Active Testingは、理論上の発見ではなく、実行時にテストされたエビデンスに基づいて問題の優先順位を決定します。どのエンドポイントが影響を受けているか、何が問題をトリガーしたか、なぜそれが重要なのか、そしてそれをどのように再現できるのかを正確に示すことで、開発者に実用的な証拠を提供します。