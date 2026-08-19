보안팀은 시간이 많이 소요되는 방어 작업을 대규모로 처리하기 위해 관리형 LLM 파이프라인을 구축할 수 있습니다. 이 자동화 엔진은 지속적으로 코드를 분석해 취약점을 파악하고, 실제 비즈니스 리스크에 따라 취약점의 우선순위를 정하며, 정책 수정 사항을 생성하고, 엣지에서의 패치 배포를 가속합니다. 이를 통해 보안팀 직원은 AI 기반 공격자의 속도에 맞설 수 있습니다.

