercambian datos, introducen instrucciones y realizan acciones dentro de las aplicaciones.
Muchas soluciones de seguridad de IA se centran en el tráfico de IA o en las interacciones de modelos. Workforce Protector ayuda a proteger la capa de interacción más amplia, ya que proporciona visibilidad y control en las instrucciones, las respuestas, las acciones de los usuarios, las aplicaciones, los navegadores y los agentes de IA.
La DLP de terminales se centra normalmente en los archivos y el tráfico. Workforce Protector protege las interacciones en su contexto, incluida la actividad basada en archivos y sin archivos, como la introducción de texto, copiar/pegar y el uso de IA.
Workforce Protector está diseñado para mantener la experiencia nativa del usuario y aplicar controles de supervisión, detección, bloqueo y control de última milla.
Workforce Protector no requiere cambios en la red ni en la arquitectura. Se implementa en función del canal de interacción que se está protegiendo.
Sí. Workforce Protector está diseñado para que funcione en combinación con IAM/IdP, gestión de accesos, SIEM, etiquetado de archivos, tickets, y sistemas MDM.
Necesita una plataforma de seguridad de las interacciones porque los controles tradicionales no protegen adecuadamente la capa de interacción donde se produce realmente el uso de la IA, la transferencia de datos sin archivos, las identidades no gestionadas y las acciones de los usuarios de última milla.
Descubra la seguridad de interacción para IA y SaaS
Consiga una demostración gratuita para ver cómo Workforce Protector ayuda a los equipos de seguridad:
- Descubra la IA en la sombra y el uso no gestionado
- Evite la exposición de datos confidenciales
- Controle las interacciones de IA en tiempo real
- Proteja a los usuarios en todos los navegadores y dispositivos
- Acelere la adopción de la IA con confianza
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