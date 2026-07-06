- Kontinuierlich und automatisiert: Akamai API Security Active Testing umfasst kontinuierliche, automatisierte Penetrationstests mittels Simulierung echter Angriffspfade, die sich gegen Ihre APIs richten.
- Überbrückt Sicherheitslücken: Die Lösung füllt die entscheidende Kluft zwischen automatisierten Scannern und manuellen Penetrationstests. Sie erkennt Schwachstellen, die Scanner häufig übersehen, wie z. B. Autorisierungslücken, fehlerhaften Objektzugriff und Fehler der Geschäftslogik.
- Validiert die tatsächliche Ausnutzbarkeit: Active Testing verlässt sich nicht auf eine statische Codeanalyse, die False Positives generiert. Stattdessen wird unter simulierten Bedingungen echter Traffic gesendet, um zu prüfen, ob ein Problem tatsächlich ausnutzbar ist.
- Flexible Integration: Teams können diese Sicherheitstests nach Bedarf oder gemäß einem festgelegten Zeitplan durchführen oder sie während der Entwicklung und Vorproduktionsphase direkt in CI/CD-Workflows integrieren.
- Bereit für die KI-Ära: Über MCP kann Active Testing in Agenten und KI-gestützte Programmierassistenten eingebunden werden, sodass Entwickler schnell Nachweise analysieren können und Vorschläge für Code-Korrekturen erhalten.
- Praktisch umsetzbare Beweise: Entwickler profitieren von eindeutigen Nachweisen für Schwachstellen, einschließlich betroffener Endpunkte. Sie erfahren, welcher Test das Problem ausgelöst hat, und erhalten den zur Reproduktion und Behebung des Problems erforderlichen Kontext.
Wichtige Erkenntnisse
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Herkömmliche Scanner unterstützen zwar bei Fuzzing, Crawling und Input Validation, übersehen jedoch häufig komplexe API-Risiken. Active Testing wurde entwickelt, um API-spezifische Pfade wie Workflow-Missbrauch, mehrschrittige Interaktionen und anfällige Autorisierungen zu testen, die von herkömmlichen Scannern oft übersehen werden.
Nein, Active Testing ist kein Ersatz für manuelle Penetrationstests. Stattdessen wird der Mehrwert von Penetrationstests durch kontinuierliche und wiederholbare API-Tests gesteigert, die an jede Version angepasst werden können und die Abdeckungslücke zwischen regelmäßigen manuellen Interaktionen schließen.
Active Testing priorisiert Probleme auf der Grundlage von laufzeitgetesteten Nachweisen anstatt theoretischen Erkenntnissen. Indem die Lösung genau aufzeigt, welcher Endpunkt betroffen ist, wodurch das Problem ausgelöst wurde, warum es wichtig ist und wie es reproduziert werden kann, erhalten Entwickler verwertbare Informationen.
Tests können auf unteren Ebenen, vor der Produktion und in kontrollierten Produktionsszenarien durchgeführt werden. Sie lassen sich flexibel nach Bedarf, gemäß einem Zeitplan oder automatisch über CI/CD-Workflows von Teams ausführen.
Active Testing ist ein zentraler Bestandteil von Akamai API Security und kombiniert API-Erkennung, Sicherheitslage, Tests und Problembehebung. Wird die Lösung zusammen mit Bestand von Akamai API Security eingesetzt, können Teams ganz einfach priorisieren, welche APIs zuerst getestet werden müssen. Auch können sie so kritische Probleme identifizieren, die vor der Veröffentlichung behoben werden müssen.