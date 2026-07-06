Si bien los escaneos tradicionales son útiles para el fuzzing, el rastreo y la validación de entrada, a menudo pasan por alto los riesgos complejos de las API. Active Testing se ha diseñado específicamente para probar rutas específicas de API, como el uso indebido de flujos de trabajo, las interacciones de varios pasos y las autorizaciones débiles que los escaneos tradicionales suelen pasar por alto.