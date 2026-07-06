- Contínuo e automatizado: o Akamai API Security Active Testing realiza testes de penetração contínuos e automatizados, simulando ataques reais contra as suas APIs.
- Corrige falhas de segurança: a solução preenche uma lacuna essencial entre os scanners automatizados e os testes de penetração manuais. Ela identifica vulnerabilidades que os scanners tradicionais geralmente não detectam, como falhas de autorização, problemas de acesso a objetos e erros na lógica de negócios.
- Valida a viabilidade real da exploração: Em vez de depender de análises de código estático que geram falsos positivos, o Active Testing envia tráfego real em condições simuladas para verificar se um problema pode ser realmente explorado.
- Integração flexível: As equipes podem executar esses testes de segurança sob demanda, em um cronograma pré-definido ou integrá-los diretamente aos fluxos de trabalho de CI/CD durante o desenvolvimento e a pré-produção.
- Pronto para a era da IA: Por meio do MCP, o Active Testing se integra a agentes e assistentes de codificação baseados em IA, permitindo que os desenvolvedores analisem rapidamente as evidências e recebam sugestões de correções de código.
- Evidências aplicáveis: Os desenvolvedores recebem informações claras sobre as vulnerabilidades, incluindo os endpoints afetados, o teste que identificou o problema e o contexto necessário para reproduzi-lo e corrigi-lo.
Principais conclusões
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Embora os scanners tradicionais sejam úteis para testes de fuzzing, rastreamento e validação de entradas, eles frequentemente não conseguem identificar riscos mais complexos relacionados a APIs. O Active Testing foi desenvolvido especificamente para testar vulnerabilidades em APIs, como abuso de fluxo de trabalho, interações em várias etapas e autorizações fracas, que geralmente passam despercebidas pelos scanners tradicionais.
Não, o Active Testing não substitui os testes de penetração manuais. Em vez disso, ele amplia o valor dos testes de penetração ao oferecer testes de API contínuos e repetíveis, que se adaptam a cada nova versão, preenchendo a lacuna de cobertura existente entre as intervenções manuais periódicas.
O Active Testing prioriza os problemas com base em evidências obtidas durante a execução do teste, em vez de se basear em conclusões teóricas. Ele fornece aos desenvolvedores uma prova concreta, mostrando exatamente qual endpoint foi afetado, o que causou o problema, por que isso é importante e como reproduzi-lo.
Os testes podem ser realizados em ambientes de menor complexidade, em fases pré-produção e em cenários de produção controlados. As equipes têm a flexibilidade de executá-los sob demanda, em um cronograma pré-definido ou automaticamente por meio de fluxos de trabalho de CI/CD.
O Active Testing é um componente essencial do Akamai API Security, integrando a descoberta, a avaliação, os testes e a correção de APIs. Ao utilizar o inventário do Akamai API Security, as equipes podem priorizar facilmente quais APIs devem ser testadas primeiro e identificar problemas críticos que precisam ser corrigidos antes do lançamento.