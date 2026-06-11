Fundado em 1933, o U.S. News & World Report é um editor multiplataforma de notícias e informações, que inclui o www.usnews.com e versões anuais impressas e em e-book de suas classificações oficiais de Melhores faculdades, Melhores pós-graduações e Melhores hospitais. Em 2012, o U.S. News lançou uma divisão de conferências com foco em importantes conversas e soluções nacionais sobre Educação STEM e Healthcare of Tomorrow. O U.S. News conquistou a reputação de líder no fornecimento de notícias e informações sobre serviços que melhoram a qualidade de vida de seus leitores, concentrando-se em saúde, finanças pessoais, educação, viagem, carros, notícias e opinião. As franquias exclusivas do U.S. News & World Report incluem sua série de guias ao consumidor "Best" e Consumer Advice que incluem classificações de faculdades, escolas de pós-graduação, escolas de ensino médio, hospitais, casas de enfermagem, fundos mútuos, planos de saúde, dietas e muito mais.

O desafio

Como uma organização de mídia centrada no mundo digital, o U.S. News & World Report depende de seu conteúdo exclusivo e cativante para atrair visitantes ao website. Atualmente, ele atinge mensalmente mais de 30 milhões de tomadores de decisão, com 160 milhões de visualizações de páginas representando um aumento de 20% ano a ano (YoY).1 O U.S. News monetiza esse conteúdo vendendo anúncios e oportunidades de patrocínio para empresas que buscam alcançar um público de profissionais qualificados, líderes de negócios e criadores de políticas.

A propriedade intelectual do U.S. News inclui classificações bastante aguardadas em um número crescente de áreas. Para a U.S. News, ter esse conteúdo online disponível gratuitamente facilita a busca por parte do público e ajuda a melhorar a classificação de pesquisa orgânica da empresa. No entanto, também facilita a ação de terceiros não afiliados que capturam e reaproveitam esse mesmo conteúdo em seus websites usando bots automatizados. Isso desvia os visitantes e pode afetar a receita de publicidade. De acordo com Matt Kupferman, diretor sênior de engenharia, "U.S. News & World Report testemunhou partes independentes pegando nossos dados, publicando-os e aparecendo mais alto nas classificações de pesquisa."

Os objetivos

O U.S. News & World Report precisava atender a vários requisitos para fundamentar seus objetivos comerciais:

Proteção da receita. A U.S. News queria detectar e evitar que terceiros usassem seu website e reaproveitassem os dados de classificação em outro lugar.

A U.S. News queria detectar e evitar que terceiros usassem seu website e reaproveitassem os dados de classificação em outro lugar. Redução da sobrecarga com maior visibilidade dos bots. Sem uma solução, a U.S. News precisou analisar os logs para identificar e bloquear bots que estavam roubando do website.

Sem uma solução, a U.S. News precisou analisar os logs para identificar e bloquear bots que estavam roubando do website. Desempenho em escala. Com um crescimento anual de 20%, a U.S. News queria garantir que a carga de origem não comprometesse o desempenho para usuários legítimos.

Com um crescimento anual de 20%, a U.S. News queria garantir que a carga de origem não comprometesse o desempenho para usuários legítimos. Gerenciamento abrangente de bots. A U.S. News queria uma visibilidade granular do tráfego de bots para entender melhor quem estava visitando o website e planejar sua estratégia de gerenciamento de bots.

Por que a Akamai?

Proteger e melhorar a receita digital

Para o U.S. News, poder proteger a vasta quantidade de dados de classificações contra roubo na Web foi o maior motivador comercial para a implantação da solução Bot Manager da Akamai. De acordo com Kupferman: "ao garantir que somos a fonte oficial de nossos dados, afunilamos mais o tráfego orgânico de pesquisa em nosso website, onde podemos monetizar essas visualizações". A proteção da receita de publicidade e patrocínio contra a diluição por websites de terceiros serve como apoio direto aos negócios da empresa e ajuda a U.S. News a permanecer financeiramente viável em um mundo totalmente digital.

Além disso, a implantação do Bot Manager permitiu que a U.S. News assumisse uma posição na qual os provedores de dados de saúde estão dispostos a liberar dados adicionais para inclusão no conteúdo de saúde. Encontrar novas maneiras de aumentar o valor de seu conteúdo é fundamental para a estratégia da U.S. News de continuar aumentando sua base de leitores e atrair um público valioso para os parceiros de publicidade.

Maior visibilidade dos bots

Como em qualquer empresa on-line, obter maior visibilidade do tráfego que chega ao website foi um grande benefício para o U.S. News. De acordo com Kupferman, "obter insights sobre quem está rastreando seu website é realmente interessante. Mesmo no modo de monitor, você aprende muito sobre a origem do tráfego". Ter maior visibilidade do tráfego de bots, com facilidade e em tempo real por meio do Akamai Control Center, ajudou o U.S. News a entender melhor como o conteúdo criado está sendo consumido por terceiros.

Escalonar com a empresa, na nuvem

Antes de escolher o Bot Manager, o U.S. News tentou gerenciar manualmente seu tráfego de bots com o WAF (Web Application Firewall) e até mesmo considerou, por pouco tempo, a criação de uma solução própria interna. Ao realizar due diligence na Akamai, também investigou outras soluções de gerenciamento de bots, mas todas tinham que ser implantadas no local dentro do data center. No entanto, o fato do Bot Manager ser executado na mesma plataforma que a CDN foi uma grande vantagem para o U.S. News.

Kupferman explica, "temos muitas solicitações não exclusivas, então dependemos bastante do armazenamento em cache. O Bot Manager era a única solução que operava no nível da CDN (Rede de Entrega de Conteúdo). Outras soluções que analisamos exigiam que abandonássemos o armazenamento em cache. Agora, não precisamos fazer isso". Com o Bot Manager. O U.S. News conseguiu reduzir em 20% a carga sobre sua origem, reduzindo os custos de infraestrutura e mantendo o desempenho do website para seus leitores. E, ao gerenciar melhor o impacto na TI do tráfego de bots, o U.S. News conseguiu escalonar melhor sua infraestrutura da Web para dar suporte ao crescimento de seus negócios de forma mais econômica.

Uma solução instantânea

A vantagem da integração com a CDN da Akamai não se limitava à redução da carga de origem. Do ponto de vista da TI, não ter que alterar nem um pouco a pegada da infraestrutura existente era igualmente atraente. "Ser uma solução instantânea, sem precisar reformular tudo, foi fundamental. Com o Bot Manager, pudemos apertar um botão e ter visibilidade imediata. Para uma verdadeira integração, foi a única coisa que preencheu os requisitos", conclui Kupferman.

1 Estatísticas de http://mediakit.usnews.com/audience