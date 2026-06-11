U.S. News & World Report

1933년에 설립된 U.S. News & World Report는 뉴스와 정보의 멀티 플랫폼 배포사로 www.usnews.com 웹사이트를 운영하고 있으며, Best Colleges, Best Graduate Schools, Best Hospitals 등 권위 있는 순위 정보를 연간 인쇄물과 e-book 버전으로 출간하고 있습니다. 2012년 U.S. News는 STEM Education 및 Healthcare of Tomorrow의 중요한 국민 담화 및 솔루션에 초점을 맞춘 컨퍼런스 부서를 신설했습니다. U.S. News는 건강, 개인 금융, 교육, 여행, 자동차, 뉴스 및 사설에 초점을 맞춰 독자의 삶의 질을 개선하는 뉴스와 정보를 제공하는 선도적 업체로 명성을 얻었습니다. U.S. News & World Report의 시그니처 프랜차이즈로는 대학, 대학원, 고등학교, 병원, 요양원, 뮤추얼펀드, 의료 보험, 식습관 등에 대한 순위를 다루는 "Best" 소비자 가이드 시리즈 및 Consumer Advice가 있습니다.

도전 과제

디지털 중심의 미디어 기업인 U.S. News & World Report는 웹사이트 방문자의 눈길을 끄는 독창적이고 매력적인 콘텐츠를 제공합니다. U.S. News & World Report의 콘텐츠를 접하는 의사결정권자는 매월 3천만 명 이상이고 페이지뷰는 1억 6천만건 을 달성했으며 매년(YoY) 20%씩 증가하고 있습니다.1 U.S. News는 고학력 전문가, 비즈니스 리더, 정책 입안자 고객을 대상으로 하는 비즈니스에 광고 및 스폰서십 기회를 판매해 콘텐츠에서 수익을 창출합니다.

U.S. News의 지적 재산에는 점점 더 많은 분야에서 높은 기대를 받는 순위가 포함되어 있습니다. U.S. News의 입장에서는 이러한 콘텐츠를 자유롭게 온라인에 제공할 수 있어야 고객이 보다 쉽게 검색할 수 있고 유기적 검색 순위가 올라갑니다. 하지만 이 경우 관련이 없는 써드파티에서도 손쉽게 자동화 봇을 사용해 자신들의 사이트에 동일한 콘텐츠를 스크레이핑하고 원하는 용도로 변형시킬 수 있습니다. 이로 인해 방문자가 다른 사이트로 유인되어 광고 매출에 악영향을 미칠 수 있습니다. 엔지니어링 부문 수석 디렉터 맷 큐퍼먼(Matt Kupferman)에 따르면 "당사는 실제로 제3의 조직이 자사 데이터를 가져가 게시해 검색 순위에서 당사 사이트보다 더 높은 순위로 나타나는 경우를 목격했다"고 합니다.

목표

U.S. News & World Report는 비즈니스 목표 달성을 위해 다음과 같은 몇 가지 요구 사항을 충족해야 했습니다.

매출 보호: U.S. News는 써드파티가 웹사이트를 스크레이핑하고 다른 곳에 사용할 용도로 순위 데이터를 변경하는 행위를 탐지하고 예방하기를 원했습니다.

U.S. News는 써드파티가 웹사이트를 스크레이핑하고 다른 곳에 사용할 용도로 순위 데이터를 변경하는 행위를 탐지하고 예방하기를 원했습니다. 뛰어난 봇 가시성으로 오버헤드 감소: 적합한 솔루션을 마련하기 전까지 U.S. News는 사이트를 스크레이핑하는 봇을 탐지하고 차단하기 위해 수동으로 로그를 일일이 분석했습니다.

적합한 솔루션을 마련하기 전까지 U.S. News는 사이트를 스크레이핑하는 봇을 탐지하고 차단하기 위해 수동으로 로그를 일일이 분석했습니다. 우수한 성능과 확장성: 20%의 YoY 성장을 기록하던 U.S. News는 오리진 서버에서 일어나는 과부하 현상 때문에 정상적인 사용자의 체감 성능이 열악해지지 않기를 원했습니다.

20%의 YoY 성장을 기록하던 U.S. News는 오리진 서버에서 일어나는 과부하 현상 때문에 정상적인 사용자의 체감 성능이 열악해지지 않기를 원했습니다. 포괄적인 봇 관리: U.S. News는 사이트를 방문하는 사용자를 효과적으로 파악하고 봇 관리 전략을 추진하기 위해 봇 트래픽을 최대한 세부적으로 파악하고 분석할 수 있기를 원했습니다.

Akamai를 선택해야 하는 이유

디지털 매출 보호 및 증대

U.S. News가 Akamai Bot Manager 솔루션을 도입하기로 결정한 가장 큰 이유는 순위 데이터의 웹 스크레이핑을 방지할 수 있는 역량을 갖출 수 있기 때문이었습니다. "데이터의 출처로서 가장 신뢰성 있고 권위 있는 기관으로 자리 잡음으로써, 더욱 많은 유기적 검색 트래픽이 더욱 많이 우리 웹사이트로 유입되게 하고 여기에서 도출한 인사이트로 수익을 창출할 수 있습니다."라고 큐퍼먼은 말합니다. 써드파티 사이트로 인해 광고 및 스폰서십 매출이 저해되지 않도록 보호하면 비즈니스에 직접적으로 힘을 실어줄 수 있으며, 온라인 시장에서 U.S. News의 재정적 경쟁력이 한층 안정화됩니다.

또한 Bot Manager를 구축함으로써 의료 데이터 제공업체들은 자사 의료 콘텐츠에 반영할 추가 데이터를 U.S. News에 걱정 없이 제공할 수 있게 되었습니다. U.S. News는 지속적으로 독자층을 확대하고 광고 파트너에게 가치 있는 고객을 유치하기 위한 전략을 수행하기 위해 콘텐츠의 가치를 한층 높이기 위한 새로운 방법을 찾아야 했습니다.

봇에 대한 가시성 강화

U.S. News는 웹사이트로 유입되는 트래픽에 대해 뛰어난 가시성을 확보함으로써 많은 이점을 누리게 되었습니다. 큐퍼먼(Kupferman)은 “누가 우리 사이트를 크롤링하는지를 파악할 수 있다는 점이 가장 흥미로웠습니다. 모니터링 모드에서도 트래픽이 유입되는 경로를 충분히 파악할 수 있었습니다."라고 말합니다. U.S. News는 Akamai Control Center를 통해 간편하게 실시간으로 봇 트래픽에 대한 가시성을 강화해 자사 콘텐츠가 다른 써드파티에서 소비되는 방식을 효과적으로 파악할 수 있었습니다.

클라우드로 비즈니스의 성장에 맞춘 확장

Bot Manager를 선택하기 전까지 U.S. News는 기존 Web Application Firewall(WAF)로 직접 봇 트래픽을 관리해 보려 했으며, 심지어 사내 솔루션을 고려하기도 했습니다. Akamai 실사를 진행하는 동안 다른 봇 관리 솔루션도 함께 조사했지만, 다른 봇 관리 솔루션들은 모두 데이터 센터 내에 온프레미스를 배포해야 했습니다. U.S. News는 CDN과 동일한 플랫폼에서 Bot Manager를 실행할 수 있다는 점을 가장 큰 장점으로 생각했습니다.

"저희는 비고유 요청이 많아서 캐싱에 상당히 의존합니다. Bot Manager는 CDN 차원에서 작동되는 유일한 솔루션이었습니다. 저희가 검토했던 다른 솔루션을 사용하려면 캐싱을 포기해야 했지만 Bot Manager를 사용하면 그럴 필요가 없습니다”라고 큐퍼먼은 설명합니다. U.S. News는 인프라 비용을 줄이고 독자를 위한 웹사이트 성능을 유지해 오리진에서 20%까지 부하를 줄일 수 있었습니다. 그리고 봇 트래픽이 IT에 미치는 영향을 효과적으로 관리함으로써 U.S. News는 웹 인프라를 효율적으로 확장해 보다 경제적으로 비즈니스 성장을 지원할 수 있었습니다.

턴키 솔루션

Akamai CDN을 통합하면 오리진 서버 부하 감소 말고도 다양한 장점이 있습니다. 기존 인프라의 범위를 전혀 변경할 필요가 없는 것도 IT 담당 부서에게는 큰 장점으로 다가왔습니다. "모든 것을 다시 설계할 필요 없는 턴키 솔루션이 중요했습니다. Bot Manager로 간편하게 즉각적인 가시성을 확보할 수 있었습니다. 엣지 서버에서 통합되는 이 제품이야말로 저희에게 딱 맞는 제품이었습니다."라고 큐퍼먼은 말합니다.

1 http://mediakit.usnews.com/audience 통계