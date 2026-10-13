Soluciones de ciberseguridad para universidades - Universidad de Okayama

La red de la Universidad de Okayama consta de LAN configuradas en los dos campus principales, que están conectadas entre sí mediante cables con un ancho de banda de hasta 40 Gbps. La red que conecta cada campus y sitio remoto accede a Internet a través de la red de información científica (SINET), una red de información académica.

"El número real de usuarios conectados a la red es de unos 16 000 estudiantes y 6000 miembros del profesorado, incluido el personal docente a tiempo parcial", afirma Masaki Murakami, profesor y director del Centro de Tecnologías de la Información y Gestión. "Nuestra red LAN inalámbrica no está abierta al público por problemas de seguridad. O bien tenemos usuarios conectados a través de Eduroam, lo que permite el uso mutuo de las LAN inalámbricas del campus entre instituciones de educación primaria, secundaria y superior e institutos de investigación, o proporcionamos un ID de invitado para la LAN inalámbrica, pero solo si el usuario realiza la solicitud con antelación".

En el Edge de la red de la universidad se instaló un firewall de última generación con un sistema de prevención de intrusiones. En el caso del servidor de correo instalado en el campus, se emplearon dos niveles de detección de amenazas mediante dispositivos basados en la nube y en las instalaciones para protegerse contra la infiltración desde el exterior. Sin embargo, Murakami señala que, con la propagación del COVID-19, las medidas de seguridad convencionales ya no eran suficientes.