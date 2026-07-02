- 持续且自动化：Akamai API Security 主动测试可模拟针对 API 的真实攻击路径，提供持续、自动化的渗透测试服务。
- 弥合安全缺口：该解决方案填补了自动扫描工具与手动渗透测试之间的关键空白。它能够发现扫描工具往往会遗漏的漏洞，例如授权漏洞、对象访问权限失效以及业务逻辑缺陷。
- 验证真实可利用性：主动测试不依赖会产生误报噪声的静态代码分析，而是在模拟条件下发送真实流量，以此来确认安全问题是否真正可以被利用。
- 灵活集成：团队可以根据需要或按照既定计划执行这些安全测试，也可以在开发和预生产阶段将其直接集成到 CI/CD 工作流中。
- 为 AI 时代做好准备：通过 MCP，主动测试能够与智能体及 AI 编码助手实现集成，让开发人员可以快速分析证据并获取代码修复建议。
- 具备可操作性的证据：开发人员可获得漏洞的明确证据，包括受影响的端点、触发该问题的具体测试，以及重现和修复问题所需的情境。
要点汇总
常见问题
常见问题
虽然传统扫描工具在模糊测试、内容爬取和输入验证方面很有用，但它们经常会漏报复杂的 API 风险。主动测试专为弥补传统扫描工具的不足而设计，它能够针对性地测试那些经常被遗漏的 API 路径，例如工作流滥用、多步骤交互以及弱授权等。
不会，主动测试并不会取代手动渗透测试。相反，它进一步延伸了渗透测试的价值。通过提供持续且可重复的 API 测试，这些测试可随每个版本同步扩展，从而填补定期手动测试之间的覆盖盲区。
主动测试会根据经过运行时测试的证据而非理论发现来确定问题的优先级。它为开发人员提供了具备可操作性的证据，准确展示了哪些端点会受到影响、是什么引发了问题、为什么该问题很重要以及如何重现它。
测试可以在较低级别的环境、预生产环境和受控的生产场景中执行。团队可以灵活地按需、按计划或通过 CI/CD 工作流自动运行这些测试。
主动测试是 Akamai API Security 的核心组成部分，它将 API 发现、态势、测试和修复等环节紧密结合在一起。将主动测试与 Akamai API Security 清单结合使用时，团队可以轻松确定 API 的测试优先级，并识别出需要在发布前修复的关键问题。