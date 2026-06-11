U.S. News & World Report

U.S. News & World Reportは、1933年に設立されたニュースおよび情報のマルチプラットフォームパブリッシャーであり、発信している情報にはwww.usnews.comや、Best Colleges、Best Graduate Schools、Best Hospitalsなど、権威あるランキングの年刊印刷物およびeブックなどがあります。2012年には、STEM EducationおよびHealthcare of Tomorrowでの全国規模での対話およびソリューションにフォーカスした会議部門を発足しました。U.S. Newsは、健康、パーソナルファイナンス、教育、旅行、車、ニュース、意見の分野に注力することで、読者の生活の質を高めるニュースおよび情報の大手サービスプロバイダーとして評価を得ています。U.S. News & World Reportの正式なフランチャイズにはConsumer Adviceや消費者ガイドとしての「ベスト」シリーズ（大学、大学院、高校、病院、介護施設、投資信託、健康保険、ダイエットなどのランキング）があります。

課題

デジタル中心のメディア組織として、U.S. News & World Reportはその個性的かつ魅力的なコンテンツで自社Webサイトへの訪問者を獲得しています。現在のリーチは毎月3000万人の意思決定者に及び、ページビューは1億6000万と前年比20%増を達成しています。1 U.S. Newsは、専門教育を受けた専門家、ビジネスリーダー、政策立案者などのオーディエンスへのリーチを模索するビジネスに、広告やスポンサーシップの機会を販売することで、コンテンツを収益化しています。

U.S. Newsの知的財産には、期待の大きなランキングが含まれ、その対象分野は増加し続けています。このコンテンツをオンラインでいつでもアクセスできるようにすれば、オーディエンスによる検索も容易になり、オーガニック検索順位の上昇にもつながります。しかし、そうすることで、非提携サードパーティによるスクレイピングや、自動ボットを使用した同一コンテンツの再利用も簡単になってしまいます。その結果、訪問者が分割されることになり、広告収入に影響を及ぼしかねません。「実際に、U.S. News & World Reportのデータを取得して無断掲載し、検索ランキングで当社より高い順位を獲得しているサイトを見かけたこともあります」とSenior Director of EngineeringのMatt Kupfermanは述べています。

目標

U.S. News & World Reportは、事業目標を達成するために、次のようないくつかの要件を満たす必要がありました。

収益の保護。 サードパーティによる自社Webサイトのスクレイピングと、別の場所でのランキングデータの再利用を、検知して阻止したいと考えました。

サードパーティによる自社Webサイトのスクレイピングと、別の場所でのランキングデータの再利用を、検知して阻止したいと考えました。 ボット可視性の向上によるオーバーヘッドの削減。 U.S. Newsがソリューションを導入しなければ、スクレイピングを行うボットを特定してブロックするための移行およびログ分析は、すべて手作業で行わなければなりませんでした。

U.S. Newsがソリューションを導入しなければ、スクレイピングを行うボットを特定してブロックするための移行およびログ分析は、すべて手作業で行わなければなりませんでした。 パフォーマンスの拡張。 前年比20%増を達成したU.S. Newsは、オリジンの負荷が正規ユーザーに提供しているパフォーマンスを損なわないよう徹底したいと考えました。

前年比20%増を達成したU.S. Newsは、オリジンの負荷が正規ユーザーに提供しているパフォーマンスを損なわないよう徹底したいと考えました。 総合的なボット管理。サイトへの訪問者をより詳しく理解し、ボット管理戦略を推進するため、ボットトラフィックをきめ細かく可視化することを希望しました。

Akamaiが選ばれる理由

デジタル収益の保護と強化

U.S. Newsにとって、膨大な量のランキングデータをWebスクレイピングから保護する機能は、Akamai Bot Managerソリューションの導入を決断する最大の原動力となりました。「当社が信頼できるデータソースであることを保証することで、より多くのオーガニック検索トラフィックを当社のWebサイトに引き込み、それを収益化することが可能になります」と、Kupferman氏は言います。広告収益およびスポンサーシップ収益をサードパーティサイトによる希釈化から保護することは、直接的なビジネス支援であり、すべてがデジタル化された世界でU.S. Newsが財政面でも発展し続けるために必要でした。

さらに、Bot Managerを導入したことで、ヘルスケア・データ・プロバイダーは、U.S. Newsのヘルスケアコンテンツに掲載するための追加データをリリースしたいと考えるようになりました。継続的な読者数の成長と広告パートナーにとって価値のあるオーディエンスの獲得を目標としたU.S. Newsの戦略において、コンテンツ価値を高めるための新しい方法を見つけることは必要不可欠でした。

ボットのさらなる可視化

すべてのオンラインビジネスと同様に、Webサイトへのトラフィックの可視性を高めることはU.S. Newsにとって大きなメリットでした。「誰が自社サイトをクローリングしているかを知るのは、とても興味深いことです。監視モードでも、どこからトラフィックがくるのか多くのことを学べます」とKupferman氏は述べています。Akamai Control Centerから簡単にリアルタイムで得られるボットトラフィックの可視性により、U.S. Newsは自社が作成したコンテンツが、どのようにサードパーティによって消費されているかについて、より深い理解を得ることができました。

Cloudを使用したビジネスの拡大

Bot Managerを選択する以前、U.S. Newsは既存のWeb Application Firewall（WAF）を使用した手動でのボットトラフィック管理を試み、短期間ではありますが社内ソリューションの構築すら検討していました。Akamaiを精査する一方で、データセンター内でオンプレミスの展開が必要な別のボット管理ソリューションについても調査しました。しかし、Bot ManagerがCDNと同じプラットフォームで稼働するという事実は、U.S. Newsにとって大きなメリットだったようです。

Kupferman氏は言います。「当社は同じようなリクエストを繰り返し受けるため、キャッシングに大きく依存しています。Bot Managerは、CDNレベルで稼働する唯一のソリューションでした。検討した他のソリューションでは、すべてキャッシングを控えなければなりませんでした。今はその必要はありません。」Bot Managerの成果。U.S. Newsは、インフラコストの削減と読者を対象としたWebサイトパフォーマンスの維持を実現しつつ、オリジンの負荷を20%軽減することに成功しました。さらに、ボットトラフィックによるITへの影響をより適切に管理することで、U.S. Newsは、よりコスト効率の高い方法でビジネスの成長を支えるWebインフラを拡張できました。

ターンキーソリューション

Akamai CDNとの統合メリットは、オリジンの負荷軽減だけではありません。ITの観点から見れば、既存インフラの変更がまったく必要なかった点も、同様に魅力的でした。「再設計の必要がない、ターンキーソリューションが不可欠でした。Bot Managerは、スイッチを入れれば即座に可視性を実現できる。現実的な統合では、これこそが当社の求めるものでした」とKupferman氏は結論付けています。

1 http://mediakit.usnews.com/audienceの統計データより。