Die Okayama University wurde 1949 gegründet und ist Mitglied des MEXT-Programms (Ministerium für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie) zur Förderung von Forschungsuniversitäten. Das Programm umfasst eine kleine Gruppe solcher Institutionen in Japan. Die Okayama University ist als „superglobale Universität“ bekannt und fördert Internationalisierung durch die Zusammenarbeit mit ausländischen Universitäten und weitere Strategien. Damit verfolgt die Hochschule das Ziel, bei Ausbildung und Forschung international erstklassig zu sein.
An der Okayama University befindet sich auch das Center for Information Technology and Management. Das Zentrum bietet Services im Bereich IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie) an, die auf eine Verbesserung der Bildungs- und Forschungsaktivitäten zielen. Die Universität nutzt die verschiedenen Informationsressourcen, um Verwaltung, Ausbildung und wissenschaftliche Forschung an der Hochschule zu unterstützen, und fördert darüber hinaus die Informationskompetenz der Studenten.