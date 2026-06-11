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Cloud Firewall

Steuern Sie den Netzwerktraffic mit cloudbasierten Firewalls für zuverlässigen Schutz

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Sichern Sie Ihr Netzwerk mit dem Schutz der Cloud Firewall

Mit der Cloud Firewall können Sie den Netzwerktraffic von und zu Ihren Akamai Cloud-Ressourcen mühelos steuern. Passen Sie Firewall‑Regeln individuell an und sichern Sie den Traffic auf Basis von vertrauenswürdigen IP‑Adressen, Ports und Protokollen.

Dokumentation

Verwalten Sie den Netzwerktraffic ganz einfach

Verbesserte Sicherheit

Schützen Sie Cloudinfrastrukturen mit einer leistungsstarken Firewall, die unerwünschten Traffic blockiert, bevor er die Server erreicht.

Einfache Verwaltung ohne Kosten

Konfigurieren und steuern Sie den Netzwerkzugriff über eine einfache Nutzeroberfläche und sparen Sie so Zeit für die Sicherheitsverwaltung – ganz ohne zusätzliche Kosten.

Nutzerfreundlichkeit

Sichern Sie den Netzwerktraffic Ihrer Linodes, ohne etwas über die Befehlszeile zu lernen oder auf diese zugreifen zu müssen.

Funktionen

  • Zuverlässige cloudbasierte Firewall‑Lösung ohne Aufpreis erhältlich (siehe Begrenzungen und Informationen)
  • Einfache Verwaltung von Firewall‑Regeln über die Linode‑API oder Cloud-Manager‑Schnittstelle
  • Filterung von Traffic basierend auf bestimmten IP‑Bereichen auf Netzwerkebene
  • Anpassbare Firewall‑Regeln, um Traffic zuzulassen oder abzulehnen
  • Wenden Sie den gleichen Regelsatz mühelos auf mehrere Cloud‑Ressourcen von Akamai an

* Siehe Regeln und Bedingungen für das Einlösen von Werbeaktionen

Nächste Schritte

Prüfen Sie, ob Sie Anspruch auf bis zu 5.000 US-Dollar an Cloud-Credits haben

Prüfen Sie, ob Sie Anspruch auf bis zu 5.000 US-Dollar an Cloud-Credits haben

Wir unterstützen Sie bei umfangreichen Implementierungen, Migrationen, Anwendungsoptimierungen, Architekturbewertungen, Sicherheits- und Zuverlässigkeitsprüfungen und vielem mehr. Wenn Sie Unterstützung benötigen oder Probleme mit Ihrem Konto haben, besuchen Sie bitte unsere Support‑Seite.