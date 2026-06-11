- Solution de pare-feu robuste basée sur le cloud disponible sans frais supplémentaires (voir limites et considérations)
- Gestion facile des règles de pare-feu à l'aide de l'interface Cloud Manager ou de l'API Linode
- Possibilité de filtrer le trafic en fonction de plages IP spécifiques au niveau de la couche réseau
- Règles de pare-feu personnalisables pour autoriser ou refuser le trafic
- Appliquez sans effort le même ensemble de règles sur plusieurs ressources cloud d'Akamai
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Cloud Firewall facilite le contrôle du trafic réseau vers et depuis vos ressources Akamai Cloud. Personnalisez les règles du pare-feu et sécurisez le trafic en fonction de protocoles, de ports et d'adresses IP de confiance.
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