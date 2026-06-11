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Cloud Firewall

Controle el tráfico de red con firewalls basados en la nube para una protección sólida

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Proteja su red con la protección de Cloud Firewall

Cloud Firewall facilita el control del tráfico de red que se dirige a sus recursos de Akamai Cloud o parte de ellos. Personalice los conjuntos de reglas del firewall y proteja el tráfico con direcciones IP, puertos y protocolos de confianza.

Documentación

Gestione fácilmente el tráfico de su red

Seguridad mejorada

Proteja su infraestructura de nube mediante un potente firewall que bloquea el tráfico no deseado antes de que llegue a los servidores.

Gestión sencilla sin costes

Configure y controle fácilmente el acceso a la red con una interfaz sencilla, de forma que dedique menos tiempo a gestiones de seguridad sin costes adicionales.

Facilidad de uso

Proteja el tráfico de red de sus instancias de Linode sin tener que aprender a utilizar la línea de comandos ni acceder a ella.

Características

  • Solución de firewall sólida y basada en la nube sin costes adicionales (consulte los límites y consideraciones)
  • Gestión sencilla de las reglas del firewall mediante la API de Linode o la interfaz de Cloud Manager
  • Capacidad para filtrar el tráfico en función de intervalos de IP específicos en la capa de red
  • Reglas de firewall personalizables para permitir o denegar el tráfico
  • Aplicación sencilla de un mismo conjunto de reglas en varios recursos en la nube de Akamai

*Consulte las Reglas y condiciones de canje de promociones

Siguientes pasos

Compruebe si cumple los requisitos para recibir hasta 5000 USD en créditos de nube

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