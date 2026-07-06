Active Testing ist ein zentraler Bestandteil von Akamai API Security und kombiniert API-Erkennung, Sicherheitslage, Tests und Problembehebung. Wird die Lösung zusammen mit Bestand von Akamai API Security eingesetzt, können Teams ganz einfach priorisieren, welche APIs zuerst getestet werden müssen. Auch können sie so kritische Probleme identifizieren, die vor der Veröffentlichung behoben werden müssen.