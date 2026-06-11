- Solución de firewall sólida y basada en la nube sin costes adicionales (consulte los límites y consideraciones)
- Gestión sencilla de las reglas del firewall mediante la API de Linode o la interfaz de Cloud Manager
- Capacidad para filtrar el tráfico en función de intervalos de IP específicos en la capa de red
- Reglas de firewall personalizables para permitir o denegar el tráfico
- Aplicación sencilla de un mismo conjunto de reglas en varios recursos en la nube de Akamai
Proteja su red con la protección de Cloud Firewall
Cloud Firewall facilita el control del tráfico de red que se dirige a sus recursos de Akamai Cloud o parte de ellos. Personalice los conjuntos de reglas del firewall y proteja el tráfico con direcciones IP, puertos y protocolos de confianza.
Gestione fácilmente el tráfico de su red
Características
Siguientes pasos
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