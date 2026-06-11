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Cloud Firewall

Contrôlez le trafic réseau à l'aide de pare-feux basés sur le cloud pour une protection renforcée

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Sécurisez votre réseau avec la protection Cloud Firewall

Cloud Firewall facilite le contrôle du trafic réseau vers et depuis vos ressources Akamai Cloud. Personnalisez les règles du pare-feu et sécurisez le trafic en fonction de protocoles, de ports et d'adresses IP de confiance.

Documentation

Gérez facilement votre trafic réseau

Sécurité renforcée

Protégez votre infrastructure cloud avec un pare-feu puissant qui bloque le trafic indésirable avant qu'il n'atteigne vos serveurs.

Gestion simple et gratuite

Configurez et contrôlez l'accès au réseau grâce à une interface simple, ce qui vous permet de gagner du temps sur la gestion de la sécurité sans frais supplémentaires.

Simplicité d'utilisation

Sécurisez le trafic réseau de vos instances Linode sans avoir besoin de connaître la ligne de commande, ni d'accéder à celle-ci.

Fonctionnalités

  • Solution de pare-feu robuste basée sur le cloud disponible sans frais supplémentaires (voir limites et considérations)
  • Gestion facile des règles de pare-feu à l'aide de l'interface Cloud Manager ou de l'API Linode
  • Possibilité de filtrer le trafic en fonction de plages IP spécifiques au niveau de la couche réseau
  • Règles de pare-feu personnalisables pour autoriser ou refuser le trafic
  • Appliquez sans effort le même ensemble de règles sur plusieurs ressources cloud d'Akamai

*Voir les Conditions générales pour l'utilisation des promotions

Étapes suivantes

Découvrez si vous avez droit à 5 000 $ de crédits cloud

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Nous vous accompagnons dans les déploiements à grande échelle, les migrations, l'optimisation des applications, les évaluations d'architecture, les audits de sécurité et de fiabilité, et bien plus encore. Pour obtenir de l'aide ou signaler des problèmes liés au compte, veuillez consulter notre page d'assistance.