- 지속적이고 자동화된 모의 해킹: Akamai API Security 활성 테스트은 API에 대한 실제 공격 경로를 시뮬레이션해 지속적이고 자동화된 모의 해킹을 제공합니다.
- 보안 격차 해소: 이 솔루션은 자동 스캐너와 매뉴얼 모의 해킹 사이의 중요한 보안 격차를 메워줍니다. 또한 권한 확인 취약점, 오브젝트 접속 제어 취약점, 비즈니스 로직 취약점 등 스캐너가 놓치기 쉬운 취약점을 찾아냅니다.
- 실제 악용 가능성 검증: 오탐을 유발할 수 있는 정적 코드 분석에 의존하는 대신, 활성 테스트는 시뮬레이션된 환경에서 실제 트래픽을 전송해 해당 취약점이 실제로 악용 가능한지 검증합니다.
- 유연한 통합: 팀은 필요할 때마다 또는 예약된 일정에 따라 보안 테스트를 실행할 수 있으며, 개발 및 사전 프로덕션 단계에서 CI/CD 워크플로에 직접 통합할 수도 있습니다.
- AI 시대에 최적화: MCP를 통해 활성 테스트는 에이전트 및 AI 코딩 어시스턴트와 통합되어 개발자가 증거를 신속하게 분석하고 권장 코드 수정안을 받을 수 있도록 지원합니다.
- 실행 가능한 증거: 개발자는 영향을 받는 엔드포인트, 문제를 유발한 테스트, 취약점을 재현하고 수정하는 데 필요한 맥락 등 취약점에 대한 명확한 증거를 제공합니다.
핵심 내용
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
기존 스캐너는 퍼징, 크롤링, 인풋 검증에는 유용하지만, 복잡한 API 리스크는 놓치는 경우가 많습니다. 활성 테스트는 기존 스캐너가 간과하기 쉬운 워크플로 악용, 다단계 상호작용, 취약한 권한 확인과 같은 API 특화 경로를 테스트하도록 설계되었습니다.
아니요, 활성 테스트는 매뉴얼 모의 해킹을 대체할 수 없습니다. 대신 릴리스마다 확장 가능한 지속적이고 반복 가능한 API 테스트를 제공해 정기적인 매뉴얼 모의 해킹 사이의 보안 격차를 메우고, 모의 해킹의 효과를 더욱 높여줍니다.
활성 테스트는 이론적인 분석 결과가 아니라 런타임에서 검증된 증거를 기반으로 문제의 우선순위를 지정합니다. 이 기능은 어떤 엔드포인트가 영향을 받았는지, 무엇이 문제를 유발했는지, 왜 중요한지, 어떻게 재현할 수 있는지를 명확하게 보여줘 개발자가 즉시 활용할 수 있는 근거를 제공합니다.
테스트는 하위 환경, 사전 프로덕션 환경, 그리고 제어된 프로덕션 환경에서도 실행할 수 있습니다. 팀은 수요에 따라, 일정에 따라, 또는 CI/CD 워크플로를 통해 자동으로 이를 실행할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다.
활성 테스트는 Akamai의 API Security의 핵심 기능으로, API 검색, 체계, 테스트, 문제 해결을 통합적으로 관리합니다. Akamai API Security 인벤토리와 함께 사용하면, 팀은 어떤 API를 먼저 테스트해야 할지 쉽게 우선순위를 정하고, 릴리스 전에 해결해야 할 중요한 문제를 파악할 수 있습니다.