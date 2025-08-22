A rede da Universidade de Okayama é composta por LANs configuradas nos dois principais campi, que são conectados entre si por cabos com largura de banda de até 40 Gbps. A rede que conecta cada campus e local remoto acessa a Internet por meio da Science Information NETwork (SINET), uma rede acadêmica de informações.

“O número real de usuários conectados à rede é de cerca de 16.000 estudantes e 6.000 membros do corpo docente, incluindo professores em tempo parcial”, disse Masaki Murakami, professor e diretor do Centro de Tecnologia e Gestão da Informação. “Nossa LAN sem fio não é aberta ao público por motivos de segurança. Temos os usuários conectando-se via Eduroam, que permite o uso mútuo de LANs sem fio de campi entre instituições de ensino e pesquisa de todos os níveis, ou fornecemos um ID de convidado para a LAN sem fio, mas somente se o usuário fizer a solicitação antecipadamente.”

Um firewall de última geração com sistema de prevenção de invasão foi instalado na edge da rede da universidade. Para o servidor de e-mail instalado no campus, foram empregados dois níveis de detecção de ameaças usando dispositivos baseados em nuvem e locais, a fim de proteger contra infiltrações externas. No entanto, Murakami afirmou que, com a disseminação da COVID-19, as medidas de segurança convencionais já não eram suficientes.