Solutions de cybersécurité pour les universités - Université d'Okayama

Le réseau de l'Université d'Okayama se compose de réseaux locaux installés sur les deux campus principaux, qui sont connectés les uns aux autres par des câbles avec une bande passante allant jusqu'à 40 Gbit/s. Le réseau qui connecte chaque campus et site distant accède à Internet via le réseau d'informations scientifiques (SINET), un réseau d'informations académiques.

« Le nombre réel d'utilisateurs connectés au réseau est d'environ 16 000 étudiants et 6 000 enseignants, ce qui inclut le personnel enseignant à temps partiel », explique Masaki Murakami, professeur et directeur du Centre des technologies et de la gestion de l'information. « Notre réseau local sans fil n'est pas ouvert au public en raison de problèmes de sécurité. Nous proposons deux options de connexion : soit via Eduroam, qui permet l'utilisation mutuelle des réseaux locaux sans fil des établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur ainsi que des instituts de recherche ; soit via un identifiant invité pour le réseau local sans fil, mais uniquement si l'utilisateur en fait la demande au préalable. »

Un pare-feu nouvelle génération doté d'un système de prévention des intrusions a été installé en bordure du réseau de l'université. Pour le serveur de messagerie installé sur le campus, deux niveaux de détection des menaces ont été utilisés à l'aide de terminaux basés sur le cloud et sur site pour assurer une protection contre les infiltrations externes. Cependant, M. Murakami a déclaré qu'avec la propagation de la COVID-19, les mesures de sécurité traditionnelles n'étaient plus suffisantes.