오카야마 대학의 네트워크는 2개의 주요 캠퍼스에 설정된 LAN으로 구성됩니다. 이 네트워크는 서로 케이블로 연결되어 최대 40Gbps의 대역폭을 지원합니다. 각 캠퍼스와 원격 사이트를 연결하는 네트워크는 학술 정보 네트워크인 SINET(Science Information NETwork)을 통해 인터넷에 접속합니다.

"이 네트워크에 연결된 실제 사용자 수는 대략 학생 1만6천 명과 시간제 강사를 포함해 교직원 6천 명 정도입니다."라며 Center for Information Technology and Management의 디렉터 겸 교수인 마사키 무라카미(Masaki Murakami)는 말합니다. "무선 LAN은 보안 문제로 공개적으로 개방되지는 않습니다. 두 가지 방법으로 연결할 수 있는데 하나는 Eduroam입니다. 이 경우 초등학교, 중학교, 고등학교와 리서치 기관에서 캠퍼스 무선 LAN을 공동으로 사용할 수 있습니다. 또 다른 방법은 무선 LAN에 접속하도록 게스트 ID를 제공합니다. 단, 사용자는 사전에 신청해야 합니다."

대학 네트워크 엣지에는 침입 방지 시스템을 갖춘 차세대 방화벽이 설치되었습니다. 캠퍼스에 설치된 메일 서버의 경우 외부로부터의 침입을 방지하기 위해 클라우드 기반 및 온프레미스 어플라이언스를 사용하는 두 가지 수준의 위협 탐지가 사용됩니다. 그러나 무라카미는 코로나19의 확산으로 기존의 보안 조치가 더 이상 충분하지 않았다고 말합니다.