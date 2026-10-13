Das Netzwerk der Okayama University besteht aus LANs, die auf den beiden Hauptcampus eingerichtet sind und über Kabel mit einer Bandbreite von bis zu 40 Gbit/s miteinander verbunden sind. Das Netzwerk, das jeden Campus und jeden Remotestandort verbindet, greift über das Science Information Network (SINET), ein akademisches Informationsnetzwerk, auf das Internet zu.

„Die tatsächliche Anzahl der Nutzer, die mit dem Netzwerk verbunden sind, beträgt etwa 16.000 Studenten und 6.000 Lehrkräfte, darunter auch Lehrkräfte in Teilzeit“, so Masaki Murakami, Professor und Leiter des Center for Information Technology and Management. „Unser WLAN ist aus Sicherheitsgründen nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Nutzer verbinden sich entweder über Eduroam, das die gemeinsame Nutzung von Campus-WLANs zwischen Bildungs- bzw. Forschungseinrichtungen im Primär-, Sekundär- und Tertiärbereich ermöglicht, oder wir stellen eine Gast-ID für das WLAN bereit, sofern der Nutzer diese im Voraus beantragt.“

An der Edge des Universitätsnetzwerks wurde eine Firewall der nächsten Generation mit einem Intrusion Prevention System installiert. Für den auf dem Campus installierten Mail-Server wurden für den Infiltrationsschutz zwei Stufen der Bedrohungserkennung mit cloudbasierten und On-Premise-Appliances verwendet. Murakami sagte jedoch, dass mit der Ausbreitung von COVID-19 konventionelle Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr ausreichen würden.