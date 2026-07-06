- Test continui e automatizzati: Akamai API Security Active Testing fornisce test di penetrazione continui e automatizzati simulando i percorsi di attacchi reali contro le API.
- Colma le lacune nella sicurezza: la soluzione colma il divario fondamentale che esiste tra i sistemi di scansione automatizzati e i test di penetrazione manuali, rilevando le vulnerabilità che, spesso, i sistemi di scansione non sono in grado di rilevare, come lacune delle autorizzazioni, violazioni dell'accesso agli oggetti e difetti della logica aziendale.
- Verifica la reale vulnerabilità: invece di affidarsi all'analisi statica del codice che produce falsi positivi, Active Testing invia il traffico reale in condizioni simulate per verificare se una vulnerabilità può essere effettivamente sfruttata.
- Integrazione flessibile: i team possono eseguire questi test sulla sicurezza on-demand o in base a un programma prestabilito oppure possono integrarli direttamente nei workflow CI/CD durante lo sviluppo e la pre-produzione.
- Predisposta per l'AI: tramite MCP, Active Testing si integra con agenti e assistenti per la codifica dell'AI, consentendo agli sviluppatori di analizzare rapidamente le prove e ricevere le correzioni del codice suggerite.
- Prove misurabili: gli sviluppatori ricevono una prova chiara delle vulnerabilità, compresi gli endpoint interessati, che hanno causato il problema e il contesto necessario per riprodurlo e correggerlo.
Vantaggi principali
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Sebbene i sistemi di scansione tradizionali siano utili per verificare eseguire operazioni di fuzzing, crawling e verifica degli input, spesso non riescono a rilevare i rischi per le API più complessi. La soluzione Active Testing è stata appositamente progettata per consentire di testare percorsi specifici delle API come l'abuso di workflow, le interazioni multifase e le autorizzazioni deboli che, spesso, i sistemi di scansione tradizionali non riescono a rilevare.
No, Active Testing non sostituisce i test di penetrazione manuali. Al contrario, la soluzione estende il valore dei test di penetrazione, eseguendo test sulle API continui e ripetibili che scalano con ogni rilascio, colmando il divario esistente tra le interazioni manuali periodiche.
Active Testing assegna la priorità ai problemi in base alle prove testate in fase di runtime piuttosto che a risultati teorici, fornendo agli sviluppatori prove che mostrano esattamente quale endpoint è interessato, cosa ha causato il problema, perché è importante e come riprodurlo.
I test possono essere eseguiti in ambienti inferiori, in fase di pre-produzione e nelle situazioni di produzione controllate. I team hanno la flessibilità di eseguire questi test on-demand, in base a un programma o automaticamente tramite i workflow CI/CD.
Active Testing è una parte fondamentale di Akamai API Security perché collega tra loro le fasi di individuazione, sicurezza, esecuzione dei test e mitigazione dei problemi delle API. Se la soluzione viene utilizzata insieme all'inventario di Akamai API Security, i team possono facilmente stabilire una priorità alle API da testare per prime e identificare i problemi critici da risolvere prima del rilascio.