Soluciones de ciberseguridad para universidades - Universidad de Okayama

Fundada en 1949, la Universidad de Okayama es miembro designado del programa del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (MEXT) para promover la mejora de las universidades de investigación, una de las pocas instituciones de ese tipo en Japón. Conocida como una "superuniversidad global", la Universidad de Okayama promueve la internacionalización mediante la colaboración con universidades extranjeras y por otros medios para lograr una educación e investigación de clase mundial.
La Universidad de Okayama también alberga el Centro de Tecnologías de la Información y Gestión, que proporciona servicios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para mejorar las actividades de educación e investigación, utilizando los distintos recursos de información de la universidad para apoyar a la administración, la educación y la investigación universitarias, además de promover la alfabetización informática entre los estudiantes de grado.