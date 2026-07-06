활성 테스트는 이론적인 분석 결과가 아니라 런타임에서 검증된 증거를 기반으로 문제의 우선순위를 지정합니다. 이 기능은 어떤 엔드포인트가 영향을 받았는지, 무엇이 문제를 유발했는지, 왜 중요한지, 어떻게 재현할 수 있는지를 명확하게 보여줘 개발자가 즉시 활용할 수 있는 근거를 제공합니다.