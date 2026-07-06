- Pruebas continuas y automatizadas: Akamai API Security Active Testing proporciona pruebas de penetración automáticas y continuas mediante la simulación de rutas de ataque reales contra sus API.
- Solución frente a las brechas de seguridad: La solución ocupa el espacio crucial entre los escaneos automatizados y las pruebas de penetración manuales. Detecta vulnerabilidades que los escaneos suelen pasar por alto, como brechas de autorización, acceso a nivel de objeto comprometido y fallos de lógica empresarial.
- Evaluación de la explotabilidad real: En lugar de depender de un análisis de código estático que produce falsos positivos, Active Testing envía tráfico real en condiciones simuladas para confirmar si un problema es realmente explotable.
- Integración flexible: Los equipos pueden ejecutar estas pruebas de seguridad bajo demanda o según una programación establecida, o integrarlas directamente en flujos de trabajo de CI/CD durante el desarrollo y la preproducción.
- Desarrollo para la era de la IA: A través del MCP, Active Testing se integra con agentes y asistentes de codificación de IA, lo que permite a los desarrolladores analizar rápidamente las pruebas y recibir correcciones de código sugeridas.
- Pruebas procesables: Los desarrolladores reciben pruebas claras de las vulnerabilidades, incluidos los terminales afectados, qué prueba desencadenó el problema y el contexto necesario para reproducirlo y corregirlo.
Conclusiones clave
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Si bien los escaneos tradicionales son útiles para el fuzzing, el rastreo y la validación de entrada, a menudo pasan por alto los riesgos complejos de las API. Active Testing se ha diseñado específicamente para probar rutas específicas de API, como el uso indebido de flujos de trabajo, las interacciones de varios pasos y las autorizaciones débiles que los escaneos tradicionales suelen pasar por alto.
No, Active Testing no sustituye a las pruebas de penetración manual, sino que amplía su valor, ya que proporciona pruebas de API continuas y repetibles que se amplían con cada versión y cierran la brecha de seguridad entre las interacciones manuales periódicas.
Active Testing prioriza los problemas basándose en pruebas probadas en tiempo de ejecución en lugar de en conclusiones teóricas. Ofrece a los desarrolladores pruebas procesables que muestran exactamente qué terminal está afectado, qué ha desencadenado el problema, por qué es importante y cómo reproducirlo.
Las pruebas se pueden ejecutar en entornos inferiores, preproducción y escenarios de producción controlados. Los equipos tienen la flexibilidad de ejecutarlas bajo demanda, según un programa o automáticamente a través de flujos de trabajo de CI/CD.
Active Testing es una parte fundamental de Akamai API Security, ya que conecta la detección, la estrategia, las pruebas y la corrección de API. Cuando se utiliza junto con el inventario de Akamai API Security, los equipos pueden priorizar fácilmente las API que hay que comprobar e identificar los problemas críticos que se deben solucionar antes de su lanzamiento.