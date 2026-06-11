- Zuverlässige cloudbasierte Firewall‑Lösung ohne Aufpreis erhältlich (siehe Begrenzungen und Informationen)
- Einfache Verwaltung von Firewall‑Regeln über die Linode‑API oder Cloud-Manager‑Schnittstelle
- Filterung von Traffic basierend auf bestimmten IP‑Bereichen auf Netzwerkebene
- Anpassbare Firewall‑Regeln, um Traffic zuzulassen oder abzulehnen
- Wenden Sie den gleichen Regelsatz mühelos auf mehrere Cloud‑Ressourcen von Akamai an
Sichern Sie Ihr Netzwerk mit dem Schutz der Cloud Firewall
Mit der Cloud Firewall können Sie den Netzwerktraffic von und zu Ihren Akamai Cloud-Ressourcen mühelos steuern. Passen Sie Firewall‑Regeln individuell an und sichern Sie den Traffic auf Basis von vertrauenswürdigen IP‑Adressen, Ports und Protokollen.
Verwalten Sie den Netzwerktraffic ganz einfach
Funktionen
Nächste Schritte
Prüfen Sie, ob Sie Anspruch auf bis zu 5.000 US-Dollar an Cloud-Credits haben
Wir unterstützen Sie bei umfangreichen Implementierungen, Migrationen, Anwendungsoptimierungen, Architekturbewertungen, Sicherheits- und Zuverlässigkeitsprüfungen und vielem mehr. Wenn Sie Unterstützung benötigen oder Probleme mit Ihrem Konto haben, besuchen Sie bitte unsere Support‑Seite.