- 継続性と自動化：Akamai API Security Active Testingは、APIに対する実際の攻撃経路をシミュレートすることで、自動化された侵入テストを継続的に実施します。
- セキュリティギャップを解消：このソリューションは、自動化されたスキャナーと手動による侵入テストの間の重大なギャップを埋めます。認可の不備、オブジェクトアクセス権限の不備、ビジネスロジックの欠陥など、スキャナーでは見落とされがちな脆弱性を発見します。
- 実際の悪用可能性を検証：フォールス・ポジティブ（誤検知）のノイズを発生させる静的コード解析に依存するのではなく、Active Testingはシミュレートされた条件下で実際のトラフィックを送信し、その問題が実際に悪用される可能性があるかを検証します。
- 柔軟な統合：チームは、オンデマンドまたは設定されたスケジュールに従ってこれらのセキュリティテストを実行できるほか、開発および本番環境導入前の段階でCI／CDワークフローに直接統合することも可能です。
- AI時代に対応：Active Testingは、MCPを通じてエージェントやAIコーディングアシスタントと連携し、開発者がエビデンスを迅速に分析し、コード修正の提案を受け取れるようにします。
- 実用的なエビデンス：開発者は、影響を受けるエンドポイント、問題をトリガーしたテスト、および問題を再現し、修正するために必要なコンテキストなど、脆弱性に関する明確な証拠を得ることができます。
重要ポイント
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
従来のスキャナーは、ファジング、クローリング、入力検証には有用ですが、しばしば複雑なAPIのリスクを見逃します。Active Testingは、ワークフローの悪用、多段階のインタラクション、脆弱な認可など、従来のスキャナーが見落としがちなAPI固有の経路をテストすることに特化して設計されています。
いいえ、Active Testingは手作業の侵入テストの代替にはなりません。むしろ、リリースごとにスケーリングする継続的かつ再現性のあるAPIテストを提供することで、侵入テストの価値をさらに高め、定期的な手動テストの合間に生じるカバレッジのギャップを埋めます。
Active Testingは、理論上の発見ではなく、実行時にテストされたエビデンスに基づいて問題の優先順位を決定します。どのエンドポイントが影響を受けているか、何が問題をトリガーしたか、なぜそれが重要なのか、そしてそれをどのように再現できるのかを正確に示すことで、開発者に実用的な証拠を提供します。
テストは、下位環境、プリプロダクション環境、および制御された本番環境シナリオで実行できます。チームは、オンデマンド、スケジュール、あるいはCI／CDワークフローを介した自動実行を柔軟に選択できます。
Active TestingはAkamai API Securityの中核をなす機能であり、API探索、ポスチャ、テスト、および修復と連携します。Akamai API Securityのインベントリと併用することで、チームは最初にテストすべきAPIの優先順位付けが容易になり、リリース前に修正すべき重大な問題の特定が可能になります。