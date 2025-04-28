La rete dell'università di Okayama è costituita da LAN configurate sui due campus principali, collegati tra loro tramite cavi con larghezza di banda fino a 40 Gbps. La rete che collega ciascun campus e ogni sito remoto accede a Internet tramite la rete SINET (Science Information Network), una rete di informazioni accademiche.

"Il numero effettivo di utenti connessi alla rete è di circa 16.000 studenti e 6,000 membri della facoltà, compreso il personale didattico part-time", ha dichiarato Masaki Murakami, professore e direttore del Center for Information Technology and Management. "La nostra LAN wireless non è aperta al pubblico a causa di problemi di sicurezza. Gli utenti si connettono tramite Eduroam, che consente l'uso reciproco delle reti wireless LAN del campus tra istituti di ricerca e istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore. In alternativa, forniamo un ID ospite per accedere alla LAN wireless, ma solo se l'utente lo richiede in anticipo".

Un firewall di nuova generazione con un sistema di prevenzione delle intrusioni è stato installato sull'edge della rete universitaria. Per il server di posta installato nel campus, sono stati utilizzati due livelli di rilevamento delle minacce utilizzando appliance basate su cloud e locali per proteggere da eventuali infiltrazioni provenienti dall'esterno. Tuttavia, Murakami ha dichiarato che, con la diffusione del COVID-19, le misure di sicurezza tradizionali non erano più sufficienti.