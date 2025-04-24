冈山大学的网络由两个主校区内设立的局域网 (LAN) 组成，这些局域网通过带宽高达 40 Gbps 的光缆相互连接。连接每个校区和远程站点的内部网络是通过名为 Science Information NETwork (SINET) 的专用学术信息网络接入互联网的。

信息技术与管理中心教授兼主管的 Masaki Murakami 表示：“目前连接该网络的实际用户大约有 16,000 名学生和 6,000 位教职员工（含兼职教学人员）。出于安全考虑，我们的无线局域网不向公众开放。我们提供两种主要的网络接入方式：第一种是通过 Eduroam 连接，这是一项支持中小学、高等院校及研究机构之间相互使用校园无线局域网的漫游服务。第二种是提供无线局域网的访客 ID，但用户需要提前申请。”

该大学在其网络边缘部署了一个集成入侵防御系统的新一代防火墙。对于部署在校园内的邮件服务器，我们采用了由云端设备和本地设备相结合的双层威胁检测体系，以防范外部入侵。然而，Murakami 表示，随着新冠疫情的蔓延，传统安全措施已无法满足要求。